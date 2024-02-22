УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13835 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 278 80

"Україна зосередила ударне угруповання військ біля кордону з Білоруссю", - міністр оборони Хренін

хренін

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито розмістила біля кордону ударне угруповання чисельністю "112-114 тисяч осіб". Також у Міноборони Білорусі пообіцяли збивати літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряний простір країни.

Про це Хренін повідомив в ефірі російського пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні − близько 112-114 тисяч (осіб − ред.) це угруповання", - заявив білоруський міністр.

За його словами, безпосередньо для охорони кордону ЗСУ використовують лише близько 17 тисяч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держприкордонслужба про українських "диверсантів" у Білорусі: Лукашенківський абсурд не припиняється

Міністр оборони Білорусі Хренін зазначив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне".

Наразі нібито найбільшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".

Крім того, за його словами, Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусії.

"Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусії усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз", - сказав він.

Читайте також: Режим Лукашенка був співучасником російської агресії від початку, а Білорусь - її початковим пунктом, - Столтенберг

Білорусь збиватиме літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряні кордони країни, наголосив Хренін, і додав, що "церемонитися не будуть".

"Якщо втрачені гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати", - резюмував міністр оборони Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7931)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
С@ка, опять карту не показали....
показати весь коментар
22.02.2024 11:52
+19
Хнєнін зовсім охрєнів...
показати весь коментар
22.02.2024 11:50
+19
показати весь коментар
22.02.2024 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хнєнін зовсім охрєнів...
показати весь коментар
22.02.2024 11:50 Відповісти
приперло но полезло с верхней дырки пардон за физиологические подробности.. работает ..старается но продукт как то не такого качества..
показати весь коментар
22.02.2024 11:53 Відповісти
щас покажу откуда на нас хотели напасть ч2
показати весь коментар
22.02.2024 11:58 Відповісти
Мабуть хрєнін несе хрєню.
показати весь коментар
22.02.2024 11:59 Відповісти
- Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана.
показати весь коментар
22.02.2024 12:30 Відповісти
Не Шепетівка, то все вракі
показати весь коментар
22.02.2024 12:51 Відповісти
И поэтому идет нахрен.
показати весь коментар
22.02.2024 12:27 Відповісти
Хрєнін апять нєсьот хрєнь патамуша как гаварят кацапи-у страха глаза вєлікі...
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
Чого хрень? - нам же потрібні додаткові пункти на кордоні з Польщею? - щоб фермерів на все не хватило....
показати весь коментар
22.02.2024 12:00 Відповісти
Так-так, будемо бульбу смалити коли полізе!
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
Так ці підараси вже заходили 24.02.2022 на північ Чернігівської.
58-ма бригада їх бачила, яка відступала з Сумської на Чернігів.
Потім, коли "Кієв за трі дня" не склався, білокацапи відповзли тишком.
Їх ще за той випадок виіпати треба...
показати весь коментар
22.02.2024 13:26 Відповісти
Отака Хрень
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
Бульба в себя поверила
показати весь коментар
22.02.2024 11:51 Відповісти
Шо,деруни,обісрались?
показати весь коментар
22.02.2024 11:52 Відповісти
Хреновий ти міністр, Хренін! Тупий. Навіть брехати красиво не навчився. Учись у друга Шойгу...
показати весь коментар
22.02.2024 11:52 Відповісти
С@ка, опять карту не показали....
показати весь коментар
22.02.2024 11:52 Відповісти
Так нехай подзвонить Резнікову чи Зеленському, як ті дзвонили їм, у переддень московської повномасштабки, їм у Білорусь ….
Це ж ученія мацковскія, впродовж 10 років в Україні! Не лякайте інвесторів з Оману… Аброхамії з Даниловим, мають скоро, ї відповісти, як у 2022 році….
показати весь коментар
22.02.2024 11:53 Відповісти
"у Міноборони Білорусі пообіцяли збивати літаки НАТО" - хотів би на це подивитись
показати весь коментар
22.02.2024 11:55 Відповісти
Що хвамілія , що доклад
показати весь коментар
22.02.2024 11:55 Відповісти
а збивалка вже виросла?
показати весь коментар
22.02.2024 11:55 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 11:57 Відповісти
Дивлячись на морду цього 'діяча ' задаюсь запитанням- як він став адвокатом?
показати весь коментар
22.02.2024 12:03 Відповісти
таких не беруть в космонавти - то що ж йому було робити?
показати весь коментар
22.02.2024 12:30 Відповісти
После смены власти их надо судить по нескольким статьям от 10-15лет и до довичного.
показати весь коментар
22.02.2024 12:34 Відповісти
Ви що не знаєте влада не міняється, тому що мафія безсмертна... Міняються тільки прізвища поставлених голов.
показати весь коментар
22.02.2024 12:44 Відповісти
не рівняйте хрін з пальцем
показати весь коментар
22.02.2024 14:09 Відповісти
ХРЕН ви вгадали,вони після війни втекуть з України ,а мабуть раніше,і їм нічого не буде!!!
показати весь коментар
22.02.2024 12:46 Відповісти
пуйло змушує режим лукашенка хоч до якихось дій...риторика зрозуміла- на користь кремля...побачимо які будуть реальні події...
показати весь коментар
22.02.2024 11:57 Відповісти
Надо срочно вывозить на север все стратегические запасы картохи.
показати весь коментар
22.02.2024 11:57 Відповісти
Колись таке вже звучало. Потім змінилося на "як би ми не нанесли удар першими".

