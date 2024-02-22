УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13835 відвідувачів онлайн
Новини
1 761 53

Вибори в Україні під час воєнного стану провести неможливо, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

вибори

Проведення демократичних виборів в Україні в умовах воєнного стану неможливо.

Про це заявив журналістам речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що наразі триває жорстока агресивна війна Росії проти України, в якій уже загинули та отримали поранення сотні тисяч людей.

"Це ситуація, в якій проведення демократичних виборів, які повинні проходити по усій країні, дуже важко собі уявити. Така можливість була б дуже обмеженою", - сказав Габештрайт.

Читайте: 15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Речник підкреслив, що Німеччина підтримує Україну на шляху до ЄС. Майбутнє членство в Європейському Союзі та підготовка до нього передбачає абсолютно чіткі демократичні процеси, і Україна готова їх дотримуватися.

"Але з огляду на ситуацію в даний момент в державі, проведення там виборів не можна, чесно кажучи, вважати за можливе", - повторив Гебештрайт. За його словами, в Берліні з повним розумінням ставляться до рішення відкласти вибори.

Також читайте: Проведення виборів - внутрішня справа України, - фон дер Ляєн

Вибори глави держави мають відбутися, за законом, в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента. Однак відповідно до режиму воєнного стану, який запровадила Верховна Рада 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонено.

Автор: 

вибори (6689) Німеччина (7357) воєнний стан (574) Гебештрайт Штеффен (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Зелена Шмаркля захопила владу і не намагається як швидче закінчити війну, щоб далі красти !!
показати весь коментар
22.02.2024 10:06
+9
тоді вибору не залишиться - лише пряме волевиявлення...
показати весь коментар
22.02.2024 10:08
+6
73% ну що, навибирали? І що нам з цим антимайданним шоблом доживати? Навіть США не бажать допомагати, бо знають хто такі єлдак і татаров.
показати весь коментар
22.02.2024 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелена Шмаркля захопила владу і не намагається як швидче закінчити війну, щоб далі красти !!
показати весь коментар
22.02.2024 10:06 Відповісти
А яким способом вона може її закінчити?
показати весь коментар
22.02.2024 10:14 Відповісти
а це в нього потрібно спитати, коли воно йшло на вибори під лозунгом - зупиню війну через 1 рік ( а щоб зупинити війну треба просто пєрєстать стрєлять)
показати весь коментар
22.02.2024 10:27 Відповісти
Рік - це ще більш-менш. Це ж не 2 тижні. А по-суті є що? Як ти собі уявляєш закінчення війни?
показати весь коментар
22.02.2024 10:33 Відповісти
а по суті - якщо Боневтік не зміг закінчити війну - має піти у відставку (як він казав - я за строк не тримаюсь?? )

