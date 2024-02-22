Росіяни протягом 21 лютого двічі безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на Дніпрі, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кринок та Чорнобаївки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Херсон, Кринки, Іванівка, Тягинка, Токарівка Херсонської області".
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Харьков Сумской
показати весь коментар22.02.2024 00:41 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар22.02.2024 02:12 Відповісти Мені подобається 1
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