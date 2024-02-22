Доба на Харківщині: обстріли Куп’янського району, одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Минулої доби ворог завдав ударів по 15 населених пунктів Харківської області, є поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 14:35 с.Вільхуватка Куп'янський район. Внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило.

"Близько о 14:00 в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Вдень ворог з мінометів та артилерії обстріляв Іванівку Куп'янського району, 52-річний цивільний дістав поранення.

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