МВС щодо законопроєкту про відеонагляд: система вже діє, її треба унормувати

У МВС прокоментували законопроєкт про відеоспостереження, зареєстрований у Верховній Раді 20 лютого. Міністерство запевняє, що система відеоспостереження вже діє, але її треба унормувати.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"У першу чергу, я хочу зауважити, що система відеонагляду вже запроваджена і діє. А законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, покликаний створити і впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу", - сказав Тимченко.

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Також законопроєкт має забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до систем спостереження та інформації. Тимченко зазначив, що проєкт закону унеможливить використання в містах камер відеоспостереження з програмним продуктом Росії.

"Цей законопроєкт - це те, чого не вистачало для того, щоб процес був унормований, а порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і для подальшого використання такої інформації", - запевнив він.

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Законопроєкт про відеонагляд у публічних місцях

Відповідний документ зареєстрований у Верховній Раді 20 лютого.

Згідно з ним, система відеонагляду складатиметься з камер з функціями детектування обличчя, охорони периметра, керування трафіком, визначення задимлення, вибухів, несанкціонованого залишення предметів.

Система ідентифікуватиме фізичних осіб на основі біометричних даних, відцифрованого образу обличчя людини та інших персональних даних. Їх зберігатимуть не більш як п'ятнадцять років, а після закінчення строку зберігання вони підлягатимуть знеособленню.

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Людина, дані про яку внесуть до єдиної системи відеомоніторингу, зможе ознайомитися з ними, а також вимагати поновити й виправити інформацію про себе.

У пояснювальній записці проєкту закону вказують, що його метою є підвищення рівня публічної безпеки та порядку, а також запобігання можливим загрозам і контроль за усуненням наслідків надзвичайних ситуацій та правопорушень. До нової системи відеомоніторингу матимуть доступ органи влади.

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Крім людей, моніторити за допомогою цієї системи зможуть:

• транспортні засоби;

• публічні місця;

• об'єкти інфраструктури, зокрема парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

• пам'ятки культурної та історичної спадщини;

• вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки;

• автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів, інші території загального користування;

• будівлі, споруди, в яких розташовані органи державної влади або органи місцевого самоврядування;

• та інші об'єкти.

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Камери з російським софтом

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що ФСБ могла роками отримувати відео з камер спостереження в Україні. Йдеться про камери, що працювали на російському програмному забезпеченні TRASSIR компанії DSSL - вони відправляли дані на сервери у Москві.

У МВС пообіцяли ретельно перевірити цю інформацію.