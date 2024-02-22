Спікер Палати представників Джонсон ігнорує заклики Байдена поставити на голосування допомогу Україні. Наполягає, щоб той "убезпечив кордон"

Спікер Палати представників США Майк Джонсон ігнорує заклики Білого дому поставити на голосування законопроєкт про безпеку кордонів, що включає також допомогу Україні.

Джонсон заявив у соцмережі Х, що адміністрація Байдена "підвела Америку, не зумівши забезпечити безпеку кордону", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Адміністрація відчинила двері для нелегальної імміграції, яка наповнює Америку фентанілом, торгівлею людьми та зростанням насильства, розоряючи муніципалітети та вбиваючи наших громадян", - написав республіканець.

Джонсон стверджує, що у Байдена "є можливість зупинити катастрофу та забезпечити безпеку кордону прямо зараз, але він просто не зробить цього".

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