Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - "слуга народу" Мисягін
Президент Володимир Зеленський на зустрічі із фракцією "Слуга народу" запропонував підвищити зарплату військовим, які перебувають на передовій, до 200 тис. грн.
Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (21 лютого. - Ред.) під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 лютого 2024 року відбулася зустріч президента Зеленського із фракцією "Слуга народу". Це була перша зустріч глави держави із нардепами фракції після початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - розповів пізніше голова фракції "СН" Давид Арахамія.
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Из них легче слепить все, что угодно.
Можно просто им пообещать "кінець эпохи бідности" и обработать показом говнофильмеца про галабородьку.
Который упорно держится за таких личностей как Татаров?
Который прыгал перед бойцом и рассказывал что он нелох?
Который держит за решеткой Червинского?
Который унижал Залужного?
І що ж зробив президент Зеленський такого потрібного й корисного для України, що ви за нього аж з Америки так вболіваєте?
Що стосується автора тексту, висловіть свої претензії йому, всі посилання наведені.
передовій та вижили, можна перерахувати на пальцях
А гроші для них - на третьому-п'ятому плані.
фантазьор ти мєня називала
Це як? У день, тиждень, декаду місяць, квартал, півріччя, рік?
Маніпулятор-клоун розказує чергову х.у .й.н. ю. своїм ідіотам?
Будь-який військовий кадровик скаже, що навть вислуга років на війні обчислюється як один ДЕНЬ за три дні! Тому що не всі можуть навіть прожити місяць на "передку". Це мудило навіть язиком теребонькає як прутнем на піаніно.
Дай міліон, дай міліон, дай міліон!
Послє етого ніщій висунул толстий нечістий язик
і понєс совершєнную уже чєпуху.
На войне в Афганистане даже солдаты бундесвера, то есть, военные из самой богатой страны мира, получали по 3 тыс 800 евро в месяц.
Розшифруйте про "все інше" і коли потім?
Як же це гівно зелене вже дістало)
Це що у Статут Збройних сил якийсь дибіл таке втулив?
Скажімо нас .пенсіонерів.-ці обіцяльні еккспромти вже НЕ дивують...( щоправда ми НЕ в окопах і по--стариковськи можемо і перетерпіти...) Але ж навіщо так систематично. НЕвиліковно брехати ( За державу соромно...) Іще перед виборами --обіцяв нас . пенсіонерів. захистити від комунальної мафії --- звільнити . взагалі. від комунальних платежів ( всих тих. кому за-70 ??? ) А потім . цілком офіційно. презентували суттєві надбавки. з розкладом. хто дожив і пережив за 70; 75 ; 80 років... І де це все ??? Таке враження. що всі ми живемо у отому їх віртуальному світі --95 кварталу. Де завше. цілком відверто -- глумилися над нами. довірливими українцями... Ніколи НЕ вибачу цим доморощеним яничарам глуму над нашими запорізькими козаками. у сцені : Вискакує кошовий із гевалами з роздутими . козацькими шараварами і сягають один-одному на сідниці та підспівуючи :---
Хлопці-Гей !!! Хлопці--Гей--Гей !!! ( ДО-речі --це була улюблена пародія ГЕ-бешників...)
І сьогодні ці моральні потвори ( кумири блазнів-73 % ) правлять чум*яним балом в Україні ... ДЕ й коли цьому буде край ?!
Насправді - викликає огиду цей дешевий популізм. Провалена мобілізація, профукані відносини з партнерами, звільнення Генерального штабу та Головнокомандувача без пояснення причин.
але все буде зроблено через жопу, тобто по вашому варіанту. долар по пійсеть буде вже до літа.
"Людям треба всього лиш показати правду: що Зеленський зовсім не збирається бути їм В РЕАЛІ Президентом, ні добрим, ні поганим. Його роль у цьому сценарії - продавець ілюзій, він - те обличчя ("своє", "домашнє", "звичне"), яке прибирає демон у казці, щоб йому відчинили двері (на виборах). Після цього в наш дім безперешкодно ввалиться московська орда (можливо, що й дискретно, не до всіх одразу, і кожен, як у нацистській Німеччині, нічого не помічатиме, поки не вваляться до нього особисто, але тоді вже буде пізно...), -" https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10157257675443953/
А одночасно треба ввести економію бюджету - в декілька раз знизити зарплати і пенсії суддям, прокурорам і всим хто отримує їх в подібному розмірі.
нужно отлавливать уклонистов.
нужна справедливая общегосударственная очередь для всех.
нужен год отдыха после года службы.
Спочатку треба знайти реальне фінансування.
Інакше це чергове псування повітря.
Тільки роздраконити військових ще більше.