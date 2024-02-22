ЗСУ матимуть право завдавати ударів з F-16 по російських військових цілях за межами України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.
Як інформує Цензор.НЕТ,, про це Столтенберг заявив у інтерв'ю "Радіо Свобода"
На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, Столтенберг сказав, що це неможливо сказати. Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.
Він підкреслив: "Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше тим краще".
За словами Столтенберга, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Але, водночас, війна в Україні є загарбницькою, зазначив він, і Україна має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.
Будь ласка, зачекайте...
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В глибині душі, мали надію домовитися з ним.
Треба було чекати аж два роки війни, щоб дійшло до них , що пуйло неадекват.
Тормоза.
Це Столтенберг так хоче.
А нам потрібно дочекатись такого дозволу Байдена, Шольца, Макрона, Сунака, Дуди, Фіцо та інших наших безпосередніх спонсорів зброєю...
Але це - не про нинішню владу ЄрЗе клоунів брехунів та зрадників.
Тоді й винних за межами своєї країни серед союзників шукати не доведеться!
То ж хоча б у себе в головi визначтеся, ви хочете демократiю - де думають телевiзором, або
авторитоталiтаризм, де головою думае вище керiвництво?
Доречi про свою зброю. Нiхто не заважае вам, чи будь кому ще, вступати в партiю, подавати кандидатуру на вибори, приймати закони, в тому числi якi дозволяють приватне повноцiнне виробництво зброi, щоб в нас були своi локхiд-мартiни, рейнтметали та райтеони.
Такий закон мiг подати й Кучма, й Ющенко, й Янукович, й Порошенко, й Зеленський, як i ВР при них, тобто вiдмазатись попередниками не вийде - в нас була влада на будь-який колiр та смак.
Проте коли подiбнi вам стають депутатами - як по мановению (хз як це перекладаеться) чарiвноi палички перетворюються або на крадiiв, або на зебiлiв, що на серйозних щщах посеред кровавоi вiйни сперечаються про перейменування Южноукраiнська, будто це наблизить перемогу.
Якщо навiть посеред однозначноi та кровавоi вiйни за iснування держави, влада не вмiе розставляти прiорiтети, то що вже казати про мирний час, коли цю зброю й треба виробляти?!
Але Британія зможе.
Британія - острів. Зовсім інші сценарії нападу. Важко уявити 200 000 москалів вздовж кордонів Британії
Саме про це я і написав - сила в єдності. Поодинці проти совкового монстра ніхто не встоїть.
А в тому, що потрібно мати своє, я вас цілком підтримую.
Цей очевидний факт, доходить до західних очільників аж на третьому році війни.
"11 июля 2023 года стало известно о гибели российского генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова в районе Бердянска. Предполагается, что он был уничтожен с помощью Storm Shadow 13 сентября 2023 года несколькими ракетами Storm Shadow был нанесён удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе, в результате чего был уничтожен БДК «Минск» и серьёзно повреждена подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону». 22 сентября 2023 года украинские силы специальных операций и ВВС Украины в рамках операции «Крабовая ловушка» с помощью модифицированных Су-24М нанесли удар ракетами Storm Shadow по штабу Черноморского флота России в Севастополе во время совещания руководства флота."
Якщо би світ саме так оцінював ситуацію, то і контрнаступ України був би іншим і розрахунок можливостей був би біль точним
Я помню, как сказал когда-то Джонсон (который англичанин): почему бы сразу не дать им то, что они просят? мы ж все равно потом даем, но когда это уже поздно и малоактуально.
Не союзники, а уроды
Вже можна бити по Росії ?
Це неймовірно !
Тепер ще почекати поки буде чим.
И снова риторический вопрос - начихуа тогда такое НАТО тогда нужно, где каждый союзник сам решает, помогать или нет, воевать или нет?
Когда дело касается какой-то банановой Ливии или Ирака с Югославией, то эти ястребы такие взьерошенные и боевые, прям целый эсминец выслать могут. А когда есть перспектива получить по зубам (а на сегодняшний день я больше чем уверен что в борьбе конвенциональным да и не только оружием, новоиспеченная Ось Зла даст по зубам этим куколдам) - то прямо ой, мы не НАТО, каждый союзник сам решает.
Вроде не военно-политический союз, а какие-то гопнико-ботанческая группировки восьмиклассников.
А шо по зірці смерті? Вже можна? Чи буде позапланова ескалація?
Щоб вони виздихали!
Par moments, je ne te comprends pas
Merci, pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre
Qui aime le vent et le parfum des roses
Moi les mots tendres enrobés de douceur
Se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon coeur
Une parole encore
Paroles et paroles et paroles
Écoute-moi
Paroles et paroles et paroles
Je t'en prie
Paroles et paroles et paroles
Je te jure
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
Потом побрызгает подмышки дэзодорантом и поедит в дорогущий ресторан.
...фсьо.
По поводу маячни с тренировкой пилотов , и тд, простой факт -- один вылет с полным боекомплектомбудет стоить 2-4 миллиона, неужели с такими расходами нельзя было бы нанять супер летчика из тех 30-40+ стран где есть ф16? Можно было б.
Марио грабит банк!
Потом ево силой вытолкали на грабьож, и тут жэ разобрали награбленную добычу за долги... включая полицэйскова.
Идьот процэсс кредитования Украины, рыжэе чучело (Трамп) дажэ прокричало это фслух.
Я - художник, я так вижу.
Я это ужэ много раз видел и намерен исчо сматреть, как доктор Бартоло перестреливался с Линдоро:
BARTOLO (additando il Conte)
Questi è un birbante...
CONTE Questi è un briccone...
BARTOLO Ah disgraziato!...
CONTE (minacciandolo con la sciabla)
Ah maledetto!...
FIGARO (alzando il bacile, e minacciando il Conte)
Signor soldato
porti rispetto,
o questo fusto
corpo del diavolo
or le creanze
le insegnerà.
CONTE
(a Bartolo)
Brutto scimmiotto...
BARTOLO Birbo malnato...
TUTTI
(a Bartolo)
Zitto, dottore...
BARTOLO Voglio gridare...
TUTTI
(al Conte)
Fermo, signore...
CONTE Voglio ammazzare...