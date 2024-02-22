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У Молдові затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто біженців з України

молдова

Трьох чоловіків підозрюють у підпалі автомобілів громадян України та воріт центру тимчасового розміщення біженців.

Про це повідомив Генеральний інспектор поліції Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Затримані віком 35, 38 та 40 років родом із молдовського села Конгаз. За інформацією правоохоронних органів, вони підпалили двері готелю у Вулканештському районі та ворота центру розміщення біженців. Крім цього, вони підпалили два автомобілі, які належать біженцям з України.

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Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили мобільні телефони, банки з легкозаймистими речовинами, ємності з фарбою та маски.

Автор: 

біженці (1868) Молдова (2071) підпал (674)


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Топ коментарі
+14
Може це жінки з дітьми? Може в них нема куди вертатися? Якщо в тебе є житло, то поділись ним, а тоді може і оцю дурню не будешь нести
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22.02.2024 09:47
+13
Гагаузско-болгарское село ориентированного на РФ Автономного образования Гагаузия... К сожалению, гагаузы считали, что с февраля 2022 года Приднестровье, Гагаузия и Молдова станут единой Молдавией в составе РФ
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22.02.2024 09:42
+5
ви.лядок, мабуть ти із ОПи препізедента та танцюєш під 7:40 у відділі статистики?
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22.02.2024 10:09
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Цим всім халявщикам - нашим біженцям треба вертатися вже додому та працювати на країну, а не напрягати своєю присутністю жителів інших країн, бо це невдоволення громадян своїх країн має політичний наслідок і тоді впливає на допомогу людям і військовим які в Україні з тих країн
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22.02.2024 09:40 Відповісти
Може це жінки з дітьми? Може в них нема куди вертатися? Якщо в тебе є житло, то поділись ним, а тоді може і оцю дурню не будешь нести
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22.02.2024 09:47 Відповісти
Яка маніпуляція. Жінки і діти з західної і центральної України, яких там більшість
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22.02.2024 09:55 Відповісти
ви.лядок, мабуть ти із ОПи препізедента та танцюєш під 7:40 у відділі статистики?
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22.02.2024 10:09 Відповісти
які звірі вас виховували і на яких помийках?
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22.02.2024 10:19 Відповісти
не кожній кончіті як ти так пофортунило із домівкою дятлів.
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22.02.2024 10:36 Відповісти
гнида, ты жил с беженцами? На сто человек одна семья укромовная. Остальные - Харьковская, Херсонская, Донецкая области.
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22.02.2024 10:40 Відповісти
а друню маніпулятивну пишите ви. ви напевно і є той халявщик, який зажди звик жити за рахунок інших, а тут ще й такий привід є - війна)
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22.02.2024 09:56 Відповісти
В тебе будинок цілий ? Жити в ньому можна ? Орки твоє місто кожного дня і ночі не обстрілюють ? То живи і радій кожному дню , а не неси маячню . Чи може роботу цим бідолагам запропонуєш , щоб піднімали економіку ? Дітей їхніх влаштуєш в школу і садочок ?
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22.02.2024 10:27 Відповісти
Гагаузско-болгарское село ориентированного на РФ Автономного образования Гагаузия... К сожалению, гагаузы считали, что с февраля 2022 года Приднестровье, Гагаузия и Молдова станут единой Молдавией в составе РФ
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22.02.2024 09:42 Відповісти
Все розуміємо та не оправдовуйтесь, тільки в нашій країні 73% клінічних ідіотів, що привели до необмеженої влади лідора балдибілдерства.
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22.02.2024 10:07 Відповісти
ЭТО ГАГАУЗЫ БЕЗРАБОТНЫЕ !!!
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22.02.2024 10:18 Відповісти
В этих районах Молдовы тоже все не так просто. Там живут мои сестры. Как они рассказывают были выборы местные и кучка проплаченных ****** уроды угрожаюд людям если не так проголосуют. По выходу из пунктов голосования требуют показать фото бюлетеней. Эти ********** твари проникли везде. Уверяю вас в основном гагаузы и болгары за Украину и хорошо относятся к беженцам. Но деятельность ********** тварей осень заметна. Но меня не это беспокоит а то что до сих пор ловят в Одессе наводчиков для ********** ракет и им обявляют пидозру и почему-то не судят их.
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22.02.2024 12:23 Відповісти
Дуже сумніваюся в "спонтанності" дій цих молодчіків. Треба вияснити хто замовник.

Ємоційно людина може там плюнути в машину, жбурнути камінь чи там пнути, і то якщо п'яна.

А группа осіб, та ще й підпали. То заказ чийсь.
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22.02.2024 12:30 Відповісти
Согласен на все сто. Заказчики местные упыри которые дорвались до корыта. Алкашне достаточно дать на пару пузырей и они готовы сделать любую гадость.
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22.02.2024 12:53 Відповісти
 
 