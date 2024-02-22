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Новини Окуповані території
11 023 35

Зрадник Балицький розповів про депортацію українців з окупованих територій "з пляшкою води" та натякнув на страти, - ISW

балицький

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький відкрито визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії в Україну або "ображають" Росію. Він також натякнув, що окупанти страчують українців без суду та слідства.

Увагу на це висловлювання звернув американський Інститут вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони зазначають, що Балицький в опублікованому 20 лютого інтерв’ю заявив: російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або [президента Росії Володимира Путіна]".

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Ці дії є воєнними злочинами. Балицький виправдовував їх, стверджуючи, що примусова депортація українських сімей була для їхнього ж блага, оскільки окупаційній владі довелося б "розбиратися" з ними у ще "жорсткіший" спосіб у майбутньому, або ж їх вбили б інші проросійські громадяни.

Він заявив, що окупаційна влада "дала [депортованим сім'ям] можливість виїхати", але декого депортувала силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.

Також Балицький сказав, що окупаційна влада була змушена прийняти деякі "надзвичайно жорсткі рішення, про які [він] не буде говорити". В ISW зазначають, що це може бути натяком на те, що окупанти проводять страти без суду і слідства над українськими громадянами.

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В ISW вважають, що заяви Балицького скеровані на русифікацію населення на окупованих українських територіях шляхом примусу та залякування.

"Бажання Балицького відкрито обговорювати - і навіть захищати - незаконне поводження російської окупаційної влади з українськими громадянами в опублікованому інтерв’ю підкреслює ступінь підтримки та просування такої політики російською владою", - йдеться у звіті ISW.

Автор: 

депортація (723) Балицький Євген (40) воєнні злочини (1861) ISW (653)


