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Новини Окуповані території
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Рашисти перевіряють авто на в’їзді до окупованого Луганська, обшукують чоловіків, готуються до примусової мобілізації

донбас,донецьк,луганськ

Російські загарбники в окупованому Луганську готуються до примусової мобілізації, наступна хвиля якої може початися приблизно за місяць.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"На блокпостах при в’їзді до Луганська щодня утворюються автомобільні черги. Для потрапляння до міста треба пройти перевірку і отримати спеціальний дозвіл. Ретельно ошукують чоловіків, складають певні списки. Це підготовка до примусової мобілізації. Наступна хвиля почнеться десь за місяць", - зазначив очільник області.

Також, за словами Лисогора, в окупованому Довжанську рашисти збираються закрити травмпункт.

"Аргументують, що згідно зі стандартами рф, у містах, де проживає менше 150 тисяч населення, надання цілодобової медичної допомоги не передбачено. Аналогічні проблеми чекають майже усі міста захопленої Луганщини. Не маєш достатню кількість жителів – звертайся до медиків лише з 8:00 до 17:00", - додав глава ОВА.

Читайте: Окупанти встановлюють на вулицях Луганська камери із системою розпізнавання облич

Автор: 

Луганськ (576) окупація (6695) мобілізація (3057) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+7
Це буде прикладом для тих, хто каже - а для чого ми воюємо. Щоб не бути м'ясом у наступній війні рашки.
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22.02.2024 09:20
+6
Це буде прикладом для тих, хто і досі сліпо вірить нашим "керманичам". Чернь якось же треба загнати до ТЦК. А Женя Кошовий і Ко, чомусь, бурятів не дуже бояться...
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22.02.2024 09:26
+2
Зараз вам популярно, з логікою і фактами пояснять, що ніякої примусової мобілізації на росії немає і бути не може, воюють виключно високопрофесійні контрактники-добровольці та воїни-інтернаціоналісти з дружніх Нігерії, Куби, Непалу.
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22.02.2024 09:24
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Хіба таке свавілля можливо у вільній республіці у складі найвільнішої країни світу?
Ні, не вірте, це все подоляцьке ІПсО.
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22.02.2024 09:20 Відповісти
Це буде прикладом для тих, хто каже - а для чого ми воюємо. Щоб не бути м'ясом у наступній війні рашки.
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22.02.2024 09:20 Відповісти
Зараз вам популярно, з логікою і фактами пояснять, що ніякої примусової мобілізації на росії немає і бути не може, воюють виключно високопрофесійні контрактники-добровольці та воїни-інтернаціоналісти з дружніх Нігерії, Куби, Непалу.
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22.02.2024 09:24 Відповісти
Це буде прикладом для тих, хто і досі сліпо вірить нашим "керманичам". Чернь якось же треба загнати до ТЦК. А Женя Кошовий і Ко, чомусь, бурятів не дуже бояться...
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22.02.2024 09:26 Відповісти
Вчора хлопці з 3 штурмової пояснили дуже просто для таких, як Ви.
Ваш зеля, Кошовий і Ко, ваші депутати-олігархи, їхні діти - всі вони здриснуть. А от більшість тих, ктонікамунічєвонєдолжен, їхні діти здриснуть не всі. Кацапи, якщо їх не зупинити, прийдуть і будуть рєзать, гвалтувать, убивать не депутатів і олігархів, а саме "прастих трудяг". А потім поженуть тих, кто болєє сговорчів воювати уже за своє *****.
https://youtu.be/MF5XMIEI_3w?si=64UGWXkj3FPWFl9f&t=3176
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22.02.2024 09:41 Відповісти
Під окупацією 20% української території. І?
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22.02.2024 09:44 Відповісти
Вау, так швидко передивились відео 3 штурмової? Що хлопці там кажуть не правильно?
Та чьо уж мєлочітса, какіє 20%, бєрі всє 50%! Що Ви хочете сказати тим, що окупована частина території кацапами? І шо?
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22.02.2024 09:48 Відповісти
Якщо немає своєї голови, то можна подивитися відосик з Ютубу. Досить вже носитися з цією "Третьою штурмовою". Воювати будемо доти, доки будуть гроші на війну
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22.02.2024 10:04 Відповісти
Логічно - хто дивиться ютуб, хто чує хлопців, які воюють, у того нема своєї голови
Я так поняв, Цензор теж не читати, бо хто дивиться новини, у того нема своєї голови?
Стєсняюсь спросіть, а звідки у Вас у голові те, що є? з відосиків оманського осла?
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22.02.2024 10:10 Відповісти
З власного життєвого та військового досвіду. А хлопці з вищезгаданої бригади і сидять зараз там завдяки тому, кого ви згадали, бо більшість з них бігали з рожевими свинками за "баригою"
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22.02.2024 10:25 Відповісти
Якщо влада здрисне, то люди теж здриснуть. Знесуть нахєр отих зєлiних вертухаїв на захiдному кордонi.
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22.02.2024 10:21 Відповісти
А щ лугандони ще залишились? Крім кацапскої гопоти хто зараз їде в Луганськ?
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22.02.2024 09:23 Відповісти
Це новоокуповпні території в 22-23...
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22.02.2024 10:22 Відповісти
А у нас не так?
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22.02.2024 09:50 Відповісти
Майже так само, з тою рiзницею, що у нас вiдмовникiв саджають (переважно умовно), а у них- на пiдвал i в розхiд.
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22.02.2024 10:31 Відповісти
А у нас не примусова )))
Назвіться не цензор не, а зелена мівіна )))))
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22.02.2024 12:02 Відповісти
 
 