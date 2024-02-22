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Спікер Палати представників Джонсон ігнорує заклики Байдена поставити на голосування допомогу Україні. Наполягає, щоб той "убезпечив кордон"

байден,джонсон,майк

Спікер Палати представників США Майк Джонсон ігнорує заклики Білого дому поставити на голосування законопроєкт про безпеку кордонів, що включає також допомогу Україні.

Джонсон заявив у соцмережі Х, що адміністрація Байдена "підвела Америку, не зумівши забезпечити безпеку кордону", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Адміністрація відчинила двері для нелегальної імміграції, яка наповнює Америку фентанілом, торгівлею людьми та зростанням насильства, розоряючи муніципалітети та вбиваючи наших громадян", - написав республіканець.

Джонсон стверджує, що у Байдена "є можливість зупинити катастрофу та забезпечити безпеку кордону прямо зараз, але він просто не зробить цього".

Також читайте: Спікер Палати представників повинен поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2888) допомога (8348) США (22840) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+20
Такий собі американський Стефанчук. Хочу ставлю щось на голосування, не хочу - не ставлю.
Якщо вже в США так можна, то що вже казати про наших зелених пройдисвітів.
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22.02.2024 11:07
+13
то трамп-а оце просто лялька на його руці надіта через дупу...
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22.02.2024 11:08
+10
І це ще не то шо буде як шо мудрий нАрід США проголосує за Трумпа или Трупа, як его там, старого мудака та офіційно признаного судом шахрая.
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22.02.2024 11:19
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Джонсон дав отвєтку -- нічого дивного
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22.02.2024 11:06 Відповісти
то трамп-а оце просто лялька на його руці надіта через дупу...
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22.02.2024 11:08 Відповісти
Головуючого можна обіити - але для цього потрібна більшість в Конгресі
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22.02.2024 11:16 Відповісти
та ця така ответка - далеко не перша. Він тільки "кордон" вимагає; а насправді - диктаторського закону стосовно мігрантів руками демпартії і Байдена.
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22.02.2024 11:29 Відповісти
Ну - так -- ім же потрібно повішати всіх собак на Баидена
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22.02.2024 11:32 Відповісти
Байден не піде на це,бо йому не вигідно,а хто буде за нього голосувать,все робиться тільки для себе любимого,так що не винен тільки джонсон.
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22.02.2024 11:43 Відповісти
Такий собі американський Стефанчук. Хочу ставлю щось на голосування, не хочу - не ставлю.
Якщо вже в США так можна, то що вже казати про наших зелених пройдисвітів.
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22.02.2024 11:07 Відповісти
якщо за Стефанчука згадано - то тільки треба наголошувати його в звязці з ЄрЗе, чи навіть з дермаком. Так само цього Джонсона - в одній нерозривній звязці з Трампом.
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22.02.2024 11:31 Відповісти
Так і хоче, щоб українці штурмували Берлін.
Після Варшави, звичайно.
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22.02.2024 11:18 Відповісти
А Трампу пофіг - що Варшава, що Берлін (не певен, що він їх одразу на мапі знайде). От якби орки зайшли у передмістя Сан-Франціско, тоді, можливо, й задумався б.
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22.02.2024 11:21 Відповісти
Ну поки що вони хочють фактично віджати Беренгову протоку, але я впевнений що путіну вже надрукували "історичних листів" стосовно Аляски. Тому не там кордон потрібно укріплювати).
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22.02.2024 11:50 Відповісти
Реднеки ідіоти, бо долар є світовою валютою і стільки коштує завдяки політичному пануванню США у світі.
Вони хотять міцного юаня?
Буде
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22.02.2024 13:15 Відповісти
Можливо, що помиляюсь (я не економіст), але схоже на те, що долар реально не підкріплений, і тримається завдяки сприйняттю США як світового лідера. Якщо Штати підуть в ізоляцію (як, типу, хоче Трамп), долар стане слабшим за норвезьку крону.
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22.02.2024 13:26 Відповісти
Ну, норвезька крона коштує невелико в порівнянні з долларом, але її неможна назвати слабкою. Вона стабільна, а уж скільки крон за доллар - це інша справа.

