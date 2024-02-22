У колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК вилучили під час обшуку майже один мільйон доларів США, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві виявили майже мільйон доларів США. Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Наразі відомо, що затриманий працював головою Чернігівської обласної ВЛК до літа 2021 року. Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

У мережі опублікований відеозапис із фрагментами обшуку.

У пресслужбі СБУ повідомили, що за гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Надалі ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома чинними посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

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Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.





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