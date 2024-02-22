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Новини
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МВС щодо законопроєкту про відеонагляд: система вже діє, її треба унормувати

камера,видеонаблюдение,cctv,видеонаблюдения

У МВС прокоментували законопроєкт про відеоспостереження, зареєстрований у Верховній Раді 20 лютого. Міністерство запевняє, що система відеоспостереження вже діє, але її треба унормувати.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"У першу чергу, я хочу зауважити, що система відеонагляду вже запроваджена і діє. А законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, покликаний створити і впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу", - сказав Тимченко.

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Також законопроєкт має забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до систем спостереження та інформації. Тимченко зазначив, що проєкт закону унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом Росії.

"Цей законопроєкт - це те, чого не вистачало для того, щоб процес був унормований, а порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і для подальшого використання такої інформації", - запевнив він.

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Законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях

Відповідний документ зареєстрований у Верховній Раді 20 лютого.

Згідно з ним, система відеонагляду складатиметься з камер з функціями детектування обличчя, охорони периметра, керування трафіком, визначення задимлення, вибухів, несанкціонованого залишення предметів.

Система ідентифікуватиме фізичних осіб на основі біометричних даних, відцифрованого образу обличчя людини та інших персональних даних. Їх зберігатимуть не більш як п'ятнадцять років, а після закінчення строку зберігання вони підлягатимуть знеособленню.

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Людина, дані про яку внесуть до єдиної системи відеомоніторингу, зможе ознайомитися з ними, а також вимагати поновити й виправити інформацію про себе.

У пояснювальній записці проєкту закону вказують, що його метою є підвищення рівня публічної безпеки та порядку, а також запобігання можливим загрозам і контроль за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій та правопорушень. До нової системи відеомоніторингу матимуть доступ органи влади.

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Крім людей, моніторити за допомогою цієї системи зможуть:

• транспортні засоби;

• публічні місця;

• об'єкти інфраструктури, зокрема парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

• пам'ятки культурної та історичної спадщини;

• вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки;

• автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів, інші території загального користування;

• будівлі, споруди, в яких розташовані органи державної влади або органи місцевого самоврядування;

• та інші об'єкти.

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Камери з російським софтом

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що ФСБ могла роками отримувати відео з камер спостереження в Україні. Йдеться про камери, що працювали на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL - вони відправляли дані на сервери у Москві.

У МВС пообіцяли ретельно перевірити цю інформацію.

Автор: 

законопроєкт (3591) МВС (3501) відеонагляд (108)


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Топ коментарі
+14
Спочатку автозаки ...тихцем закупили під час війни...тепер готують систему відеонагляду та розпізнавання облич ...громада,вам це нічого не нагадує...?!
Десь таке вже робили...готуються до травня...?!
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22.02.2024 12:08
+11
Дрони почекають,зброя почекають.Головне стеження
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22.02.2024 11:49
+9
Щоб більше двох не збиралися-бубочка ''нєрвірується''!
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22.02.2024 12:02
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Дрони почекають,зброя почекають.Головне стеження
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22.02.2024 11:49 Відповісти
Щоб більше двох не збиралися-бубочка ''нєрвірується''!
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22.02.2024 12:02 Відповісти
Ну буде на китайському ПЗ працюватиме.
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22.02.2024 11:57 Відповісти
від Майдану це СИСТЕМУ не врятує,,,,,
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22.02.2024 12:01 Відповісти
Интересно кто захочет жить в такой стране??
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22.02.2024 12:01 Відповісти
Сі будуть ходити в масках з імітацією інших облич
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22.02.2024 19:32 Відповісти
північні сусіди одобряють!!!
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22.02.2024 12:05 Відповісти
Т.е. вы хотите сказать что власть сейчас нарушает законы и Конституцию Украины? Я вас правильно понял?
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22.02.2024 12:07 Відповісти
Вона це регулярно робить якщо ви не помітили...)
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22.02.2024 12:09 Відповісти
На паузі, ухилянт шашликович про це чітко сказав
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22.02.2024 12:13 Відповісти
Спочатку автозаки ...тихцем закупили під час війни...тепер готують систему відеонагляду та розпізнавання облич ...громада,вам це нічого не нагадує...?!
Десь таке вже робили...готуються до травня...?!
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22.02.2024 12:08 Відповісти
мддааааааа, ... моя країна вільна?
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22.02.2024 12:19 Відповісти
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21226 Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21240 Павлюк Максим Васильович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171 Кузьміних Сергій Володимирович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20976 Бакумов Олександр Сергійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21059 Швець Сергій Федорович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21104 Захарченко Володимир Васильович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20993 Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання)

зебіли з наріду, що доповзли до Вавививерження, потіштесь при розгляді цих покидьків, що ви привели до вироку над Україною:

Член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3018 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=62 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Вірменія http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=15 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Великим Герцогством Люксембург http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=872 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Ірак http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=22 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.dep_group_members?grp=29 Член групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Перу
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22.02.2024 12:24 Відповісти
если в Украине все копируется за россией -то она и будет в составе россии -зеленые именно туда и ведут европейскую страну в лагерный беспредельный Мордор
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22.02.2024 12:32 Відповісти
Щоб кацап усе бачив те що суки ще не злили..
.
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22.02.2024 12:35 Відповісти
омбудсмен не планує звернутися в СБУ за незаконні стеження?
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22.02.2024 12:38 Відповісти
Диктат і узурпація.
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22.02.2024 12:47 Відповісти
На білорашці з 2020 так, ze копіює один в один
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22.02.2024 12:57 Відповісти
Олігархічні ставленики насаджують поліцейську диктатуру у тоталітарній державі. Це державний переворот з ліквідацією конституційних прав і свобод громадян. Віддавати владу народу України ніхто не планує.
Всі влаштовувані олігархатом вибори самих себе є звичайною профанацією.
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22.02.2024 19:39 Відповісти
 
 