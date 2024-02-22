Чехія припинила видачу віз та посвідок на проживання громадянам РФ та Білорусі, - прем’єр Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна більше не видаватиме віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, Кабінет міністрів також повинен створити умови для роботи в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами РФ та Білорусі.

Він нагадав, що невдовзі після нападу Росії на Україну у 2022 році уряд Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а потім і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків.

Досі постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.

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Крім того, наголосив Фіала, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли навчатися, працювати та вести діяльність на території Чехії.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", - зазначив Фіала.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами до посольства, вважаються неприйнятними, тобто вони не підлягають розгляду.

З минулого року заборона поширюється також на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.

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