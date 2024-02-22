Чехія припинила видачу віз та посвідок на проживання громадянам РФ та Білорусі, - прем’єр Фіала
Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна більше не видаватиме віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.
За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, Кабінет міністрів також повинен створити умови для роботи в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами РФ та Білорусі.
Він нагадав, що невдовзі після нападу Росії на Україну у 2022 році уряд Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а потім і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків.
Досі постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.
Крім того, наголосив Фіала, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли навчатися, працювати та вести діяльність на території Чехії.
"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", - зазначив Фіала.
Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами до посольства, вважаються неприйнятними, тобто вони не підлягають розгляду.
З минулого року заборона поширюється також на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.
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Ось для того вони пруться
Головна помилка України що після розвалу СРСР пускали кацапів до України, треба було гнати в перший день виходу з СРСР
Дають купу зброї, танки, вертольоти, знаряди,рзсо.
Мовчки, без претензій - от ми вам помогли курва.
Пошана і вдячність