У Молдові затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі авто біженців з України
Трьох чоловіків підозрюють у підпалі автомобілів громадян України та воріт центру тимчасового розміщення біженців.
Про це повідомив Генеральний інспектор поліції Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Затримані віком 35, 38 та 40 років родом із молдовського села Конгаз. За інформацією правоохоронних органів, вони підпалили двері готелю у Вулканештському районі та ворота центру розміщення біженців. Крім цього, вони підпалили два автомобілі, які належать біженцям з України.
Під час обшуків у підозрюваних знайшли та вилучили мобільні телефони, банки з легкозаймистими речовинами, ємності з фарбою та маски.
Топ коментарі
+14 terrikon
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+13 ruslan samotei
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+5 Ig Shu
показати весь коментар22.02.2024 10:09
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Ємоційно людина може там плюнути в машину, жбурнути камінь чи там пнути, і то якщо п'яна.
А группа осіб, та ще й підпали. То заказ чийсь.