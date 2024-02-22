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Чехія припинила видачу віз та посвідок на проживання громадянам РФ та Білорусі, - прем’єр Фіала

рф,віза,шенгенська

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна більше не видаватиме віз та посвідок на проживання громадянам Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, Кабінет міністрів також повинен створити умови для роботи в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами РФ та Білорусі.

Він нагадав, що невдовзі після нападу Росії на Україну у 2022 році уряд Чехії ухвалив рішення припинити видачу віз російським, а потім і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків.

Досі постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду без конкретного терміну для спрощення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Чехії пропонує зробити безстроковою заборону на видачу віз та посвідок на проживання для громадян РФ й Білорусі

Крім того, наголосив Фіала, необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не бажають мати нічого спільного з відповідними режимами, могли навчатися, працювати та вести діяльність на території Чехії.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", - зазначив Фіала.

Заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами до посольства, вважаються неприйнятними, тобто вони не підлягають розгляду.

З минулого року заборона поширюється також на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.

Читайте також: Ірландський уряд відмовив у видачі віз співробітникам російського посольства: дипломатів підозрюють у шпигунстві

Автор: 

Білорусь (7931) віза (732) росія (65191) Чехія (1612) Фіала Петр (96)


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Топ коментарі
+4
Правильно зробили. Бо завтра будуть волати , що там наші люди і полізуть їх визволяти.
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22.02.2024 10:13
+4
Правильно не треба плодити кацапів в ЄС вони ненавидять Європу але чомусь пруться в Європу це для того щоб роз'єднати європейські народи, щоб просувати руський мір
Ось для того вони пруться
Головна помилка України що після розвалу СРСР пускали кацапів до України, треба було гнати в перший день виходу з СРСР
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22.02.2024 10:15
+2
це потрібно було зробити всьому ЕС з першого дня війни... з дня захоплення криму , але криваві російські гроші не пахнуть..
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22.02.2024 10:15
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Правильно зробили. Бо завтра будуть волати , що там наші люди і полізуть їх визволяти.
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22.02.2024 10:13 Відповісти
Ой, а за шо?
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22.02.2024 10:53 Відповісти
це потрібно було зробити всьому ЕС з першого дня війни... з дня захоплення криму , але криваві російські гроші не пахнуть..
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22.02.2024 10:15 Відповісти
Правильно не треба плодити кацапів в ЄС вони ненавидять Європу але чомусь пруться в Європу це для того щоб роз'єднати європейські народи, щоб просувати руський мір
Ось для того вони пруться
Головна помилка України що після розвалу СРСР пускали кацапів до України, треба було гнати в перший день виходу з СРСР
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22.02.2024 10:15 Відповісти
Німеччина з радістю приймає всю русню
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22.02.2024 10:21 Відповісти
Чехи мають кращу память ніж поляки.
Дають купу зброї, танки, вертольоти, знаряди,рзсо.
Мовчки, без претензій - от ми вам помогли курва.
Пошана і вдячність
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22.02.2024 10:23 Відповісти
У період з 1945 по 1948 рр. Президентом республіки, парламентом Чехословаччини, що базується у Празі, Словацькою національною радою у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Братиславі та Радою словацьких комісарів (проголошено ряд указів). Декрети 5, 12, 33, 108/1945 стосувались експропріації зрадників та колаборантів, звинувачених у державній зраді, а також усіх німців та угорців. Вони наказали позбавити https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE громадянства людей, які мають німецьке та угорське https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C етнічне походження (ці положення були скасовані для угорців у 1948 р.). Потім це було використано для конфіскації їхнього майна та вислання близько 90 % етнічного німецького населення Чехословаччини.
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22.02.2024 10:45 Відповісти
Дякуємо сусідам за допомогу Українцям усим, що їм допомагає протистояти війні прутіна
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22.02.2024 10:41 Відповісти
Цирк на дроті! Кацапи через кордони лізуть всі виключно як опозиціонери! Через мексиканський кордон в Штати пролазять поголівно навальністи-небутербродніки, і одразу подаються на притулок як жертви режиму *****! І "бувші" співробітники фсб у тому числі! Все давно поставлено на потік!
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22.02.2024 11:38 Відповісти
 
 