Вибори в Україні під час воєнного стану провести неможливо, - речник уряду Німеччини Гебештрайт
Проведення демократичних виборів в Україні в умовах воєнного стану неможливо.
Про це заявив журналістам речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він нагадав, що наразі триває жорстока агресивна війна Росії проти України, в якій уже загинули та отримали поранення сотні тисяч людей.
"Це ситуація, в якій проведення демократичних виборів, які повинні проходити по усій країні, дуже важко собі уявити. Така можливість була б дуже обмеженою", - сказав Габештрайт.
Речник підкреслив, що Німеччина підтримує Україну на шляху до ЄС. Майбутнє членство в Європейському Союзі та підготовка до нього передбачає абсолютно чіткі демократичні процеси, і Україна готова їх дотримуватися.
"Але з огляду на ситуацію в даний момент в державі, проведення там виборів не можна, чесно кажучи, вважати за можливе", - повторив Гебештрайт. За його словами, в Берліні з повним розумінням ставляться до рішення відкласти вибори.
Вибори глави держави мають відбутися, за законом, в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента. Однак відповідно до режиму воєнного стану, який запровадила Верховна Рада 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а закінчення війни - мінімум це вихід на кордони 91 року, а максімум - це капітуляція рашки, її розвал і виплата репарацій усіма її залишками і кожним ватаном-жителем країни 404 аж до вилучення у кожного автівки (а перед цим вивезення заводів, виробництв, станків, худоби, транспорту, літаків, човнів тощо )
демократія і вибори це не тотожні понятія, німці їх плутають
демократії під час війни нема - а вибор мусить залишатися
Просто в країні відбувся державний переворот і хунта не хоче віддавати владу.
2023-12-23
Україна. Конституційний переворот.
https://timeze2019.blogspot.com/2023/12/blog-post.html
Бо 73% вже забули про асфальтні шашлички, та про просто перестатьстрелять.
Вже немає сил терпіти Зеленського, що привів війну в Україну і знищує українців. Він має піти. Піти в СІЗО ( до нього багато питань)
А от країною мусить керувати технічний уряд національної єдності.
То можливо? Так!
І не треба виборів президента. Навпаки без Зеленського справи підуть ліпше !
Законодавством України не передбачено ніякого пролонгування повноважень виборних посад. НІЯКОГО!!! і НІЯКИХ посад, ні при яких обставинах.
Щоб уможливити такий "фінт вухами" потрібно вносити зміни в Конституцію, ЗУ "Про вибори..." та про "Президента України".
А також, щоб "двічі не вставати" теж саме потрібно зробити і для всієї виборної вертикалі, в першу чергу для ВР.
Що для цього потрібно?
Дрібничку - конституційну більшість голосів у ВРУ. І писульками (типу роз'ясненнями) від КСУ тут не вібрикаєшся. А конституційної більшості у ВР немає, а зараз, в зв'язку з масовим складанням депутатами мандатів, і кваліфікаційної більшості не залишиться.
А ВР, при відсутності потрібної кількості голосів, і неможливості кооптувати (призвати в ряди, кандидатів "другої черги" взагалі не легітимна і підлягає розпуску.
А що є в діючому законодавстві?
А є наступне:
- Президент, після спливу повноважень повинен "уйо..." з Банкової, а його повноваження переходять до голови ВРУ.
Але ж... у ВРУ також з цим напряг. Бо їх легітимність також кінечна.