Але так и є. Доллар - це світова валюта, и від неї залежить світова стабільність. Наприклад, новий президент Аргентини зробив кампанію на тому, що хоче позбавитися взагалі від нестабільного песо и зробити долар єдиною валютою.
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23.02.2024 01:05 Відповісти
І це ще не то шо буде як шо мудрий нАрід США проголосує за Трумпа или Трупа, як его там, старого мудака та офіційно признаного судом шахрая.
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22.02.2024 11:19 Відповісти
Парадоксально, але Трамп-президент, ІМХО, буде прийнятніше для нас, бо тоді він змушений буде брати відповідальність на себе.
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22.02.2024 11:23 Відповісти
так, він братиме відповідальність спільно з ******.
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22.02.2024 11:32 Відповісти
Згадайте Трампа-президента 1.0 - називав ***** чи не другом, але зупинив будівництво СП2, вбив кількасот вагнерів у Сирії та дав нам (першим!) Джавеліни (чи продав, але вони дуже стали в нагоді).
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22.02.2024 11:49 Відповісти
Досить повторювати ті несинітниці про «трамп дав» і когось там «вбив»!.. Військові діяли без огляду на того бовдура! А то що при трампу надали невелику партію джавелінів( десь біля 100 штук) - так вони ні нащо не впливали! Перед повномасштабним нападом Сполученні Штати їх прислали вже сотні і тисячі!
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22.02.2024 11:59 Відповісти
100 джавелінів - це близько100 знищених ворожих танків чи БТР, їх забагато не буває. До того ж, першу партію зброї дати психологічно найважче - так було з джавелінами, потім з химерами, потім з танками, зараз з літаками.
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22.02.2024 12:03 Відповісти
Повторюю: що таке 100 джавелинів, при наступі тисяч танків? Тим більш, що якась їх частина використовувалася для тренувань..
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22.02.2024 12:09 Відповісти
Джпвеліни зберігались в Яворові

Отака була "допомога" рудого клоуна
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22.02.2024 13:19 Відповісти
От прямо особисто вбив та зупинив?
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22.02.2024 12:01 Відповісти
Зупинив СП" - можна сказати, що й особисто (Байден одразу розморозив). За інше - принаймні не заважав, що теж важливо.
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22.02.2024 12:05 Відповісти
Не зупинив. А потік спокійно будувався. І не зупинив би. Все йшло до конфлікту із німцями, який загасив уже Байден.
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22.02.2024 13:03 Відповісти
Та не будувався СП2 через санкції, які Байден одразу зняв.
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22.02.2024 13:37 Відповісти
Почитайте хочаб вікіпедію. Ніякі санкції нічого не зупинили.

19 січня 2021 року, США ввели санкції проти судна «Фортуна», яке будує газопровід. До санкційного списку також внесли російську компанію «Рустанкер» та танкери «Максим Горький» і «Сьєрра», які ходять під російським прапором.

24 січня 2021 року, російське судно-трубоукладальник «Фортуна», незважаючи на накладені на нього санкції США, продовжило прокладання газопроводу «Північний потік-2» у водах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данії . Про це, з посиланням на компанію-оператора проєкту «Nord Stream 2».

6 лютого 2021 року продовжилося укладання труб у водах Данії.

