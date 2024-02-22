Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 407 240 осіб (+1160 за добу), 339 літаків, 6523 танки, 9867 артсистем, 12 373 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 407 240 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 407240 (+1160) осіб / persons,

танків ‒ 6523 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,

артилерійських систем – 9867 (+41) од,

РСЗВ – 997 (+5) од,

засоби ППО ‒ 680 (+2) од,

літаків – 339 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

крилаті ракети ‒ 1903 (+0),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1566 (+8)

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