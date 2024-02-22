Глави МЗС країн G20 засудили РФ за агресію проти України: "Росія має заплатити"
На зустрічі G20 у Бразилії західні міністри закордонних справ засудили Росію за вторгнення в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
"Росія має заплатити за свою агресію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні, повідомив його офіс.
Норвезький міністр Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на зауваження Кемерона "набором альтернативних фактів" щодо подій в Україні.
"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", - сказав міністр закордонних справ Норвегії, виступаючи на зустрічі.
Високопоставлені дипломати зі США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії та Франції виступили з аналогічними зауваженнями у перший день дводенної зустрічі.
Зустріч була призначена для підготовки порядку денного саміту G20 у листопаді
Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди.
Дев'ятнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро.
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"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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