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Новини Війна
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Майже половина поляків очікують, що війна закінчиться знищенням і України, і Росії, - опитування

україна,поляки,польща,українці

Через два роки після початку повномасштабної війни майже половина поляків вважають, що вона закінчиться знищенням обох країн - і України, і Росії.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Поляків запитали, як може закінчитися війна.

Майже половина респондентів (47,4%) вважають, що конфлікт триватиме багато років і закінчиться знищенням обох країн.

14,1% думають, що переможуть росіяни. Трохи більше респондентів ставлять на перемогу України (17,4%).

Решта не визначилися з відповіддю.

Також читайте: Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування підготовлено компанією United Surveys на вибірці 1000 осіб методом CATI/CAWI 10-11.02.2024.

Автор: 

опитування (1936) Польща (8500)


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Топ коментарі
+50
ну да ну да залишаться тільки хитрожопі пшеки панувати
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22.02.2024 09:01
+39
Поляки ще покажуть свою панську морду зачекайте … хочуть чужими руками всі угольки з багаття дістати.
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22.02.2024 09:02
+23
Ну, і сусіди нам дісталися. Один від одного "кращий".
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22.02.2024 09:07
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може це для когось новина чи велике розчарування,- не переймайтеся, ніколи вони не були друзями чи братами, це мені мій дід казав , який звільняв їх у 45 році, а після знищення іх літака з урядом і президентом, вони ще боягузи і зрадники
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22.02.2024 09:54 Відповісти
Якщо Україна буде знищена, то наступною буде знищена польща. Передайте це польским довпойопам. І якщо хтось думає у потужність європейських армій які підуть на захист польщі, то вони глибоко помиляються.
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22.02.2024 09:55 Відповісти
За динамікою процесів у кацапів ракети вже закінчились, економіка ось-ось впаде, а рашка ось-ось розвалиться. А ми навесні будемо пити каву в Ялті.
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22.02.2024 10:05 Відповісти
Ти смієшся? Подібні ліпсіци розповідали ще в 14-му, що рік-два потужних санкцій і все, рашці кінець, будуть ягель жерти. Вийшло навпаки.
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22.02.2024 10:48 Відповісти
два дебіла- це вже сила. ПД+FF=
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22.02.2024 10:56 Відповісти
НУ ЭТА ТА ЧАСТЬ КОТОРАЯ ДРУГОЙ ЧАСТИ ВМЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПОЛЬШИ НЕ НУЖНА !)
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22.02.2024 10:09 Відповісти
На жаль, для багатьох поляків Україна - це ворог ворога, але не справжній друг.
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22.02.2024 10:11 Відповісти
Все залежить від пропаганди та державної політики. На жаль прокремлівські сили там хоч і слабкіші ніж в Угорщині, але міцніші ніж в Чехії!!!
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22.02.2024 10:12 Відповісти
Краще. Вороги які знищують один одного.
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22.02.2024 10:50 Відповісти
Ну, щоб там не демонстрували соцопитування у Польщі є досвід людства котрий каже, що як правило внаслідок війни продовжують існування ОБИДВА суперника, навіть нехай один з них стає колонією супротивника, або обидва просто погоджуються на нові умови співіснування та репарації однієї зі сторін на користь іншої із обмеженнями у побудові армії! Тому дивують не стільки результати опитування скільки дивні ПИТАННЯ!!! Повинен вказати що і в наших українських опитуваннях прикладів подібного чимало. Нагадаю 9-тий графік останнього опитування КМІС, де з якогось будуна пропонували відповісти на питання досягнення перемоги саме військовим шляхом і чомусь саме "без огляду на втрати", ніби не можливо воювати в такий спосіб аби їх мінімізувати, а у питанні про дипломатичний шлях чомусь обов'язково пропонувалось "заради зменшення жертв", ніби при прийнятних умовах договору обов'язково армія повинна бути вже виснажена вщент?! І чому не прийшло опитувальникам у голову що до цієї самої угоду не може схилитись насамперед Московія (т.з. "роССія") через власне виснаження?! Чи гітлерівці підписали капітуляцію через те що їх військ вже "не було", що стосується і Японії?! А може вже війська антигітлерівської коаліції на момент підписання угоди стали надто "слабкими" і вони "боялись" йти у подальший наступ через можливі втрати?! НАВПАКИ! Тож що це польське опитування явно недолуге та провокативне, що багато наших через явно замовний характер їх опитувань!!!
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22.02.2024 10:11 Відповісти
Заспокойтесь. Справа не в поляках або німцях. Справа в українцях. Синдром "меншовартості" заважає нам самим себе поважати. Відверто кажучи, тільки у 2022 році більш- менш почали писати- розмовляти рідною мовою. Як може тебе хтось поважати, коли ти сам себе не поважаєш.
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Всі опитування базуються на трьох китах: ХТО питає, КОГО питають і ЯК питають.
Якщо ти йдеш на збори якоїсь проросійської партії і там запитуєш щось про перемогу України, то потім "чесно" оприлюднюєш звіт: 95% проти перемоги України (і кількість в тебе репрезентативна, і співвідношення чоловіків/жінок, і вік опитуваних різний. Але є нюанс...).
Чи формулюєш питання так, що нормальна людина просто не зможе дати альтернативної відповіді. Скажімо: "Ви хочете, щоб у разі перемоги України вбили вас і ваших дітей?" (я перебільшую, звісно, але...)
А ще важливо, ХТО питає! Тобто, яку ціль ставить опитувач і які результати він бажає одержати. Я не кажу, що уся статистика підробка, але особистість опитувача накладає свій відбиток на результат.
Тож не треба сліпо довіряти опитуванням. Нам своє робить!
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Українська армія завдала удару по скупченню кацапського Вермахта на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню HIMARS. Відповідні відео з'явилися ввечері 21 лютого в українських соцмережах.

