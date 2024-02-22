Зрадник Балицький розповів про депортацію українців з окупованих територій "з пляшкою води" та натякнув на страти, - ISW

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію. Він також натякнув, що окупанти страчують українців без суду та слідства.

Увагу на це висловлювання звернув американський Інститут вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що Балицький в опублікованому 20 лютого інтерв’ю заявив: російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або [президента Росії Володимира Путіна]".

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Ці дії є воєнними злочинами. Балицький виправдовував їх, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними у ще "жорсткіший" спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.

Він заявив, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але декого депортувала силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.

Також Балицький сказав, що окупаційна влада була змушена прийняти деякі "надзвичайно жорсткі рішення, про які [він] не буде говорити". В ISW зазначають, що це може бути натяком на те, що окупанти проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.

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В ISW вважають, що заяви Балицького скеровані на русифікацію населення на окупованих українських територіях шляхом примусу та залякування.

"Бажання Балицького відкрито обговорювати - і навіть захищати - незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в опублікованому інтерв’ю підкреслює ступінь підтримки та просування такої політики російською владою", - йдеться у звіті ISW.