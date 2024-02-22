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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 407 240 осіб (+1160 за добу), 339 літаків, 6523 танки, 9867 артсистем, 12 373 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 407 240 російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 407240 (+1160) осіб / persons,

танків ‒ 6523 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,

артилерійських систем – 9867 (+41) од,

РСЗВ – 997 (+5) од,

засоби ППО ‒ 680 (+2) од,

літаків  – 339 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

крилаті ракети ‒ 1903 (+0),

кораблі/катери  ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 12924 (+63) од,

спеціальна техніка   ‒ 1566 (+8)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських кораблів буде менше. 22 лютого буде морський бій, - українські волонтери анонсували удар по російському флоту. ВIДЕО

Знищення армії РФ

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Топ коментарі
+22
Дякуємо хлопцям. Таким темпом до роковин початку "великої війни" матимемо два ювілеї - РСЗО та автотехніки.
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
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22.02.2024 08:03
+19
Минув 3651 день москальсько-української війни.
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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22.02.2024 08:59
+18
Дякуємо Залужному за гідну армію ! І славних воїнів !
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22.02.2024 08:08
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З початку лютого 201 танк і 600 ББМ, 104 спецтехніка. По чумардосам вчора 19 850 а сьогодні вже 21 010 - спішать на вибори сцаря.
З початку зими дві чисячі ББМ, а наземна техніка вісім тисяч (8 013)
РСЗВ останні чотири дні рвуться до ювелею, вже зовсім близесенько
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22.02.2024 08:02 Відповісти
Дякуємо хлопцям. Таким темпом до роковин початку "великої війни" матимемо два ювілеї - РСЗО та автотехніки.
Але й про ціну не забуваємо. Вічна пам'ять загиблим і найшвидшого одужання пораненим.
показати весь коментар
22.02.2024 08:03 Відповісти
Велике прохання наших Захистникiв... 🙏🙏🙏
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc
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22.02.2024 08:47 Відповісти
А ти помолись, хай химера хоч щось пришле.
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22.02.2024 08:49 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc https://www.youtube.com/shorts/bgay75Fe2Cc

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22.02.2024 16:08 Відповісти
Ти вже помолилась, Дездемона? Де снаряди?
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23.02.2024 08:34 Відповісти
Сталін 30 лямів поклав,а з репресіями ще більше,а вони й досі з нии носяться.
Кацапстан тоді буде переможений,коли не буде кому і не буде чим стріляти.
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22.02.2024 08:06 Відповісти
ГШ-тєлємарафон
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22.02.2024 08:56 Відповісти
Дякуємо Залужному за гідну армію ! І славних воїнів !
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22.02.2024 08:08 Відповісти
Нічого дивного без снарядів важко воювати, тому буде тільки гірше.
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22.02.2024 08:48 Відповісти
На карту, серйозно? І шо там на карті, туз бубей..? Що до мапи боїв, з початку минулого року окуповано 0,02% від території Украіни. Такими темпами Київ за три дні перетворюється в Київ найближчі 600-800 років.
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22.02.2024 08:48 Відповісти
и что ты этим хочешь сказать...?
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22.02.2024 09:11 Відповісти
Та він кожен день тут схожу хр...нь пише.
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22.02.2024 09:25 Відповісти
То "Николай" нудист - нудмть і нудить, он два поста вище нудить про ГШ, Кринки і Вугледар.
Щойно "відмотав Діпстейт" зміни дійсно є, 07.02. ц.р. наші козаки під Вугледаром просунулись в бік Микільського.
Николай, що там з картою боїв, виходить що щимлять бузкові лапті, а не рожеві поні.
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22.02.2024 09:44 Відповісти
да Админу этих передастов нужно сразу к стенке...\но их так много - лезут и лезут...\
им главное ложку говна вбросить - хоть в одном из десяти постов...
сколько этих передастов последнее время - и главное что они типа нейтралы...
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22.02.2024 09:55 Відповісти
Минув 3651 день москальсько-української війни.
161!! одиниця техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 46!!, броня 42!, логістика 63!!.
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 8.
Радують РСЗВ, ППО, логістика, літак та арта, все інше теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 407 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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22.02.2024 08:59 Відповісти
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22.02.2024 09:01 Відповісти
Нарешті станцію "Брянськ" проїхали 😃😃😃
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22.02.2024 09:03 Відповісти
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22.02.2024 09:56 Відповісти
Капець Сургуту)
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22.02.2024 09:58 Відповісти
Го там под картинкой за капец
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22.02.2024 10:39 Відповісти
Ви про що?
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22.02.2024 10:59 Відповісти
на фронтах и в резерве касапов около 500 тыщ. Убитых и тяжкораненных уже больше. Это как 20 Афганов, но рабам пох.
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23.02.2024 03:22 Відповісти
 
 