ГУР нічого не хоче уточнити?
показати весь коментар
22.02.2024 11:57 Відповісти
ото хохма - рівно два роки тому теж міністр оборони "яйця по17" сказав, що ударних угруповань кацапів на кордоні не спостерігається. мені цікаво, це білоруські (читай кацапські) ублюдки так розважаються із зеленою підорнею?
показати весь коментар
22.02.2024 11:57 Відповісти
Спробуй хоча б раз, Хрєніне, пропустити рашистські ракети і дрони через територію рб для їх ударів по містах і селищах України, то ЗСУ прийдеться збивати все, що літає над територією рб.
показати весь коментар
22.02.2024 11:58 Відповісти
Бєрсєрки, *****.
показати весь коментар
22.02.2024 11:58 Відповісти
А скільки негрів на "Абрамсах"? Тунель до головного бульбосховища вже теж знайшли?
О! Перевірте поля з соняшниками - то стопудово укроДРГ маскується!

Кремлівський сказ прогресує. Чекаю, коли усі оці бульбофюрери і хрєніни почнуть лазити з валізками для збереження власного лайна
показати весь коментар
22.02.2024 11:59 Відповісти
А план, от куда готовится нападение покажут?
показати весь коментар
22.02.2024 12:00 Відповісти
Знаходжусь на кордоні з бл2дорусью- хренін несе хрень....повну.
показати весь коментар
22.02.2024 12:01 Відповісти
От би поляки на цих виродків з заходу атакували .... просто мрія
показати весь коментар
22.02.2024 12:02 Відповісти
чим ? тракторами ?
показати весь коментар
22.02.2024 12:27 Відповісти
ага, ****, ми чекаємо як ви бульбу посадите, прийдемо і всю виберемо!
показати весь коментар
22.02.2024 12:03 Відповісти
Бульбаші, поки ваш тарган не вступив в статевий зв'язок з ****** кому ваша бульбондія взагалі потрібна була. А зараз як ви надали свою територію кацапам для вторгнення в Україну ходіть ссуки і озирайтесь!
показати весь коментар
22.02.2024 12:04 Відповісти
Бачу що Лукашенко вирішив вже безпосередньо прийняти участь у війні проти України йдучи на допомогу )(уйлу (він же путін), і тому зараз почали брехливі "обгрунтування" їх нападу на Україну. Мета зрозуміла - розтягти фронт і сили ЗСУ ще на кілька сотен км та напряму долучити до рашистів мобілізаційний ресурс Білорусі! Чесно кажучи це дуже погані новини котрі свідчать що кремлівський карлик вирішив йти Ва-банк а бульбо-фюрер явно зрозумів що при поразці Москви програє і він а тому діватися вже немає куди!!!! Ох щось дуже не спокійно на душі!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.02.2024 12:04 Відповісти
Тільки не подумайте що я вбачаю у цьому реальну загрозу програшу України, але те, що це може призвести до додаткових зусиль і втрат, це точно. З іншого боку це може спровокувати білорусів до реального скидання Лукашенко з крісла, бо як би там не було а вони більш спроможні на протести ніж московити (т.з. "роССіяни") та й помирати за ЧУЖУ країну якось не комільфо, а втрачати їм буде вже нічого. Тож отримати )(уйло (він же путін) дуже може протилежне тому що бажає - замість двох фронтів проти України, два фронти проти нього, до того ж подібна помилка для нього буде вже далеко не першою!
показати весь коментар
22.02.2024 12:29 Відповісти
Не будуть вони ікого з крісла скидати. Марні сподівання.
показати весь коментар
22.02.2024 12:42 Відповісти
Я, на протязі усього часу з 2014-го до 2022-го чув що "не буде ніякого супротиву українців" стосовно наслідків можливого на той час повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") на Україну з боку прибічників "руССкого мира" і самих рашистів, а сталося те що сталося. От тому і тобі даю раду - Не кажи ГОП поки не перескочиш!
