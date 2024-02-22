Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера
Держсекретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Єврокомісії для розв’язання ситуації на кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дера сказав в ефірі TVN24.
"Президент виступає за те, щоб цей діалог (переговори з фермерами та українською стороною – ред.) відбувся. Це єдиний спосіб розв'язати цю величезну проблему. Проблема двостороння і дуже потужна. (...) Наші фермери борються за засоби до існування. Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною з обох сторін, з цього погляду, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити", - зазначив Дера.
"Немає іншого шляху, ніж переговори, діалог і рішення, пов'язані з Європейським Союзом. Я хотів би нагадати, що фермери по всій Європі сьогодні протестують проти того, що відбувається з сільським господарством в Європейському Союзі", - зауважив він.
Дера зазначив, що Дуда "підтримує" зустріч між двома урядами.
"Президент робить все в цьому дусі, щоб підтримати й допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільськогосподарською продукцією, є наслідком війни", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи міг би, на його думку, Анджей Дуда бути "патроном" зустрічі, Дера наголосив, що не йдеться про те, хто б мав над нею патронат.
"Зараз потрібна зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з українським урядом і, найголовніше, з представниками ЄС", - додав держсекретар канцелярії президента Польщі.
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В чому законність блокування кордону?! В чому законність блокування залізничних шляхів? В чому законність блокування пасажирських перевезень? Це вакханалія продажної тітушні на яку закрили очі польські правохоронці дуже дорого обійдеться польщі.
Куди кінь з копитом, туди рак з клешнею.
Чи під премьер-міністра України загримірують Єрмака ?
Вибриють налисо і приклеють борідку.
Буде не дуже схоже, але чемні європейці вже до цього звикли і виду не подадуть, що впізнали - бо з кожної дірки все одно стирчить Єрмак. Зеленський теж погрожував приїхати, але його не пустять, бо останнім часом куди приїжджає Зеленський - там приходять рашисти.
Спочатку дотаційні фермери обісралися, що ЄС позбавить їх багатомільярдних дотацій і вони тупо стануть нікому не потрібні, тому вони влаштували антиукраїнську істерію в країні з блокуванням кордону. Потім дуда обісрався, бо не може робити різких рухів перед виборами оскільки фермери є значним елохторатом в країні, відповідно він перекинув усю відповідальність за вакханалію в країні на Україну.
Чи ти мені запропонуєш їсти гівно, аби не страждав контрабандний бізнес ригів і зєльоной шобли?
Я б краще не купував "товари" ДТЕКу, якщо б була альтернатива
ЄС скоро розвалиться, цей клуб приречений на зникнення!