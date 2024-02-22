Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера

Держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання ситуації на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дера сказав в ефірі TVN24.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб розв'язати цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - зазначив Дера.

"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", - зауважив він.

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Дера зазначив, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати й допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера наголосив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат.

"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", - додав держсекретар канцелярії президента Польщі.

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