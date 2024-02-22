Авіація та ракетники ЗСУ 21 лютого уразили 15 районів зосередження росіян, 8 артзасобів, 3 пункти управління, 2 склади, 2 ЗРК та станцію РЛС, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 21 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не у ВРУ, засідати ні про що, а потім ще й переносити невідкладні проекти актів..