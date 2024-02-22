Росія, хоча й отримала певні успіхи, але не заволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп

Росія не змогла заволодіти перевагою у війні проти України, але має певні успіхи на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

На запитання журналіста про те, чи РФ отримала останнім часом перевагу у війні, Міллер відповів негативно.

"Ні, ми зовсім так не вважаємо. Якщо вивчити динаміку конфлікту протягом не двох років, а в недавньому минулому, то ви виявите, що так, Росія має деякі успіхи на полі бою. Ми спостерігали її успіхи на вихідних через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням її війська", - заявив спікер Держдепартаменту США.

За його словами, головною причиною дефіциту боєприпасів в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні.

Міллер також закликав конгресменів якнайшвидше проголосувати за виділення коштів Україні.

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