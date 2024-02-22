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Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. гривень, - "слуга народу" Мисягін

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із фракцією "Слуга народу" запропонував підвищити зарплату військовим, які перебувають на передовій, до 200 тис. грн.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (21 лютого. - Ред.) під час вечірньої зустрічі Президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого 2024 року відбулася зустріч президента Зеленського із фракцією "Слуга народу". Це була перша зустріч глави держави із нардепами фракції після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Говорили про найголовніше для нашої Перемоги - фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками", - розповів пізніше голова фракції "СН" Давид Арахамія.

Також читайте: Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії, - указ

Мисягін Юрій

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) військовослужбовці (4753) Мисягін Юрій (56) зарплата (2242)


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Топ коментарі
+59
Ідея вірно, но більш смердить вона ЗЕленим дешевим піаром від кульгавій ЗЕленій качки термін легітимність якого стрімко спливає.
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22.02.2024 11:21
+49
А я пропоную - на мільйон. Отже, я кращий президент за зєлю?
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22.02.2024 11:21
+45
Де взяти кошти тормоз ти зелений?
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22.02.2024 11:22
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Понятно,вам больше нравяться пластилиновые "наридные герои".
Из них легче слепить все, что угодно.

Можно просто им пообещать "кінець эпохи бідности" и обработать показом говнофильмеца про галабородьку.
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22.02.2024 14:15 Відповісти
Мне не нравится президент и личности , оскорбляющие народ Украины .
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22.02.2024 14:18 Відповісти
Это вы про того, который назвал Украину барышней легкого поведения, согласной принять с любой стороны?

Который упорно держится за таких личностей как Татаров?

Который прыгал перед бойцом и рассказывал что он нелох?

Который держит за решеткой Червинского?

Который унижал Залужного?
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22.02.2024 14:29 Відповісти


