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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Глави МЗС країн G20 засудили РФ за агресію проти України: "Росія має заплатити"

g20

На зустрічі G20 у Бразилії західні міністри закордонних справ засудили Росію за вторгнення в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

"Росія має заплатити за свою агресію", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні, повідомив його офіс.

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Норвезький міністр Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на зауваження Кемерона "набором альтернативних фактів" щодо подій в Україні.

"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", - сказав міністр закордонних справ Норвегії, виступаючи на зустрічі.

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Високопоставлені дипломати зі США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії та Франції виступили з аналогічними зауваженнями у перший день дводенної зустрічі.

Зустріч була призначена для підготовки порядку денного саміту G20 у листопаді

Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди.

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Дев'ятнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро.

Автор: 

G20 (323) Кемерон Девід (110) росія (65191)


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Топ коментарі
+13
це - замість ракет і снарядів? Потужно, блд
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22.02.2024 10:14
+6
Та невже?......оце так новина
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22.02.2024 10:13
+3
"

"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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22.02.2024 10:17
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Та невже?......оце так новина
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22.02.2024 10:13 Відповісти
це - замість ракет і снарядів? Потужно, блд
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22.02.2024 10:14 Відповісти
"

"Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди"(c) . ООН - це головний спонсор терроризму, його "крьiша".
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22.02.2024 10:17 Відповісти
Цікаво, а що сказали міністри БРІКСів, окрім Бразилії, (касапів, Індії, китайозів, ПАР) з приводу чинної війни та нездатності ООН запобігти їй?
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22.02.2024 10:19 Відповісти
Гарна подія для кацапів! По ТВ покажуть зусріч, прапор рф, лаврова на фоні міністрів 19 країн - про що казали не покажуть....
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22.02.2024 10:20 Відповісти
хорош пистеть,*******,нах...
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22.02.2024 10:21 Відповісти
ТАК МОЖЕТ ПОРА УЖЕ КОМАНДОВАТЬ !!!???
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22.02.2024 10:23 Відповісти
Як лячно для кацапії. А далі що????
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22.02.2024 10:25 Відповісти
Засудження приймається. Де снаряди, пани ?
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22.02.2024 10:29 Відповісти
Були б вони панами- були б **********,немає *********** тільки тому,що це не пани,а світова брехлива наволоч
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22.02.2024 10:39 Відповісти
Це вже котрий раз?
Вже з рахунку збилися...
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22.02.2024 10:30 Відповісти
Для 400 ракет з КНДР чи Ірану для прутіна, це НЕ завадило!
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22.02.2024 10:39 Відповісти
Засуджують вже з 2014 року, потрібні реальні дії, а не балачки.
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22.02.2024 10:46 Відповісти
 
 