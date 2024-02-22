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Новини Війна
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Шпигував за кораблями ЗСУ біля Миколаївського порту: СБУ затримала інформатора окупантів

сбу

На Миколаївщині затримано російського агента, який збирав дані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, ворога цікавили військові кораблі ЗСУ та напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами.

"Також фігуранта цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України", - йдеться в повідомленні.

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Російського інформатора викрила СБУ на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.

"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.

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Після відпрацювання ворожих завдань фігурант "звітував" у месенджері представнику однієї з російських спецслужб. Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора", - розповіли в Службі безпеки.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

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Автор: 

Миколаївська область (2274) СБУ (12821)


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Сподіваюсь, СБУ попрацює від нього на користь Україні.
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22.02.2024 09:46 Відповісти
Два дні кричали про поляка, який нацепив плакат на свій трактор із закликом пуйла навести в нас порядок. Тут свої кожного дня допомагають ворогу "навести" тут порядок. Скеровують ракети, видають місце розположення військових... Затримують то в Харклові, то в Донецькій та Луганській областях, то в Миколаєві вже який раз. Навіть в Києві та Львові. А в Одеській області недавно підірвали автомобіль з команлиром ЗСУ і його дружиною. "Русский мир" запустив свої щупальця по всьому світу.
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22.02.2024 10:19 Відповісти
Под воду без акваланга, і хай далі шпигує...
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22.02.2024 10:27 Відповісти
Коли вже дочекаємось, щоб СБУ провели рейд по ОПі та у ВР? Ото б улов був би!!! І в себе не зайве буде почистити після бакланова.
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22.02.2024 10:35 Відповісти
 
 