а закінчення війни - мінімум це вихід на кордони 91 року, а максімум - це капітуляція рашки, її розвал і виплата репарацій усіма її залишками і кожним ватаном-жителем країни 404 аж до вилучення у кожного автівки (а перед цим вивезення заводів, виробництв, станків, худоби, транспорту, літаків, човнів тощо )
показати весь коментар
22.02.2024 10:51 Відповісти
Мрії дуже хороші. Але це фантастика. А реальний варіант є?
показати весь коментар
22.02.2024 11:04 Відповісти
це реально! Чи ти маєш сумніви ? Гітлерівську Німеччину таким же чином пиляли
показати весь коментар
22.02.2024 11:09 Відповісти
Проти гітлевської Німеччини воювала ціла коаліція. Яка переважала в кілька разів. Про об"єми ленд-лізу я взагалі мовчу. І то, скільки років знадобилось для перемоги? При нинішніх умовах марити про вихід на кордони 91-го можуть хіба що розумово відсталі люди, зовсім відірвані від реальності. Якщо допомога не зросте в кілька разів, то буде вже добре, якщо Часів Яр та Куп"янськ зможемо втримати.
показати весь коментар
22.02.2024 11:24 Відповісти
я ж тобі не про 2-3 дні (тиждня) кажу.. а взагалі... F16 на підльоті )) ти мабудь не віриш у перемогу ...
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
Я вірю в реальність і здоровий глузд.
показати весь коментар
22.02.2024 13:40 Відповісти
дати ерему та його поплічників і розказати світу про те як його завербували і куди ховає $
показати весь коментар
22.02.2024 13:57 Відповісти
Здати
показати весь коментар
22.02.2024 13:58 Відповісти
Ну якщо без виборів, тоді з 1 квітня Зе буде не легітивним, а якщо захоче правити далі, то це узурпація влади!!! і тоді імпічмен!
показати весь коментар
22.02.2024 10:21 Відповісти
Зелень вже готує народ до договорняка. Ви подивіться на нагнітання і загальний психоз в інфопросторі. Зелень хоче щоб його найвеличнішого схилили до миру, щоб народ благав, а він героїчно дозволив.
показати весь коментар
22.02.2024 10:33 Відповісти
тоді вибору не залишиться - лише пряме волевиявлення...
показати весь коментар
22.02.2024 10:08 Відповісти
Все. Зелень назавжди.
показати весь коментар
22.02.2024 10:09 Відповісти
73% ну що, навибирали? І що нам з цим антимайданним шоблом доживати? Навіть США не бажать допомагати, бо знають хто такі єлдак і татаров.
показати весь коментар
22.02.2024 10:14 Відповісти
А ДО єлдака з татаровим багато допомагали? Коли, як і чим?
показати весь коментар
22.02.2024 10:16 Відповісти
. А до єлдака з татаровим було повномасштабне вторгнення?
показати весь коментар
22.02.2024 10:36 Відповісти
До єлдака з татаровим було окуповано Крим і частину 2-х областей. Хтось планував їх визволяти? Коли і чим?
показати весь коментар
22.02.2024 10:42 Відповісти
То було повномасштабне вторгнення? А чи збирався хось окуповані території визволяти- мабуть, що так. Може, для цього і розроблялися ракетні програми, не скорочувалася армія і не розміновувалися шляхи для подальшого вторгнення. Тільки, от біда, це все не анонсувалося і не перетворювалося на шоу. А потроху визволялися, хоч і невеликі, території, без зайвого галасу, бо країною не керувало таке щастя, як (формально, у всякому випадку), "шоумен". Чому формально - ну не можу я повірити,сам маючи немалий досвід керівної роботи, що неосвічене тупе створіння під кураторством єлдаків виконувати обов'язки керівника держави.
показати весь коментар
22.02.2024 13:14 Відповісти
Воно б негайно відбулося при спробі штурмувати Крим. І ніякий би замінований Чонгар не допоміг би. В нас ще 2000 кілометрів кордону з рашкою.
показати весь коментар
22.02.2024 13:45 Відповісти
3млрд від госдепа;6,5 ярдів МВФ;4,5 млрд от міжнародних донорів для приватбанку(це щоб хозяін буратінки не завалив банківську сістему) не кажу вже на скіки було влито на проведення мед.реформи,децентралізаціі та інше.Но любітелю намазувати на хліб не докажеш.
показати весь коментар
22.02.2024 10:41 Відповісти
Мене цікавить військова допомога для визволення окупованих територій. Скільки кредитів, саме так, кредитів, а не допомоги, було розтягнено по кишеням в прцесі "реформ" - це інше питання.
показати весь коментар
22.02.2024 10:51 Відповісти
Не було бажання відповідати але ще раз напишу, що ЗСУ з 2014 по 2019 роки звільники більшу частину окупованих територій(без допомоги США та інших країн), відновили армію, економіку, накопичили 28 мільярдів золото-валютних резервів, які вкрали бувші господарі і профффесора єлдака і татарова, зробили величезні укріплення по всій лінії форонту і замінували поля виходу із окупованого Криму і Донбасу. А новиє ліца від старої партії "ригів" і молодої партії "ригів-Бені" "слуг", відвели війська із укріплень в чите поле, розмінували виходи з Криму, підходи до Маріуполя та інших міст, скоротили армію, заморозили ракетні та інші військові програми. Генералів, які визволяли Україну посадили в тюрму по сфальшованим справах і повернули в офіс президента в облради та представниками військово-цивільної адміністрації всіх люстрованих ригів.
показати весь коментар
22.02.2024 11:04 Відповісти
Цю маячню для розумово відсталих ти вже постив тисячу разів. Давай щось новіше і більш реалістичне. Як і чим планувалось визволення Криму і решти окупованих територій? Чи ти справді віриш, що рашка спокійно спостерігала б, як наші війська заходять в Донецьк? Про Крим я взагалі мовчу. І коли б це було? На скільки каденцій ще треба було його вибрати? На дві? Три? Чи, взагалі, обнулить, як куйла на кацапії?
показати весь коментар
22.02.2024 11:12 Відповісти
Яке до дідька доживати? яник в ростові зачекався
показати весь коментар
22.02.2024 10:17 Відповісти
Який яник? А хто відповість за погром України і масові вбивства владою, яка працювала і працює на агресора?
показати весь коментар
22.02.2024 10:38 Відповісти
А з зеленою владою нам перемога не ''світить''-лише капітуляція на умовах *уйла.Отже українцям із зеленими ''нє по путі''!
показати весь коментар
22.02.2024 10:15 Відповісти
А з ким світить і яким способом?
показати весь коментар
22.02.2024 10:18 Відповісти
Пса ''Патрона'' виберемо, від нього шкоди не буде)
показати весь коментар
22.02.2024 10:20 Відповісти
73%думали,що і від зе шкоди не буде...
показати весь коментар
22.02.2024 10:24 Відповісти
А у коментуючих є кандідатура за кого можна було проголосувати як що була можливість провести вибори.
показати весь коментар
22.02.2024 10:17 Відповісти
Є тільки проти кого . І так на виборах в Україні було майже завжди.
показати весь коментар
22.02.2024 10:23 Відповісти
країні потрібен Порох, а не шашличнік!
показати весь коментар
22.02.2024 10:28 Відповісти
не ваша справа, сами розберемось
показати весь коментар
22.02.2024 10:23 Відповісти
Та вже розібрались. Блазень-ухилянт грається долями і життями українців, сховавши свою сімейку в безпечних краях.
показати весь коментар
22.02.2024 10:40 Відповісти
да, вже так розібралися, що Зе каже - віддайте нам усю допомогу, що ви надаєте біженцям ... може їм потрібно ще припинити постачання зброї для ЗСУ ??
показати весь коментар
22.02.2024 10:54 Відповісти
Гер Гебештрайт,наведіть порядок у себе з мігрантами,яких«мама меркель»наплодила,а вони тепер людей ріжуть серед білого дня.А не вказуйте,коли нам вибори проводити.
показати весь коментар
22.02.2024 10:23 Відповісти
німці забули що демократичні вибори можуть накликати на націю біду - в німців так бувало