І що ж зробив президент Зеленський такого потрібного й корисного для України, що ви за нього аж з Америки так вболіваєте?
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22.02.2024 14:22 Відповісти
Хто вам сказав , що я за нього вболіваю ? Це зрадник , на совісті якого реально сотні тисяч смертей . Просто треба поважати народ України .
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22.02.2024 14:26 Відповісти
От вас, після вашого допису мені, я поважати не збираюсь. Від слова зовсім.
Що стосується автора тексту, висловіть свої претензії йому, всі посилання наведені.
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22.02.2024 14:51 Відповісти
Справа в тому, що людей які усі ці 2 роки були на
передовій та вижили, можна перерахувати на пальцях
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22.02.2024 11:47 Відповісти
Цей гнусявий під@р замість укріплення обороноздатності країни генерує відосики та мега пропозиції тіпа "вчителі будуть отримувати 4000$", засираючи людям голови. А в цей час із-за його бездіяльності втрачається контроль над українськими містами.
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22.02.2024 11:50 Відповісти
Бійці, що відвоювали рік-два на передовій, насамперед потребують ротації і відпусток.
А гроші для них - на третьому-п'ятому плані.
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22.02.2024 11:52 Відповісти
Це означає що ті хто вже у війську - не бажають ити на передню лінію оборони, ніким міняти, немає бажаючих, також це свідчить про проблеми з мобілізацією в підрозділи штурмовиків. Також це означає що для цивільних чоловіків буде запроваджено механізм відкупу, а для бізнесу - загальне збільшення податків і посилення контролю за обігом, виводом коштів за кордон, запровадження обмежень готівкових розрахунків.
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22.02.2024 11:57 Відповісти
Це означає, що Зеленському на саммітах вже мапу соромно розкривати своїм партнерам. АСподівається, що гроші замінять снаряди і Авдіївку повернуть назад. З Бахмутом. Тупе, некваліфіковане чМо ? Докомандувалось вже ! На Ставках !
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22.02.2024 12:22 Відповісти
Добровільно я туди і за 10 мільйонів не піду. Це не мотивація для людей які матеріально забезпечені
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22.02.2024 13:08 Відповісти
Кожному причеплять навігатор і секундомір . Щоб знати метраж до О та до позиції. А також час до секунди
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22.02.2024 11:59 Відповісти
Українці, ви що дахом поїхали. На фронті справді. Кепсько. (це дуже позитивно). А ви про гроші !!! Я не буду давати поради, як дЄрмаківські радники-холуї. Проте дивіться на мапу ДіпСтейт кожного ранку й вечора.
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22.02.2024 12:06 Відповісти
Безвідносно до того, шо то лише гундявий кіздьож... чим підвищення ЗП буде заважати фронту?
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22.02.2024 12:15 Відповісти
Дорога ложка до обіду, шановний. Тепер країну треба рятувати ! А воно ще баблом як цукеркою махає під носом ... героїв-воїнів. І медальками. Що Залужний щось у цього чМо забрав ?
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22.02.2024 12:25 Відповісти
Я не думаю шо тут шось серьозне в цій новині. "Обіцяти - не значить одружитись" (С) і зелень це краще за всіх знає. Тут нема шо обговорювати.
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22.02.2024 13:26 Відповісти
це треба було робити тоді, коли були гроші від західних партнерів. Але ви тоді їх крали мільярдами. А тепер, коли реальних грошей немає, від того, скільки ви напечатаєте, реальні виплати військовим не зміняться.
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22.02.2024 12:11 Відповісти
Одно НЕ понятно , где на это взять денег. Включить банковский станок , или поднять налоги , можно ещё набрать долгов , если дадут. Думаю будут включать станок.
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22.02.2024 12:17 Відповісти
Пашинському заставу призначать, щоб всій країні вистачило. Залужний заважав, тепер Пашинський, завтра .... весь народ України ! Не вгамується поки під сраку не отримає і своїми дЄрмаківськими ЗРАДНИКАМИ-холуями.
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22.02.2024 12:27 Відповісти
Поднять заплату военным необходимо. Но чтобы не рухнула Национальная валюта, необходимо на эту сумму уменьшить необоснованные зарплаты судья, прокурорам, всяким руководителям обл, районных администраций, вышам, всякого рода депутатам. Иначе не будем успевать печатать деньги
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22.02.2024 12:28 Відповісти
Ты ещё предложи депутатов и судей на фронт отправить, фантазёр.
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22.02.2024 12:36 Відповісти
продовжуючи:
фантазьор ти мєня називала
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22.02.2024 14:33 Відповісти
вот это государственный подход к проблеме: респект пану Каре Реза.
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22.02.2024 17:54 Відповісти
Гроші є: добровільно зібрати зі всіх державних керівників, починаючи з 1991року.
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22.02.2024 12:29 Відповісти
И на самом деле найти деньги на дополнительную оплату тем кто на передке легко. Достаточно продавать бронь, но деньги чтобы шли напрямую солдату. Например чтобы каждый доброволец мог забронировать троих в тылу, а они на основе аукциона были обязаны ежемесячно переводить ему оговоренную сумму. Думаете у нас нет обеспеченных людей для которых тысяча долларов в месяц большие деньги?
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22.02.2024 12:37 Відповісти
шо вже вибори???
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22.02.2024 12:38 Відповісти
Відразу після посадки мільярда дерев і мільйонів дронів. (с)
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22.02.2024 12:39 Відповісти
Очень правильное решение! А антизелям уменьшить зарплату до 5000 гривен. И то много для них..
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22.02.2024 12:43 Відповісти
Хто такі антизелі?
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22.02.2024 15:10 Відповісти
Це справжні українці, на відміну від цього (андерса стейбургера чи як там його) зеушльопка і саме його і йому подібних треба роззути аж до трусів, конфіскувати все майно, кошти і собаку заради зельоних заяв із відосіків - ось тоді точно будуть кошти, а не фентезійні зевисіери із відосіків найвеличнішого боневтіка всіх часів та народів!
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22.02.2024 18:48 Відповісти
Запропонував))))))))) Але бояре не погодились, ось знову цар хороший, і не винен, воно ж намагалось)))))
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22.02.2024 12:45 Відповісти
200000?
Це як? У день, тиждень, декаду місяць, квартал, півріччя, рік?
Маніпулятор-клоун розказує чергову х.у .й.н. ю. своїм ідіотам?
Будь-який військовий кадровик скаже, що навть вислуга років на війні обчислюється як один ДЕНЬ за три дні! Тому що не всі можуть навіть прожити місяць на "передку". Це мудило навіть язиком теребонькає як прутнем на піаніно.
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22.02.2024 12:50 Відповісти
6667 грн на добу.
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22.02.2024 15:32 Відповісти
популізм в чистому вигляді. а чому зараз майже погодинна тарифікація?
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22.02.2024 12:51 Відповісти
Мільйон дерев, інститут майбутнього, $4000 вчителям, армія дронів і нарешті 200 000 грн. Бінго!
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22.02.2024 13:00 Відповісти
За таку роботу і мільйон - мала зарплата, але може краще б ці гроші на підготовку людей спрямовувати і на будівництво фортифікацій?
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22.02.2024 13:06 Відповісти
Питання тільки в тому де "ці гроші" ...
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22.02.2024 13:16 Відповісти
Спостереження Маска:
Дай міліон, дай міліон, дай міліон!
Послє етого ніщій висунул толстий нечістий язик
і понєс совершєнную уже чєпуху.
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22.02.2024 14:49 Відповісти
200 тыс грн - это очень достойная оплата для военных на передовой: 5 тысяч евро в месяц.

На войне в Афганистане даже солдаты бундесвера, то есть, военные из самой богатой страны мира, получали по 3 тыс 800 евро в месяц.
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22.02.2024 17:58 Відповісти
Зарплата дійсно повинна бути не менша ніж у окупантів. Фінансова допомога , яка надається Заходом, в першу чергу повинна йти на зарплату Воїнам, а все інше потім.
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22.02.2024 13:07 Відповісти
"А все інше потім" ?!

Розшифруйте про "все інше" і коли потім?
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22.02.2024 13:18 Відповісти
Все інше - ремонт доріг і тротуарів стадіонів , басейнів ....
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22.02.2024 13:22 Відповісти
Під час АТО теж 1000 гривень на день обіцяли...
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22.02.2024 13:11 Відповісти
А під час ВелікоЇ Вітчізняної войни давали по 100 грам спірту. Може ще згадаємо, що було в 1-й світову?
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22.02.2024 15:30 Відповісти
я про брехню...
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22.02.2024 16:10 Відповісти
мабуть скумбрія стала по 9 .....
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22.02.2024 13:14 Відповісти
Коли там поляки почнуть виконувати директиви ЕС?
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22.02.2024 14:49 Відповісти
єсть лі жізнь на Марсє?
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22.02.2024 19:14 Відповісти
Хоч якась слушна думка, головне щоб не як з дронами
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22.02.2024 13:25 Відповісти
Він забув сказати що ці 200 тисяч потрібно шукати за допомогою мільйона дронів серед мільярда дерев
Як же це гівно зелене вже дістало)
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22.02.2024 13:26 Відповісти
чистими ?
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22.02.2024 13:28 Відповісти
Скоро возможные выборы ? Бери всё , я себе ещё нарисую . Как удобно , и рейтинг себе подниму и деньги ( экономику ) в бумагу превращу .
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22.02.2024 13:29 Відповісти
Невже це комусь заходить, це вже не смішно, ця гнида має всіх людей за ідіотів. Це схоже на саботаж і шкідництво, та ну нах, це точно президент, ця гнида не думає ні стратегічно ні тактично, 72% ідіотів що ви зробили з країною.
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22.02.2024 13:30 Відповісти
Піднімати свій рейтинг за рахунок жебраків ?
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22.02.2024 13:35 Відповісти
як ви думаете скільки у нас залишилось військових які вже два роки на передові? тому швдче сюди впишут штаби бригад та батальйонів тому що рядових там за два роки вже четвертий склад.
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22.02.2024 13:56 Відповісти
зараз, міністр фінансів та підласа, нам розкажуть про фінансування....
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22.02.2024 13:57 Відповісти
Є така ху%ня на фронті коли підрозділ прибуває його бійців віддають в «оперативне підпорядкування» іншому підрозділу. І ними затикають діри. А платити має бригада яка прислала бійців. І тоді починається жесть: ні відповідальності за життя бійця ні грошей.
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22.02.2024 14:11 Відповісти
Це хіба законно? Якщо бійці навчені працювати командою у своїй бригаді чи підрозділі своїми засобами, то яка з них користь без злагоджених командних дій. Це виглядає як звичайне вбивство чи злочинний наказ на самогубство.
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22.02.2024 23:26 Відповісти
Бред. Платіть хоть ті що до цього обіцяли , Комбати як окремі субєкти господарювання срать хотіли на те що ви хочите і ділять на свій розсуд і себе при розподілу не ображають
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22.02.2024 14:26 Відповісти
Як це суб'єкти господарювання? Вони хіба в армії здійснюють господарську діяльність і служать заради отримання прибутку?
Це що у Статут Збройних сил якийсь дибіл таке втулив?
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22.02.2024 23:33 Відповісти
наберіть любий бат в компі і ви побачите юр. адресу, рахунок у банкі і всі реквізити, що дозволяють здійснювати любу госп. діяльність
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23.02.2024 04:33 Відповісти
" Великий віртуоз-- комбінатор обіцянок --- йде у Ва-Банк ! ( Можливі вибори ??? )
Скажімо нас .пенсіонерів.-ці обіцяльні еккспромти вже НЕ дивують...( щоправда ми НЕ в окопах і по--стариковськи можемо і перетерпіти...) Але ж навіщо так систематично. НЕвиліковно брехати ( За державу соромно...) Іще перед виборами --обіцяв нас . пенсіонерів. захистити від комунальної мафії --- звільнити . взагалі. від комунальних платежів ( всих тих. кому за-70 ??? ) А потім . цілком офіційно. презентували суттєві надбавки. з розкладом. хто дожив і пережив за 70; 75 ; 80 років... І де це все ??? Таке враження. що всі ми живемо у отому їх віртуальному світі --95 кварталу. Де завше. цілком відверто -- глумилися над нами. довірливими українцями... Ніколи НЕ вибачу цим доморощеним яничарам глуму над нашими запорізькими козаками. у сцені : Вискакує кошовий із гевалами з роздутими . козацькими шараварами і сягають один-одному на сідниці та підспівуючи :---
Хлопці-Гей !!! Хлопці--Гей--Гей !!! ( ДО-речі --це була улюблена пародія ГЕ-бешників...)
І сьогодні ці моральні потвори ( кумири блазнів-73 % ) правлять чум*яним балом в Україні ... ДЕ й коли цьому буде край ?!
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22.02.2024 14:37 Відповісти
Мені він подобається! Вчителям - 4000Є, військовим - 200 000 грн., мільйон дронів, мільярд дерев!

