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Росіяни вдарили по селу Львове на Херсонщині: Внаслідок влучання у житловий будинок загинув чоловік

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Російські окупанти обстріляли село Львове у Бериславському районі Херсонщині. Внаслідок удару загинув чоловік, який перебував на подвір’ї.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці росіяни обстріляли населений пункт, один з "прильотів" - по житловому будинку.

"На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років", - додав очільник області.

Читайте: Обстріли за добу: ворог здійснив 47 обстрілів Херсонщини, зранку обстріляв село Миколаївської області, є поранені (оновлено). ФОТО

Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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22.02.2024 10:47 Відповісти
 
 