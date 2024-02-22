Понад 4 тис. правок подали до законопроєкту про мобілізацію, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

До законопроєкту про мобілізацію №10449 народні депутати подали понад 4 тисячі правок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, нардеп "Голосу" та воїн Роман Костенко.

"До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю", - зазначив парламентар.

21 лютого 2024 року закінчився термін подачі депутатських правок і пропозицій до другого читання відповідного проєкту закону.

Читайте: Міноборони разом з Мінцифри зараз працює над електронним кабінетом військовозобов’язаного, - Черногоренко