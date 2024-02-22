Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 407 240 осіб (+1160 за добу), 339 літаків, 6523 танки, 9867 артсистем, 12 373 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 407 240 російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 407240 (+1160) осіб / persons,
танків ‒ 6523 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,
артилерійських систем – 9867 (+41) од,
РСЗВ – 997 (+5) од,
засоби ППО ‒ 680 (+2) од,
літаків – 339 (+1) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
крилаті ракети ‒ 1903 (+0),
кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
спеціальна техніка ‒ 1566 (+8)
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З початку зими дві чисячі ББМ, а наземна техніка вісім тисяч (8 013)
РСЗВ останні чотири дні рвуться до ювелею, вже зовсім близесенько
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc
Кацапстан тоді буде переможений,коли не буде кому і не буде чим стріляти.
Щойно "відмотав Діпстейт" зміни дійсно є, 07.02. ц.р. наші козаки під Вугледаром просунулись в бік Микільського.
Николай, що там з картою боїв, виходить що щимлять бузкові лапті, а не рожеві поні.
им главное ложку говна вбросить - хоть в одном из десяти постов...
сколько этих передастов последнее время - и главное что они типа нейтралы...
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...