Росіяни вдарили по селу Львове на Херсонщині: Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік
Російські окупанти обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, який перебував на подвір’ї.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вранці росіяни обстріляли населений пункт, один з "прильотів" - по житловому будинку.
"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років", - додав очільник області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар22.02.2024 10:47 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль