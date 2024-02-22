Окупанти обережні із застосуванням авіації на півдні, зараз у пошуках нових пускових рубежів для атак, - ОК "Південь"

На півдні України російські загарбники дуже обережні із застосуванням авіації. Наразі ворог шукає нові пускові рубежі для атак із повітря.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У зоні нашої відповідальності ворог дуже обережний із застосуванням авіації. Але не припиняє її використання в абсолюті, тому що розуміє, що перевага у повітрі – це те, чим вони ще можуть дотискати, і час від часу спрямовують і керовані авіабомби, як це було застосовано по Чорнобаївці минулої доби, і намагаються проміряти й ракетними ударами навіть з використанням балістики, наземних способів тиску", - зазначила вона.

Що стосується тактичної авіації РФ, додає Гуменюк, то ворог наразі в пошуку нових пускових рубежів.

"Тому що дійсно є застереження, що максимальне наближення може стати фатальним", - наголосила речниця ОК "Південь".

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