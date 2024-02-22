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Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера

дуда

Держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання ситуації на кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дера сказав в ефірі TVN24.

"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб розв'язати цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - зазначив Дера.

"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує урядам України та Польщі найближчим часом провести перемовини на кордоні: Я готовий бути також. ВIДЕО

Дера зазначив, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами.

"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати й допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера наголосив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат.

"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", - додав держсекретар канцелярії президента Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагаємося розв’язати проблему, - Дуда про блокування кордону польськими фермерами

Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) Дуда Анджей (772) блокування (650)


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Топ коментарі
+7
Дуда може підтримати тільки прутня кацапського, орган 2.0 .
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22.02.2024 09:13
+7
Якби 1 млн. наших мігрантів не були жалюгідними овочами, що моляться на соц. виплати, вони б теж могли влаштувати нехілий протест ляхам.
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22.02.2024 09:23
+3
Якщо поляк прилюдно обісрався, то він обов'язково спихне всю вину на українця аби залишитися поза підозрою. дуда і польські фермери яскраво це підтверджують.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
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22.02.2024 09:36
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Дуда може підтримати тільки прутня кацапського, орган 2.0 .
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22.02.2024 09:13 Відповісти
Там вже все запущено - до виборів стопудово
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22.02.2024 09:16 Відповісти
А ти все сереш своїми заготовками, кремлядь?
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22.02.2024 09:21 Відповісти
********** ******* і нехай вертається назад, нема з ним про що говорити.
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22.02.2024 09:20 Відповісти
Народ Польщі має право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме, - президент Польщі Дуда.
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22.02.2024 09:21 Відповісти
Якби 1 млн. наших мігрантів не були жалюгідними овочами, що моляться на соц. виплати, вони б теж могли влаштувати нехілий протест ляхам.
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22.02.2024 09:23 Відповісти


В чому законність блокування кордону?! В чому законність блокування залізничних шляхів? В чому законність блокування пасажирських перевезень? Це вакханалія продажної тітушні на яку закрили очі польські правохоронці дуже дорого обійдеться польщі.
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22.02.2024 09:39 Відповісти
А ти все сереш своїми заготовками, кремлядь?
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22.02.2024 09:24 Відповісти
І що він за це хоче?
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22.02.2024 09:22 Відповісти
Туск і Шмигаль.
Куди кінь з копитом, туди рак з клешнею.

Чи під премьер-міністра України загримірують Єрмака ?
Вибриють налисо і приклеють борідку.

Буде не дуже схоже, але чемні європейці вже до цього звикли і виду не подадуть, що впізнали - бо з кожної дірки все одно стирчить Єрмак. Зеленський теж погрожував приїхати, але його не пустять, бо останнім часом куди приїжджає Зеленський - там приходять рашисти.
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22.02.2024 09:25 Відповісти
Якщо поляк прилюдно обісрався, то він обов'язково спихне всю вину на українця аби залишитися поза підозрою. дуда і польські фермери яскраво це підтверджують.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
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22.02.2024 09:36 Відповісти
Дуда не поїде - Янетряпка його назвав на "ТИ"
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22.02.2024 09:53 Відповісти
і до чого тут Дуда із декоративними повноваженнями??? Везіть васала ОПи дЄрмака, а ВаваБуба все підпише, якщо захоче холодної "мівіни" із винцем за пару штук вічнозелених.
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22.02.2024 10:33 Відповісти
Почему цензор не скажет правду, что против украинского сельского производства протестуют фермеры практически в каждой стране Евросоюза, что во Франции из-за этого были беспорядки, а Макрон недавно называл украинских олигархов по имени, которые пытаются использовать ситуацию и заработать?
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22.02.2024 10:38 Відповісти
Забавно, що у Франції під час протестів нищили польські фури (в т.ч.), і поляки цьому дуже обурювалися
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22.02.2024 11:58 Відповісти
Ну всё, пацаны стрелку забили.
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22.02.2024 10:59 Відповісти
А ти вже виробив щось таке ж якісне та недороге на заміну?

Чи ти мені запропонуєш їсти гівно, аби не страждав контрабандний бізнес ригів і зєльоной шобли?

Я б краще не купував "товари" ДТЕКу, якщо б була альтернатива
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22.02.2024 11:42 Відповісти
Спитайте Дуду, хто компенсує Україні, бізнесу як польському так і українському і інших країн за блокування кордону ?!
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22.02.2024 11:31 Відповісти
У випадку міфічного вступу України до ЄС - українська агропродукція заполонить польський ринок (і ринки інших країн ЄС) і витіснить звідти нікчемних польських (і ін. місцевих) фермерів. Україна тоді стане найпотужнішою аграрною країною цього т.з. "ЄС" (якщо воно збережеться взагалі). Тому вступ України до ЄС блокуватимуть всі країни ЄС разом, або по черзі. Поки ми не знайдемо ринки збуту своїх с-г товарів десь в Африці, Азії, чи Лат. Америці. А це неймовірно довгий шлях. Нікому в ЄС ми ***** не потрібні.
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22.02.2024 12:06 Відповісти
Чесно тобі скажу, що я завжди знав, що ми нах...й тому ЄС слабкі непотрібні!
ЄС скоро розвалиться, цей клуб приречений на зникнення!
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22.02.2024 12:09 Відповісти
Як бандерівець бандерівцю скажу, що вони бояться не "слабкої" України, а саме найбільшої і найсильніщої аграрної держави ЄС, с-г продукція якої заполонить країни і подавить фермерські господарства Європи. Тому і ******* мадяри, словаки, поляки... далі заскавчать чехи, німці, болгари, румуни. Саме через це Україна ніколи не вступить до ЄС - тягомотина затягнеться на десятиліття, а тим часом цьому ЄС вломиться піхва...
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22.02.2024 13:51 Відповісти
Ти якщо Дуда так тілитися будеш, отримаєш потім від вагнерів кувалдою по голові
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22.02.2024 12:32 Відповісти
 
 