демократія і вибори це не тотожні понятія, німці їх плутають

демократії під час війни нема - а вибор мусить залишатися
показати весь коментар
22.02.2024 10:26 Відповісти
В стані внутрішнього розколу країна загине і наступні "вибори" будуть під діктовку кремля, після капітуляції. Треба обирати меньше зло, та проводити вибори, доки вони можливі по українським законам.
показати весь коментар
22.02.2024 10:28 Відповісти
То в Україні влада не прокремлівська і ніколи нею не була?
показати весь коментар
25.02.2024 22:33 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 10:28 Відповісти
В Конституції заборонено проведення виборів під час воєнного стану т в Верховну Раду. Заборони проведення виборів президента нема.
Просто в країні відбувся державний переворот і хунта не хоче віддавати владу.

2023-12-23

Україна. Конституційний переворот.
https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
показати весь коментар
22.02.2024 10:30 Відповісти
Дуже шкода.
Бо 73% вже забули про асфальтні шашлички, та про просто перестатьстрелять.
показати весь коментар
22.02.2024 11:16 Відповісти
Неможливо або заборонено?
Вже немає сил терпіти Зеленського, що привів війну в Україну і знищує українців. Він має піти. Піти в СІЗО ( до нього багато питань)
А от країною мусить керувати технічний уряд національної єдності.
То можливо? Так!
І не треба виборів президента. Навпаки без Зеленського справи підуть ліпше !
показати весь коментар
22.02.2024 11:45 Відповісти
Таким чином вони вирішили віддати Україну Московії. Єрмак ії як худобу уди приведе.
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
https://enigma.ua/articles/perefarbuvannya-polyarnoi-lisichki-v-ze-kolori-na-kintseviy-rezultat-vplivu-nematime
показати весь коментар
22.02.2024 12:03 Відповісти
Як казав мій начальник (давно це було, років з 30-ть.) "...не знаєш як робити, роби по закону.
Законодавством України не передбачено ніякого пролонгування повноважень виборних посад. НІЯКОГО!!! і НІЯКИХ посад, ні при яких обставинах.
Щоб уможливити такий "фінт вухами" потрібно вносити зміни в Конституцію, ЗУ "Про вибори..." та про "Президента України".
А також, щоб "двічі не вставати" теж саме потрібно зробити і для всієї виборної вертикалі, в першу чергу для ВР.
Що для цього потрібно?
Дрібничку - конституційну більшість голосів у ВРУ. І писульками (типу роз'ясненнями) від КСУ тут не вібрикаєшся. А конституційної більшості у ВР немає, а зараз, в зв'язку з масовим складанням депутатами мандатів, і кваліфікаційної більшості не залишиться.
А ВР, при відсутності потрібної кількості голосів, і неможливості кооптувати (призвати в ряди, кандидатів "другої черги" взагалі не легітимна і підлягає розпуску.
А що є в діючому законодавстві?
А є наступне:
- Президент, після спливу повноважень повинен "уйо..." з Банкової, а його повноваження переходять до голови ВРУ.
Але ж... у ВРУ також з цим напряг. Бо їх легітимність також кінечна.
показати весь коментар
22.02.2024 13:19 Відповісти
Речник німецького уряду може іти НХЙ.
показати весь коментар
22.02.2024 13:23 Відповісти
фєдя федоров, це ти - "орден амлюж"?
показати весь коментар
22.02.2024 14:10 Відповісти
Так дрібниці як дія в порушенні закону ніколи не лякала Зе-банду. Зеленскому дадуть підписати якийсь указ, і він виграє вибори на ще одну спробу зробити з України чудо.
показати весь коментар
22.02.2024 14:52 Відповісти
 
 