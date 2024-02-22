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Новини Війна
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Удар по полігону росіян на Херсонщині: Сили оборони підтвердили ліквідацію близько 60 окупантів

himars

Сили оборони Півдня підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" сказала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала вона.

Дивіться: HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів. ВIДЕО

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - додала речниця.

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Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів.

Автор: 

ліквідація (3924) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+14
Пишут, что третий удар был по следственной группе, которая приехала протоколировать фарш...
Давно писал, что надо бить в растяжку - сначала по цели, а потом (после паузы) по следственной группе....
П.С.
Пишут, что орки группировались для похода в столовую. Так может лучше по столовой бахнуть ?
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22.02.2024 09:22
+6
Рс.ня вже відзвітувала про 68 хАроших
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22.02.2024 09:28
+4
хороший кацап - дохлий кацап!
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22.02.2024 09:28
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"Никогда такого не было, и вот опять"...
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22.02.2024 09:17 Відповісти
Пишут, что третий удар был по следственной группе, которая приехала протоколировать фарш...
Давно писал, что надо бить в растяжку - сначала по цели, а потом (после паузы) по следственной группе....
П.С.
Пишут, что орки группировались для похода в столовую. Так может лучше по столовой бахнуть ?
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22.02.2024 09:22 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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22.02.2024 09:28 Відповісти
Рс.ня вже відзвітувала про 68 хАроших
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22.02.2024 09:28 Відповісти
Це інші
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22.02.2024 12:21 Відповісти
І що, курва, характерно, такого розпачу і резонансу, як у нас по Запоріжжю, в російському суспільстві не буде.
Нечутливі вони до втрат.
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22.02.2024 09:36 Відповісти
А хто згадує про Запоріжжя ? Винних нема.
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22.02.2024 11:11 Відповісти
Радость то какая, вєрнуцца рєбята за парти.
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22.02.2024 09:50 Відповісти
Голые орки по небу летят
В баню попал реактивный снаряд
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22.02.2024 10:58 Відповісти
Cкоріше "Куски голых орков по небу летят".
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22.02.2024 11:40 Відповісти
Там не куски,а в дірочку
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22.02.2024 12:23 Відповісти
І знову кацапи всім скопом поперлися до пекла ,
це радує
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22.02.2024 11:43 Відповісти
 
 