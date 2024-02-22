Рашисти перевіряють авто на в’їзді до окупованого Луганська, обшукують чоловіків, готуються до примусової мобілізації

Російські загарбники в окупованому Луганську готуються до примусової мобілізації, наступна хвиля якої може початися приблизно за місяць.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"На блокпостах при в’їзді до Луганська щодня утворюються автомобільні черги. Для потрапляння до міста треба пройти перевірку і отримати спеціальний дозвіл. Ретельно ошукують чоловіків, складають певні списки. Це підготовка до примусової мобілізації. Наступна хвиля почнеться десь за місяць", - зазначив очільник області.

Також, за словами Лисогора, в окупованому Довжанську рашисти збираються закрити травмпункт.

"Аргументують, що згідно зі стандартами рф, у містах, де проживає менше 150 тисяч населення, надання цілодобової медичної допомоги не передбачено. Аналогічні проблеми чекають майже усі міста захопленої Луганщини. Не маєш достатню кількість жителів – звертайся до медиків лише з 8:00 до 17:00", - додав глава ОВА.

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