Удар по полігону росіян на Херсонщині: Сили оборони підтвердили ліквідацію близько 60 окупантів

Сили оборони Півдня підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" сказала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала вона.

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За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - додала речниця.

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Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що HIMARS поцілив по полігону росіян на Херсонщині та ліквідував близько 60 окупантів.