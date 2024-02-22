Зрадник Балицький розповів про депортацію українців з окупованих територій "з пляшкою води" та натякнув на страти, - ISW
Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію. Він також натякнув, що окупанти страчують українців без суду та слідства.
Увагу на це висловлювання звернув американський Інститут вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони зазначають, що Балицький в опублікованому 20 лютого інтерв’ю заявив: російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або [президента Росії Володимира Путіна]".
Ці дії є воєнними злочинами. Балицький виправдовував їх, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними у ще "жорсткіший" спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.
Він заявив, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але декого депортувала силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.
Також Балицький сказав, що окупаційна влада була змушена прийняти деякі "надзвичайно жорсткі рішення, про які [він] не буде говорити". В ISW зазначають, що це може бути натяком на те, що окупанти проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.
В ISW вважають, що заяви Балицького скеровані на русифікацію населення на окупованих українських територіях шляхом примусу та залякування.
"Бажання Балицького відкрито обговорювати - і навіть захищати - незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в опублікованому інтерв’ю підкреслює ступінь підтримки та просування такої політики російською владою", - йдеться у звіті ISW.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Піаритись він вміє. Марченко - ні. От і результат.
Марченко також на свій власний ризик декілька разів відмовлявся підірвати Варварівський міст через Південний Буг, чим врятував Миколаїв.
Їх розбили при спробі увійти. Можете подивитись Діпстейт, зелені зони підходять впритул до кварталів.
Хто врятував Київ? Не Кривонос, а якийсь російський банкір. Подзвонив і домовився, щоб русня відступила.
Да. црушник приїхав попередити - "нах, не нагнітайте!", мі6 приїхало попередити - "ви нам економіку обвалюєте, нах пішли!", а от інфа від дєвочки по визову - да, це правда. Тільки пізно мабуть узнала, не встигли підготуватись.( сарказм)