26 травня 2021 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.
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22.02.2024 19:47 Відповісти
Цитата з Віки: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA_%E2%80%94_2#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0 У середині грудня 2019 року будівництво газогону призупинили через санкції США .
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22.02.2024 19:55 Відповісти
Смієтесь? Читайте далі 11 грудня 2020 року, російський трубоукладальник почав роботи в територіальних водах Німеччини. Тобто санкції лише призупинили але не зупинили і майже добудлували під санкціями.
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22.02.2024 20:13 Відповісти
Від тих джавелінів жодний москаль не постраждав при Трампі! І їх було катастрофічно мало щоб зупинити повномаштабне вторгнення. Тисячі джавелінів від Байдена не зупинили....
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22.02.2024 13:10 Відповісти
Орків зупинили на підступах до Києва у тому числі завдяки Джавелінам.
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22.02.2024 19:57 Відповісти
Зупинили не 100 джавелінів, і навіть не 1000 джавелінів та НЛавів. А І стугни і артилдерія і Стінгери. Серед яких 100 Джавелінів, до того ж куплених, по суті ніякої вирішальної ролі не зіграли. І не повинні були зіграти, за задумом того хто продавав.
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22.02.2024 20:15 Відповісти
Ну, може для вас він і буде прийнятнішим, а для ЗСУ для України навпаки. А ви часом не за нові обличчя голосували у 2019 році? Не за Вову и слуг?
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22.02.2024 12:00 Відповісти
Ні, Зе ніколи не був моїм куміром. Проте зараз він Президент, іншого поки немає. І не треба переходити на особистості - питання, що нам чекати від Трампа, а не за кого я голосував у 2019.
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22.02.2024 12:07 Відповісти
Зараз багато хто каже шо не голосував за зе та його шоблу. Та і наліпок за ЗЕ на машинах давно не бачу (бо могут і пику пошкрябати і машину за возом) Так, нажаль він препіздент на посаді Президента. Шо чекати від Доні? Готуйтесь скоштувати ....я, як писав митець. На останню вашу фразу "... а не за кого я голосував у 2019" я вам відповім так - у цьому світі все взаємопов'язане - висмикнув волосину на дупі, а з очей сльози.
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22.02.2024 12:16 Відповісти
Я не збираюсь доводити, за кого я голосував чи не голосував у 2019 - Ваше право, вірити чи ні. Ми обговорювали, чого від Трампа зараз чекати.
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22.02.2024 21:19 Відповісти
Одне другому не заважає.
Від Трампа, як казав мітець, готуемось скуштувати х...я.
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23.02.2024 06:58 Відповісти
Трампона
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22.02.2024 16:23 Відповісти
Джонсон - страпон
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22.02.2024 11:19 Відповісти
Коротше кажучи, Трамп вперто виконує вказівки *****.
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22.02.2024 11:23 Відповісти
Нехай готує арбалет збивати ядерні супутники параши над Вашингтоном...
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22.02.2024 11:24 Відповісти
Демократи, та заручіться підтримкою десятка республіканців і скиньте його до бісової матері! А потім призначте якогось "яструба" на посаду спікера (байдуже з демократичної чи республіканської партії). Здається, час вже міняти усталені правила політичної етики. Хто перший порушує правила, той зазвичай і виграє (до того ж в нього з'являються можливості убезпечити себе від аналогічних дій супротивника, якщо в голові є трохи розуму). Наприклад, чому б Байдену не запропонувати республіканці Нікі Гейлі посаду віце-президента та взяти зобов'язання після перемоги на виборах залишити посаду за станом здоров'я і тим самим зробити її президеншою США (тим самим спочатку розколоти Республіканську партію, а потім очистити її від "трампістів")?
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22.02.2024 11:29 Відповісти
справа в тому, що демпартія там присутня (як і респи) в якості окремих депутатів-мажоритарників; тому зібратися з силами і проголосувати якийсь закон в інтересах власне партії в Конгресі США неможливо - не вистачить голосів: обов'язково знайдуться сектанти з "власною думкою". І жодних санкцій на порушників партійної дисципліни накласти неможливо - це закон мажоритарної системи виборів.
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22.02.2024 11:38 Відповісти
Спочатку треба в різний спосіб мотивувати одних, а створивши більшість розправитися з іншими шляхом зміни законодавства (і байдуже, які вони мажоритарники з незалежною думкою; ступеню "незалежності" треба ставити рамки, інакше буде хаос).
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22.02.2024 12:13 Відповісти
Змінити законодавство в США означає змінити конституцію.
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22.02.2024 12:19 Відповісти
Демократы сами постарались, чтобы это очкаристое ***..ще стало спикером.
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22.02.2024 11:31 Відповісти
Особисто я був дуже здивований, коли дізнався, що відсотків 80 необхідних голосів за відставку попереднього спікера дали демократи і лише 20 республіканці.
Вони тоді що сподівалися провести свого кандидата з допомогою когось з республіканців? Але для цього наперед треба було мати "залізні" гарантовані домовленості з цими депутатами. Якщо ж вони вирішили, що республіканці мають право своєю більшістю визначатися зі спікером, то навіщо взагалі приймали участь в голосуванні (ваш спікер - самі й знімайте-призначайте)?
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22.02.2024 12:21 Відповісти
дебилы
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23.02.2024 01:02 Відповісти
Все не так просто. Байден не хоче зачинити двері для нелегальної імміграції, яка підтримує його на виборах, без підтримки якої він програє вибори. Спікер Палати представників Джонсон вимагає, щоб Байден в першу чергу закрив кордон з Мексикою, щоб припинити нелегальну імміграцію, контрабанду, наркотики з цієї країни. Тільки тоді Джонсон обіцяє надати підтримку Україні. Для Байдена на виборах важливіше виграти вибори в Америці, чим підтримка України і її перемога за демократію і незалежність. Виходить замкнене коло.
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22.02.2024 11:32 Відповісти
Тож чекатимемо до виборів?
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22.02.2024 12:08 Відповісти
пляиь, трампіст довбаний!
ще такої новолочі на Цензорі не вистачало 👿
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22.02.2024 13:25 Відповісти
Я не трампіст, я намагаюсь думати. Іноді корисно.
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22.02.2024 13:35 Відповісти
А Земля таки пласка!
Вірно? 😂
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22.02.2024 13:40 Відповісти
нахрена таку муйню сюди нести?
Нелегальний мігрант не має права голосу на будь-яких виборах, і в США таке правило також діє. А термін отримання громадянства США навіть легальному мігранту - це процедура доволі тривала в часі, десять, чи більше років.
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22.02.2024 12:12 Відповісти
Повністю згоден, з одним уточненням: громадянство можна отримати через 5 років постійного легального перебування (звичайно зі складанням іспитів, перевіркою на благонадійність тощо).
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22.02.2024 12:24 Відповісти
вроде 5
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23.02.2024 01:04 Відповісти
1. Не существует "волшебной палочки" решения проблемы на границе. Если говорить о реальном решении проблемы, а не о создании видимости решения, то потребуются годы, десятки млрд.$ и изменение многих законов США, вплоть до Конституции. Т.к. силами погранслужбы решить эту проблему невозможно, а использование нацгвардии запрещает Конституция США.
2. Это прекрасно понимает Трамп и республиканцы. Т.е. что бы сейчас не пытался сделать Байден, на какие бы компромиссы он не шел, это не будет "решением" проблемы и республиканцы всегда будут это подчеркивать.
3. "Проблема границы" - это лопата, которой республиканцы закапывают рейтинг демократов в предверии предстоящих выборов президента США. Республиканцам НЕ НУЖНО чтобы проблема с границей была решена Байденом (тем более это не так просто сделать). Республиканцам нужен президент - республиканец.
4. Джонсон подтвердил п.3, фактически заявив: "Сначала реши проблему на границе (которую быстро решить невозможно, а потом будем разговаривать о помощи Украине (и Израилю).
5. Смогут ли демократы (Байден) убедить американцев, что в своей жажде власти, республиканцы сливают в унитаз роль США как мирового лидера демократии? ...
6. Большинство республиканцев понимает "что почем" и "who is mr Trump. Но, к сожалению, рейтинг Трампа намного опережает ближайшего конкурента - Ники Хейли. А республиканцам нужен президент - республиканец.
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22.02.2024 11:47 Відповісти
Джонсон игнорирует призывы Белого дома поставить на голосование законопроект о безопасности границ - шо-то Я плохо не понял !
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22.02.2024 12:07 Відповісти
М.Джонсон - продажний сучий син
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22.02.2024 12:08 Відповісти
у меня есть подозрение что ему пора в дурку
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22.02.2024 12:09 Відповісти
Трампистские республиканцы, его политические клевреты да и сам Трумп уже не особенно скрывают свою связь с кремлем, и похоже на то, что скоро она станет предметом их гордости.

