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Україна та МВФ 22 лютого можуть погодити транш на $900 млн, оскільки допомога США залишається призупиненою, – Bloomberg

мвф

Україна близька до отримання 900 мільйонів доларів від МВФ в якості наступного кредитного траншу, який допоможе профінансувати її оборону від Росії та виконати боргові зобов’язання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками вже в цей четвер. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ.

Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму $5,4 млрд.

Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.

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Автор: 

МВФ (3071) допомога (8348) Україна (5894)


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22.02.2024 07:12 Відповісти
 
 