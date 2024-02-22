Росіяни вдарили по селу Львове на Херсонщині: Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік

Російські окупанти обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, який перебував на подвір’ї.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці росіяни обстріляли населений пункт, один з "прильотів" - по житловому будинку.

"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років", - додав очільник області.

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