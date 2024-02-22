У Молдові затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто біженців з України

Трьох чоловіків підозрюють у підпалі автомобілів громадян України та воріт центру тимчасового розміщення біженців.

Про це повідомив Генеральний інспектор поліції Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Затримані віком 35, 38 та 40 років родом із молдовського села Конгаз. За інформацією правоохоронних органів, вони підпалили двері готелю у Вулканештському районі та ворота центру розміщення біженців. Крім цього, вони підпалили два автомобілі, які належать біженцям з України.

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Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили мобільні телефони, банки з легкозаймистими речовинами, ємності з фарбою та маски.