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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія, хоча й отримала певні успіхи, але не заволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп

міллер,метью

Росія не змогла заволодіти перевагою у війні проти України, але має певні успіхи на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

На запитання журналіста про те, чи РФ отримала останнім часом перевагу у війні, Міллер відповів негативно.

"Ні, ми зовсім так не вважаємо. Якщо вивчити динаміку конфлікту протягом не двох років, а в недавньому минулому, то ви виявите, що так, Росія має деякі успіхи на полі бою. Ми спостерігали її успіхи на вихідних через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням її війська", - заявив спікер Держдепартаменту США.

За його словами, головною причиною дефіциту боєприпасів в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні.

Міллер також закликав конгресменів якнайшвидше проголосувати за виділення коштів Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій США зачепить російський ВПК, - Держдепартамент США

Автор: 

Міллер Метью (157) США (22840)


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Топ коментарі
+9
Та ви там не спішіть. Ми ж тут ***** безсмертні. Все в нас *******. Не знаєм з чого по кацапах стрілять, з з Ф35 чи з Абрамсів які ви нам 1000 передали.
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22.02.2024 01:26
+8
Ера США зникла в 21 столітті. Віддайте всю зброю і якщо хтось нападе ми поможем - ага. Практика показала шо краще мати свою зброю, свою ядерку і все своє. А "друг" один кордон перекриє, інший не зможе наситити ************
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22.02.2024 01:27
+7
"Захід - відстійний союзник": італійський військовий експерт Томас Тейнер відреагував на постачання іранських ракет до Росії

"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
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22.02.2024 01:36
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Та ви там не спішіть. Ми ж тут ***** безсмертні. Все в нас *******. Не знаєм з чого по кацапах стрілять, з з Ф35 чи з Абрамсів які ви нам 1000 передали.
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22.02.2024 01:26 Відповісти
за томагавки забыли(
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22.02.2024 03:07 Відповісти
Ера США зникла в 21 столітті. Віддайте всю зброю і якщо хтось нападе ми поможем - ага. Практика показала шо краще мати свою зброю, свою ядерку і все своє. А "друг" один кордон перекриє, інший не зможе наситити ************
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22.02.2024 01:27 Відповісти
Безперечно.
алеж ми були філіалом фсб , от як очистимось , здобудемо національний уряд , от тоді почнемо і над своєю ядеркою працювати
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22.02.2024 01:34 Відповісти
Не треба низи вписувати в слово "ми", бо в керівництві державою вони ролі особої не грають.
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22.02.2024 04:46 Відповісти
Мрійте. До стратегічного мислення США вам як до місяця раком.
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22.02.2024 05:21 Відповісти
США стратегічно крокує до смовктання китайсько-ірансько-хуловського пісоса.

До такоі "стратегіі" всьому світу дійсно далеко.
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22.02.2024 12:04 Відповісти
"Захід - відстійний союзник": італійський військовий експерт Томас Тейнер відреагував на постачання іранських ракет до Росії

"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
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22.02.2024 01:36 Відповісти
Тут тільки про Республіканську партію не правда
якби прийняли та задіяли їх лендліз без правок ще в січні 2022
то війни би скоріш за все не було
в гіршому випадку лендліз би діяв як було записано: до закінчення конфлікту 2014 та виводу російських військ
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22.02.2024 10:56 Відповісти
"За його словами, головною причиною дефіциту *********** в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні."
------
Брехня.
Достатньо політичної волі того самого Держдепу та президента. Не Конгрес вирішує передавати зброю чи ні, а саме президент. Гроші за PDA - є. Снаряди яки мають йти на утилізацію - є...
Досить дивно те все..., достатньо згадати заборону надання Польщею літаків.
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22.02.2024 01:48 Відповісти
Страх великої війни відключає можливість нормально думати їм. Але це й же страх і наближає світову війну як не парадоксально це звучить.
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22.02.2024 05:11 Відповісти
вони тепер в кожну новину вставляють згадку
що це все начебто що Конгрес не голосує

краще б пояснили навіщо лендліз скоротили, не задіяли, та не продовжили
республіканці кожного разу за це голосували

чому запросили PDA в 2 рази менше - що це план такий?
повільна здача
хай наступний президент вирішує?
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22.02.2024 11:02 Відповісти
Але чекати і думати що є ще час поки росіяни не оволоділи перевагою у війні не можна більше бо прийдеться вже самим воювати особисто з росіянами і я не впевнена, що навіть США вдасться відсидітися за океаном в такому разі.
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22.02.2024 05:10 Відповісти
Коли буде зброя краще сказали би. Напевно мали на увазі що ще не повний ппц і треба ще трохи почекати.
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22.02.2024 06:10 Відповісти
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22.02.2024 06:36 Відповісти
Дайте оружия ребята, хорош уже тянуть кота за яйца )
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22.02.2024 10:04 Відповісти
а "заволоділа перевагою у війні проти України", це коли кацапи будуть вже на підступах до Львова? чи раніше?
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22.02.2024 10:23 Відповісти
 
 