Насправді - викликає огиду цей дешевий популізм. Провалена мобілізація, профукані відносини з партнерами, звільнення Генерального штабу та Головнокомандувача без пояснення причин.
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22.02.2024 14:53 Відповісти
Нарешті. За рік дійшло, що не відміняти треба було "бойові" рік тому , а підвищити виплати тим, хто на "нулі".
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22.02.2024 15:29 Відповісти
если включить станки в нбу на всю катушку то можно и 300 000 тысяч языком зеленым . но тогда пенсионэр у которого 3200грн будет хлеб покупать за 150грн и гречку за 350грн кг каптопрес будет стоить 400грн а валидол 200грн . а впрочем ..какая разница.. я вам ничего не должен . я академиев не заканчивал ..
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22.02.2024 16:00 Відповісти
все можна запровадити і без станка, просто тиловим щурам зрізати на половону зп та премії і от тобі + всього 80К до зп бійця на передовій.
але все буде зроблено через жопу, тобто по вашому варіанту. долар по пійсеть буде вже до літа.
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22.02.2024 17:02 Відповісти
Я підвищую нашим воякам зарплатню на целий міліон. Нє. На 2 міліона. Хто больше? Продано. На виборах всі голосуйте за мене. Я пообіцяю вам луну з неба, золоті гори і кожному по лічному рабу і діамантову шапочку
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22.02.2024 16:05 Відповісти
2019 рік. Вибори. Перший тур 07 квітня. Другий тур 21 квітня. Оксана Забужко 16 квітня

