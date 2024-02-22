Росіяни тиснуть у районі Синьківки на Харківщині, намагаються її окупувати, - Сили оборони

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку та намагаються захопити Синьківку.

Про це заявив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбуваються жорсткі бої, противник продовжує наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Зокрема, 725 разів обстрілював позиції ЗСУ з усіх наявних видів артилерії та іншої зброї, включаючи танки, АГС, СПГ, дрони-камікадзе. 29 разів завдав ударів по позиціях ЗСУ, використовуючи дрони, та ще 10 разів використовував авіацію. Переважно це були Су-34, інколи - Су-25 і, звичайно, це вже звичне для противника використання КАБів", - зазначив він.

За словами Євлаша, в ході 11 бойових зіткнень росіяни втратили вбитими та пораненими 398 окупантів, ще 5 поповнили обмінний фонд. 138 одиниць озброєння та військової техніки ворога уражено на Лимано-Куп’янського напрямку, виведено з ладу 97 дронів.

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Він додав, що росіяни продовжують тиснути в районі Синьківки, намагаючись окупувати її. Важка ситуація залишається поблизу річки Чорний Жеребець, Торського виступу та населеного пункту Терне, куди РФ стягує резерви та намагається активізувати наступальні дії.

"На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії в районі Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Що стосується Часового Яру, ворог переходить до лобових атак, інколи намагається обійти Сили оборони по флангах у районі Іванівського та Богданівки, застосовує артилерію, РСЗВ, авіацію, танки та дрони", - додав речник.

Біля Кліщіївки та Андріївки ворог намагається вийти до річки Сіверський Донець та зайняти оборону по рубежу цієї річки.

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