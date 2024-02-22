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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни протягом 21 лютого двічі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Чорнобаївки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Херсон, Кринки, Іванівка, Тягинка, Токарівка Херсонської області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни фальшиво звітують керівництву про знищення плацдарму, - ОК "Південь"

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Дніпро (3274) ЗСУ (7545) плацдарм (81) Херсонська область (5759)


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Під Авдіївкою було 50 тис орків. Зараз там так багато не треба бо виступ вирівнявся. Можуть частину на Херсонщину перекинуть - треба буди дуже обережно.
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22.02.2024 00:41 Відповісти
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22.02.2024 02:12 Відповісти
 
 