Вибори в Україні під час воєнного стану провести неможливо, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

Проведення демократичних виборів в Україні в умовах воєнного стану неможливо.

Про це заявив журналістам речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що наразі триває жорстока агресивна війна Росії проти України, в якій уже загинули та отримали поранення сотні тисяч людей.

"Це ситуація, в якій проведення демократичних виборів, які повинні проходити по усій країні, дуже важко собі уявити. Така можливість була б дуже обмеженою", - сказав Габештрайт.

Читайте: 15% українців вважають, що в Україні варто провести президентські вибори, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Речник підкреслив, що Німеччина підтримує Україну на шляху до ЄС. Майбутнє членство в Європейському Союзі та підготовка до нього передбачає абсолютно чіткі демократичні процеси, і Україна готова їх дотримуватися.

"Але з огляду на ситуацію в даний момент в державі, проведення там виборів не можна, чесно кажучи, вважати за можливе", - повторив Гебештрайт. За його словами, в Берліні з повним розумінням ставляться до рішення відкласти вибори.

Також читайте: Проведення виборів - внутрішня справа України, - фон дер Ляєн

Вибори глави держави мають відбутися, за законом, в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента. Однак відповідно до режиму воєнного стану, який запровадила Верховна Рада 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонено.