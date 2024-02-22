Рашисти перевіряють авто на в’їзді до окупованого Луганська, обшукують чоловіків, готуються до примусової мобілізації
Російські загарбники в окупованому Луганську готуються до примусової мобілізації, наступна хвиля якої може початися приблизно за місяць.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"На блокпостах при в’їзді до Луганська щодня утворюються автомобільні черги. Для потрапляння до міста треба пройти перевірку і отримати спеціальний дозвіл. Ретельно ошукують чоловіків, складають певні списки. Це підготовка до примусової мобілізації. Наступна хвиля почнеться десь за місяць", - зазначив очільник області.
Також, за словами Лисогора, в окупованому Довжанську рашисти збираються закрити травмпункт.
"Аргументують, що згідно зі стандартами рф, у містах, де проживає менше 150 тисяч населення, надання цілодобової медичної допомоги не передбачено. Аналогічні проблеми чекають майже усі міста захопленої Луганщини. Не маєш достатню кількість жителів – звертайся до медиків лише з 8:00 до 17:00", - додав глава ОВА.
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Ні, не вірте, це все подоляцьке ІПсО.
Ваш зеля, Кошовий і Ко, ваші депутати-олігархи, їхні діти - всі вони здриснуть. А от більшість тих, ктонікамунічєвонєдолжен, їхні діти здриснуть не всі. Кацапи, якщо їх не зупинити, прийдуть і будуть рєзать, гвалтувать, убивать не депутатів і олігархів, а саме "прастих трудяг". А потім поженуть тих, кто болєє сговорчів воювати уже за своє *****.
https://youtu.be/MF5XMIEI_3w?si=64UGWXkj3FPWFl9f&t=3176
Та чьо уж мєлочітса, какіє 20%, бєрі всє 50%! Що Ви хочете сказати тим, що окупована частина території кацапами? І шо?
Я так поняв, Цензор теж не читати, бо хто дивиться новини, у того нема своєї голови?
Стєсняюсь спросіть, а звідки у Вас у голові те, що є? з відосиків оманського осла?
Назвіться не цензор не, а зелена мівіна )))))