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Топ коментарі
+36
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22.02.2024 08:54
+25
Цей балицький є прикладом, до чого приводить ліберастична всеїдність. Згадайте, як цей зсучений нардеп не вилазив з телевізійних студій (в тому числі і з Прямого), до вів відверту кацапську підривну агітацію. А втопили б його після 2014р. специ в сортирній ямі, то не варнякав би він зараз і не вбивав українців, не виселяв би до білих ведмедів.
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22.02.2024 08:59
+24
Кім вже здачу готовив поки Марченко не приїхав в Миколаїв то там навіть не було жодного блокпоста чи укріплення а кімерсен сидів в підвалі ОДА з ментами чекав на евакуацію.
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22.02.2024 09:04
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22.02.2024 08:51 Відповісти
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22.02.2024 08:54 Відповісти
Зато кімерсен Миколаївський себе вже піарить лічно з стечкіним і двома патронами оборони в весь південь України.
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22.02.2024 08:56 Відповісти
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22.02.2024 08:59 Відповісти
Кім таки чимало зробив у перші дні. Швидка побудова оборонних споруд, які зупинили русню на вході в Миколаїв, не дали закріпитись у місті - це і його заслуга в тому числі.
Піаритись він вміє. Марченко - ні. От і результат.
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22.02.2024 09:01 Відповісти
Кім вже здачу готовив поки Марченко не приїхав в Миколаїв то там навіть не було жодного блокпоста чи укріплення а кімерсен сидів в підвалі ОДА з ментами чекав на евакуацію.
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22.02.2024 09:04 Відповісти
Значить, Марченко дав йому прочухана, і Кім почав таки щось робити.
Марченко також на свій власний ризик декілька разів відмовлявся підірвати Варварівський міст через Південний Буг, чим врятував Миколаїв.
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22.02.2024 09:08 Відповісти
А Кіму подяку вже оголосили, який вивів персонал ОВА на роботу з дистанційки і їх потім ракетою накрило. 38 людей начебто.
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22.02.2024 11:21 Відповісти
Марченко ще розповідав, що постійно звонили з Києва і казали, щоб військові йшли на якийсь завод і там закріплювались і сиділи. Мабуть азовсталь готували нову.
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22.02.2024 11:22 Відповісти
А шо орки заходили в Миколаїв, та не змогли там закріпитись. Не несіть хе...ню.
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22.02.2024 09:06 Відповісти
Дивився документальний фільм про оборону Миколаєва. Пам'ятаю кадри понівечених багатоповерхівок і рештки руснявої техніки вже фактично в житловій забудові міста.
Їх розбили при спробі увійти. Можете подивитись Діпстейт, зелені зони підходять впритул до кварталів.
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22.02.2024 09:11 Відповісти
Так Тетяна орки не великою групою все ж таки десантувалися в Миколаєві в центрі міста не памʼятаю трьох чи чотирьох полонили і вже були майже 10 км від Миколаєва , а мала група на бмп3 2чи3 зайшла все ж таки не на довго в сам Миколаїв.
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22.02.2024 09:11 Відповісти
Ще літом Кім мав необережність похвалити Марченка за його внесок в оборону міста і ... щез з інфопростору. А зараз він одноосібно все захистив і Марченко тут ні до чого (ще трохи і пришиють щось як Кривоносу чи Червінському). І все в його житті налагодилось. "вчасно зрадити - не зрадити, а передбачити" (цитата якогось древнього покидька).
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22.02.2024 10:00 Відповісти
Внесок? Марченко і обороняв, Кім тільки лопатою в потрібному місці розмахував.
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22.02.2024 10:11 Відповісти
Треба періодично нагадувати, бо за вказівками русні вже переписують історію цієї війни.
Хто врятував Київ? Не Кривонос, а якийсь російський банкір. Подзвонив і домовився, щоб русня відступила.
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22.02.2024 08:59 Відповісти
ксюшаманєкєн (лядь з інстаграма) яка тягалась з якимось банкіром, який їй пробовкався про вторгнення росії, а вона доклала це все кому треба і тепер отримала орден.
Да. црушник приїхав попередити - "нах, не нагнітайте!", мі6 приїхало попередити - "ви нам економіку обвалюєте, нах пішли!", а от інфа від дєвочки по визову - да, це правда. Тільки пізно мабуть узнала, не встигли підготуватись.( сарказм)
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22.02.2024 10:04 Відповісти
Як добре, що я не знаю, про який манекен мова йде.
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22.02.2024 10:22 Відповісти
Нажаль не знаєте. Це орденоносиця, Буданов нагороджував. А у вас відзнаки є? Отож.
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22.02.2024 11:16 Відповісти
Ніколи не дивився передачу "В світі тварин", і тут так само.
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22.02.2024 11:18 Відповісти
Марченко нещодавно заявив що Залужний маладєц , от і попав під роздачу ОПи .
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22.02.2024 10:55 Відповісти
Марченко з під роздачі Опи і не вилазив, це ж "порошенківські генерали", Марченко, Кривонос, Муженко... їм не можна воювати, бо заангажовані політично.
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22.02.2024 11:17 Відповісти
А як на це дивиться гавністітирнешинал?
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22.02.2024 08:54 Відповісти
Иде страшна асиміляція - ше рік окупаціі і там хер наидеш украінця по духу
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22.02.2024 08:56 Відповісти
Цей балицький є прикладом, до чого приводить ліберастична всеїдність. Згадайте, як цей зсучений нардеп не вилазив з телевізійних студій (в тому числі і з Прямого), до вів відверту кацапську підривну агітацію. А втопили б його після 2014р. специ в сортирній ямі, то не варнякав би він зараз і не вбивав українців, не виселяв би до білих ведмедів.
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22.02.2024 08:59 Відповісти
..так братика його ..Олежку ..і втопили у бочці...))) Кажуть ..що сам туди пирнув вниз головою... та так..що відштовшуючись руками від дна так і не зміг вилізти...))) Така той був набагато менш смердячим..як ця гнида.....
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22.02.2024 09:06 Відповісти
Та хіба тільки на "Прямому" і хіба тільки ця гнида? Згадайте як славік шустрик косив бабло в Україні прикриваючись свободою слова організовував собачі бої з жюлькою, шухричем, фірташом, бойками-шмойками, запрошував кацапсячих підорів та т.і. А тепер шустрих втік і став блоХером який любить Україну. Я не виключаю, що ***** його попер з мордору не просто так. Я не стверджую, але шось мені підказує шо він був один із тих хто працював над розколом суспільства в Україні.
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22.02.2024 10:26 Відповісти
З пророiйськими громадянами на контролюемой украiнською владою триторii потрiбно робити теж саме , що русня робить з украiнцями тобто винищувати цих кацапських покитькiв не звертая уваги на стать i вiк. (А взагалi треба просто впровадити закон про iнтернування.)
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22.02.2024 08:59 Відповісти
висилайте у рашку, навіщо у в'язницю то
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22.02.2024 09:05 Відповісти
В розобраному вигляді, на запчастини ((:
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22.02.2024 09:11 Відповісти
Червоні покидьки були більш хазяйновитими - усіх полонених на відбудову ставили, а наша влада їм санаторії влаштовує та піарить((
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22.02.2024 09:14 Відповісти
На жаль навіть свідомі українці, багато з таких, нічого не знають про інтернування. Десь щось там чули про табори для японців в США та на цьому і все.
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22.02.2024 09:19 Відповісти
Дядько Дональда Трампа був інтернованим в часи другої світової в USA .
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22.02.2024 09:27 Відповісти
Чому цей п.дор балицький ще живий?
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22.02.2024 09:45 Відповісти
Іменно це питання і я хотів поставити. "Гіві" та "моторола" вже зачекалися цього іуду-балицького..
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22.02.2024 11:04 Відповісти
********* продолжай откровенничать - для суда в Гааге это пригодится!
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22.02.2024 13:15 Відповісти
 
 