"Україна зосередила ударне угруповання військ біля кордону з Білоруссю", - міністр оборони Хренін

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито розмістила біля кордону ударне угруповання чисельністю "112-114 тисяч осіб". Також у Міноборони Білорусі пообіцяли збивати літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряний простір країни.

Про це Хренін повідомив в ефірі російського пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні − близько 112-114 тисяч (осіб − ред.) це угруповання", - заявив білоруський міністр.

За його словами, безпосередньо для охорони кордону ЗСУ використовують лише близько 17 тисяч.

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Міністр оборони Білорусі Хренін зазначив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне".

Наразі нібито найбільшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".

Крім того, за його словами, Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусії.

"Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусії усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз", - сказав він.

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Білорусь збиватиме літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряні кордони країни, наголосив Хренін, і додав, що "церемонитися не будуть".

"Якщо втрачені гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати", - резюмував міністр оборони Білорусі.