В самом деле, недавнее исследование источников пополнения предвыборного фонда карманного спикера Нижней палаты Конгресс США Джонсона показало, что около 80% объема фонда состоит из донатов российских переселенцев.
И вот получается, что подавляющее большинство донаторов спикера Джонсона имеют стойкий запах лаптей и портянок.
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22.02.2024 12:11 Відповісти
ни Израили не Украина ни граница республиканцев не интересует , так чего они хотят ?
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22.02.2024 12:12 Відповісти
Шатать Штати


нічого нового
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22.02.2024 13:28 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68366306 Biden's dog bit Secret Service agents 24 times,

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22.02.2024 12:18 Відповісти
потому Джонсон боится прийти к Байдену
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22.02.2024 12:19 Відповісти
Добрий і злий поліцейський для лохів.
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22.02.2024 12:22 Відповісти
Так республіканці ж відморозились від закону про кордони?

Це не амеріканська адміністрація, а збіговисько шлюх якись. 95 квартал версія 2.0

З такими лідорами-підорами нам всім капець.
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22.02.2024 12:38 Відповісти
Їм потрібен бардак в США, який можна накинути на Байдена
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22.02.2024 13:30 Відповісти
від джонсона обісраними кацапськими портками тхне
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22.02.2024 12:40 Відповісти
Скотина *******. Ще пожалкує,падло.
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22.02.2024 12:55 Відповісти
таких склизьких паскуд важко зловити

хоча, дружбани трампа:
Манафорт - в тюрмі,
Джуліані - готується, сухарі сушить,
Малюк Карлсон приніс своїй телекомпанії шалений "прибуток" у 700 млн !!! долярів, за що його поперли
😂👍
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22.02.2024 13:37 Відповісти
Копія дій Стефанчука в ігноруванні законів поданих патріотичною опозицією.
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22.02.2024 14:46 Відповісти
 
 