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, удар було завдано по полігону, розташованому поблизу села Подо-Калинівка на окупованій частині Херсонської області. Судячи з геолокації місця, це територія НПП «Олешківські піски»
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22.02.2024 10:14 Відповісти
типа "соц опросы" -- это любимый инструмент манипулирования кремлевских спецслужб.
И когда вопрос касается выборов, и когда целью является разругать между собой страны....
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22.02.2024 10:17 Відповісти
Як воно бути лайном для вентилятора? Іде системна і потужна робота інформаційних військ московії, а також працює їх агентурна мережа...І це сталося не сьогодні і не вчора - це триває десятиліття. Давайте забудемо про 3 сотні польських танків, ремкомплекти літаків, промислову ремонтну базу яка в режимі онлайн відновлює нашу техніку, озброєння і ********** на сотні мільйонів/якщо не мільярди дол. і будемо рефлексувати на "опитування" які нам старанно вкидають. Порозмірковуємо про злобних "пшеків". Ніхто не казав, що буде легко, війна ведеться на всіх рівнях і якщо пропустили таку подачу-це потрібно виправляти, а не загострювати і сратися із сусідами. Потрібно думати/прораховувати/випереджати і діяти. То я знову спитаю, як вам в ролі лайна не вентилятор?
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22.02.2024 10:29 Відповісти
Справедливо сказано. Тільки все це продовжується не десятиліття, а століття ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ ... Ця ракова пухлина обману, дезинформації, террору, політичних вбивств тягнеться з часів одного з найбільших чортів мордора - фелікса дзержинського. А зараз це тільки черговий фрагмент.
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22.02.2024 12:30 Відповісти
До речі, всі переважно сконцентровані на ху'лу кремлівському, але мало згадують про патрушева. Однак цей покидьок не менш небезпечний та шкідливий ніж сам ху'ло.
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22.02.2024 12:34 Відповісти
У світі багато телепнів та дурнів , в нас наприклад 73%, які казали - хуже не будет
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22.02.2024 10:54 Відповісти
Дебiли сподiваються, що їх при цьому не зачепить ? Наївнi. Отой дебiл що за бобром бiгав реготав- ото типовий поляк, жертва передозу тетраксилсвинцем.
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22.02.2024 11:07 Відповісти
Не дивно. Путін пообіцяв ще в 2014-му Польщі , Угорщині , Словаччині і Руминії частину України. Через це вони так себе і ведуть. Але "черти предполагают, а Бог располагает".
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22.02.2024 11:08 Відповісти
Дебіли...
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22.02.2024 11:22 Відповісти
Не сумніваюсь, що саме з цієї причини поляки тільки і передавали зброю, ну і ще трохи за свою дупу хвилювались.
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22.02.2024 11:51 Відповісти
Що будуть робити читачі Цензора, коли з'явиться інше опитування з протилежними результатами? Навіщо вірити проросійській пропаганді? Польша - одна з країн, які найбільше допомагають Україні у війні проти рашки. Маніпулятивних опитувань багато.
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22.02.2024 11:57 Відповісти
помогает блокадой??? ох*ая помощь!
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23.02.2024 01:16 Відповісти
уничтожено будет больше стран Европы..И только из-за мягкотелости стран НАТО..лаптестан должен быть стерт с лица земли
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22.02.2024 12:06 Відповісти
Вона закінчиться до речі і зникненням Польщі. І балтійських краін. Я б пропонував це не забувати.
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22.02.2024 12:08 Відповісти
Вони б ще провели опитування у аборигенів на островах Кука на цю ж тему.
Тупі дешеві пропагандистські понти, які нічого взагалі не значать.
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22.02.2024 12:23 Відповісти
Цікаво, як так можна було простари підтримку союзників. Випадково? Не думаю.
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22.02.2024 13:04 Відповісти
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