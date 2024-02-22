Глави МЗС країн G20 засудили РФ за агресію проти України: "Росія має заплатити"

На зустрічі G20 у Бразилії західні міністри закордонних справ засудили Росію за вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Росія має заплатити за свою агресію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні, повідомив його офіс.

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Норвезький міністр Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на зауваження Кемерона "набором альтернативних фактів" щодо подій в Україні.

"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", - сказав міністр закордонних справ Норвегії, виступаючи на зустрічі.

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Високопоставлені дипломати зі США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії та Франції виступили з аналогічними зауваженнями у перший день дводенної зустрічі.

Зустріч була призначена для підготовки порядку денного саміту G20 у листопаді

Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди.

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Дев'ятнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро.