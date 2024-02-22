Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - "слуга народу" Мисягін

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із фракцією "Слуга народу" запропонував підвищити зарплату військовим, які перебувають на передовій, до 200 тис. грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (21 лютого. - Ред.) під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого 2024 року відбулася зустріч президента Зеленського із фракцією "Слуга народу". Це була перша зустріч глави держави із нардепами фракції після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - розповів пізніше голова фракції "СН" Давид Арахамія.

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