"Людям треба всього лиш показати правду: що Зеленський зовсім не збирається бути їм В РЕАЛІ Президентом, ні добрим, ні поганим. Його роль у цьому сценарії - продавець ілюзій, він - те обличчя ("своє", "домашнє", "звичне"), яке прибирає демон у казці, щоб йому відчинили двері (на виборах). Після цього в наш дім безперешкодно ввалиться московська орда (можливо, що й дискретно, не до всіх одразу, і кожен, як у нацистській Німеччині, нічого не помічатиме, поки не вваляться до нього особисто, але тоді вже буде пізно...), -" https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10157257675443953/
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22.02.2024 17:03 Відповісти
Тупий недолоугий клоун який дорвався до посади,в його особистості це, гавномкомандуючего немаючи ні знань, ні досвіду,ні честі,ні совесті відвертий зрадник України навмисно завів наших воїнів в оточення в Маріуполі, в Бахмуті, в Авдіївакі, в Херсоні чим скоріше ми його побудемось тим білше життів наших воїнів збережем.
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22.02.2024 17:10 Відповісти
Воєнним потрібна зброя !Толку з тих коштів коли немає необхідної зброї?Не буде зброї люди гинуть.А мертвим хоть мільйон він вже їм не буде потрібен.Нікудим дівати кошти ?Вкладуйте в мобілізацію.Ми хочемо закінчити цю війну чи продовжувати безкінечно?Люди гроші збирають навіщо?
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22.02.2024 17:46 Відповісти
Всі !!! мої знайомі МЧС-никки давно стали "учасниками бойових дій! - всього за 10000 грн командиру пожежників тебе відправлять поближче до Харкова "тушити можливі загорання" на 45 днів, і все - ти УБД! Думаю, в мусарні і прокуратурі теж щось подібне практикують. А чи не відправити всіх "штатських" УБД-шників хоч на неділю на передок?
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22.02.2024 18:12 Відповісти
Таких "штацьких" УБД-шників насправді сотні тисяч в державі з 2015 року.
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22.02.2024 23:44 Відповісти
ага - а загиблим квартири.віслюк впав в виборчі перегони.
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22.02.2024 18:24 Відповісти
Де узяти гроші? ЗЕ обіцяв платити учителям 4000 доларів і платить, бо він не бреше. Раз війна - платити учителям 1000 доларів, а 3000 - на армію. ))
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22.02.2024 18:30 Відповісти
4тис.$. 1млн.дронів, 200тис.зарпалти за 2 роки (не переплутайте - якщо у тебе на 1 день, 1 місяць, 1 рік менше, то тобі кукіш бо ти ще "не доріс" до такого стажу)...Що далі?!
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22.02.2024 18:51 Відповісти
Сцарь хороший, бояри лайно...
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22.02.2024 19:43 Відповісти
100к не платять, а він хоче 200к запровадити, напевно також щоб не платити.
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22.02.2024 19:57 Відповісти
ГОВОРИЛИ БАЛАКАЛИ...
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22.02.2024 20:01 Відповісти
а ти, падло, не пропонуй, а давай
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22.02.2024 20:04 Відповісти
Було б чудово, тільки гроші в бюджеті звідки на це візьмуться?
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22.02.2024 20:54 Відповісти
Давайте до миллиона. У меня сохранилось несколько миллионов купонов. Скоро и гривны будут.
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22.02.2024 21:17 Відповісти
Нікчемна істота. Покатався по Європі за т.з. "гарантіями безпеки", котрі не варті виїденого яйця, Гарячково запропонував полякам "зустріч на кордоні" - послали нахюй. Зустрівся зі своєю фракцією абсолютно без толку і смислу, потім - із зарубіжними дипломатами , вчергове виклавши свої "потужні" плани на євромайбутнє, курям на сміх.. І, нарешті, бовкнув про наміри підвищення зарплати військовим на передовій, абсолютно без економічного і фінансового обгрунтування., перед тим звільнивши кращих полководців Армії. Це - агонія. Потрібно іти у відставку і сідати на нари. За розвал оборонки, здачу Півдня України, повний провал зовнішньої і внутрішньої політики на всіх векторах.
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22.02.2024 22:10 Відповісти
177 тис. Відставних охвіцерів від прапора до полковника, в них вислуга 20 років, їх не беруть бригад мало, а на нуль вони не хотять, 400 тис ментів, не кажучі, 1 млн держ службовців, якраз всі потреби можнл вирішити
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22.02.2024 22:15 Відповісти
Пункт передвиборчої 2024 року : "Як можна стимулювати людину вмерти за 200 тисяч"
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23.02.2024 02:22 Відповісти
если бы были деньги дать тыловикам по 50 тыщ, фронтовикам по 200 то мобилизация бы не понадобилась, очереди в военкомат бы стояли.
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23.02.2024 03:53 Відповісти
Таку зарплатню треба платити не тільки тим хто 2 роки на передовій, а всим хто на передовій.

А одночасно треба ввести економію бюджету - в декілька раз знизити зарплати і пенсії суддям, прокурорам і всим хто отримує їх в подібному розмірі.
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23.02.2024 05:13 Відповісти
проблема не в деньгах, сейчас денег достаточно, только очень сложно дожить чтоб потратить эти деньги.

нужно отлавливать уклонистов.
нужна справедливая общегосударственная очередь для всех.
нужен год отдыха после года службы.
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23.02.2024 06:52 Відповісти
Брехло . Піар .все як завжди смердить.
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23.02.2024 07:54 Відповісти
Вчителі, отримуючи чергову зарплатню в 4.000 $, гучно зааплодували.

Спочатку треба знайти реальне фінансування.
Інакше це чергове псування повітря.
Тільки роздраконити військових ще більше.
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23.02.2024 07:58 Відповісти
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