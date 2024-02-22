Росія, хоча й отримала певні успіхи, але не заволоділа перевагою у війні проти України, - Держдеп
Росія не змогла заволодіти перевагою у війні проти України, але має певні успіхи на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
На запитання журналіста про те, чи РФ отримала останнім часом перевагу у війні, Міллер відповів негативно.
"Ні, ми зовсім так не вважаємо. Якщо вивчити динаміку конфлікту протягом не двох років, а в недавньому минулому, то ви виявите, що так, Росія має деякі успіхи на полі бою. Ми спостерігали її успіхи на вихідних через те, що Україна не мала можливості забезпечити озброєнням її війська", - заявив спікер Держдепартаменту США.
За його словами, головною причиною дефіциту боєприпасів в українських військових є повільність Конгресу США щодо виділення великого пакету допомоги Україні.
Міллер також закликав конгресменів якнайшвидше проголосувати за виділення коштів Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
алеж ми були філіалом фсб , от як очистимось , здобудемо національний уряд , от тоді почнемо і над своєю ядеркою працювати
До такоі "стратегіі" всьому світу дійсно далеко.
"На наших складах знаходяться тисячі перехоплювачів і ракет, але такі черв'яки, як Шольц, Байден і вся Республіканська партія дозволяють іранським муллам (!) і північнокорейському Кім Чен Ину визначати наше майбутнє"
якби прийняли та задіяли їх лендліз без правок ще в січні 2022
то війни би скоріш за все не було
в гіршому випадку лендліз би діяв як було записано: до закінчення конфлікту 2014 та виводу російських військ
------
Брехня.
Достатньо політичної волі того самого Держдепу та президента. Не Конгрес вирішує передавати зброю чи ні, а саме президент. Гроші за PDA - є. Снаряди яки мають йти на утилізацію - є...
Досить дивно те все..., достатньо згадати заборону надання Польщею літаків.
що це все начебто що Конгрес не голосує
краще б пояснили навіщо лендліз скоротили, не задіяли, та не продовжили
республіканці кожного разу за це голосували
чому запросили PDA в 2 рази менше - що це план такий?
повільна здача
хай наступний президент вирішує?