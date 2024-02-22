З початку повномасштабного вторгнення Чехія передала Україні понад 60 танків, 131 БМП, 16 систем ППО, тисячі ракет та десятки тисяч боєприпасів
Прем’єр-міністр Петр Фіала на засіданні уряду розповів, яку військову допомогу Чехія передала Україні протягом двох років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
З 24 лютого 2022 року Чехія з власних складів передала Україні: 62 танки, 131 БМП, 6 гелікоптерів, 16 систем ППО, тисячі ракет, десятки тисяч боєприпасів і 4 млн боєприпасів для ручної зброї.
"Прага проводить політику, яка підтримує Україну і стоїть проти російської агресії. Кожен день підтверджує, що ця політика правильна, хороша та відповідає інтересам Чеської Республіки", - підкреслив Фіала.
Він також зазначив, що Чехія отримала від союзників компенсацію за цю допомогу, як матеріальну, так і сучасною технікою, яка допомагає країні позбутися минулої залежності від радянської військової техніки.
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