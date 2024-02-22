Майже половина поляків очікують, що війна закінчиться знищенням і України, і Росії, - опитування
Через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн - і України, і Росії.
Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Поляків запитали, як може закінчитися війна.
Майже половина респондентів (47,4%) вважають, що конфлікт триватиме багато років і закінчиться знищенням обох країн.
14,1% думають, що переможуть росіяни. Трохи більше респондентів ставлять на перемогу України (17,4%).
Решта не визначилися з відповіддю.
Опитування підготовлено компанією United Surveys на вибірці 1000 осіб методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.
Топ коментарі
+50 Гоша Фантомас #478094
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+39 Serhiy Talatynnik
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+23 Софія Васильєва
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Якщо ти йдеш на збори якоїсь проросійської партії і там запитуєш щось про перемогу України, то потім "чесно" оприлюднюєш звіт: 95% проти перемоги України (і кількість в тебе репрезентативна, і співвідношення чоловіків/жінок, і вік опитуваних різний. Але є нюанс...).
Чи формулюєш питання так, що нормальна людина просто не зможе дати альтернативної відповіді. Скажімо: "Ви хочете, щоб у разі перемоги України вбили вас і ваших дітей?" (я перебільшую, звісно, але...)
А ще важливо, ХТО питає! Тобто, яку ціль ставить опитувач і які результати він бажає одержати. Я не кажу, що уся статистика підробка, але особистість опитувача накладає свій відбиток на результат.
Тож не треба сліпо довіряти опитуванням. Нам своє робить!
За даними українського OSINT-проєкту DeepState, удар було завдано по полігону, розташованому поблизу села Подо-Калинівка на окупованій частині Херсонської області. Судячи з геолокації місця, це територія НПП «Олешківські піски»
И когда вопрос касается выборов, и когда целью является разругать между собой страны....
Тупі дешеві пропагандистські понти, які нічого взагалі не значать.