показати весь коментар
22.02.2024 12:49 Відповісти
Будєм бамбіть Бабруйск .
показати весь коментар
22.02.2024 12:04 Відповісти
Билли, где карта?
показати весь коментар
22.02.2024 12:10 Відповісти
"А бил лі срєді ніх одноногій??" 😂
показати весь коментар
22.02.2024 12:53 Відповісти
Тільки рипніться, мозерський нпз і мінськ зразу буде знищено!
показати весь коментар
22.02.2024 12:11 Відповісти
а чому карту не показав, звідки готується наступ ??
показати весь коментар
22.02.2024 12:11 Відповісти
А ми "зосередили"?! Підкажеш ДЕ?! А "забирають міста" то з якими втратами і якою швидкістю, мої пра-правнуки дочекаються "звільнення" Донбасу такими темпами?! Тобі "Piter Kats" треба зробити щось одне з двох - або Кац залишити позбавившись Пітер, або навпаки, бо разом це якось безглуздо, тобі куратори з Кремля на це не вказували?!
показати весь коментар
22.02.2024 12:22 Відповісти
мозкова маячня
показати весь коментар
22.02.2024 12:24 Відповісти
Переклади, бо твоя рашистська не дивлячись на намагання викладати українською сенсу не додає. Це що, з розряду кулінарії, якась страва з мозку?! А він що, більш ні на що не здатен окрім як бути інгредієнтом?!
показати весь коментар
22.02.2024 12:32 Відповісти
Які міста? Зруйноване передмістя Донецька, яка кацапська армія брала 10 років, поклавши 40т. голів кацапського скота?
показати весь коментар
22.02.2024 12:24 Відповісти
https://www.deepstatemap.live

все наочно
показати весь коментар
22.02.2024 12:26 Відповісти
Що ти суєш, розповіси які міста окрім того що було станом на 19.02.2024 ЗСУ "втратили", чмоня ти наша рашистська?!
показати весь коментар
22.02.2024 12:34 Відповісти
і де там зосереджено більше 100тис україців на кордоні з Білоруссю? кацапським гнидам нема спокою, яку вже тільки фігню не несуть
показати весь коментар
22.02.2024 12:37 Відповісти
іди звільняй, якщо так сильно хвилюєшся за розвалений кацапами Бахмут чи Авдіївку.
показати весь коментар
22.02.2024 12:39 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 12:33 Відповісти
Нормальну людину "хрєніним" не назвуть.
показати весь коментар
22.02.2024 12:13 Відповісти
А ще бульбаші свої авіаносці разом з космічними крейсерами перевели у стан боєвої готовності
показати весь коментар
22.02.2024 12:21 Відповісти
.
показати весь коментар
22.02.2024 12:22 Відповісти
Ху..йло знову почав смикати бацьку за яйка?!
показати весь коментар
22.02.2024 12:24 Відповісти
От воно й верещить як свиня!
показати весь коментар
22.02.2024 12:36 Відповісти
эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать.
показати весь коментар
22.02.2024 12:30 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2024 12:45 Відповісти
Русня про Киев тоже так говорила. Нельзя недооценивать врага!
показати весь коментар
22.02.2024 13:21 Відповісти
"Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать.
Лукашенко заявил, что война с Украиной продлилась бы "максимум 3-4 дня"

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:58https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/5/7322977/
показати весь коментар
22.02.2024 13:34 Відповісти
Теперь понял.
показати весь коментар
22.02.2024 19:59 Відповісти
Вічна ганьба бульбокацапам!
показати весь коментар
22.02.2024 12:40 Відповісти
Самі *******-самі вірять. Бидло треба тримати в тонусі.
показати весь коментар
22.02.2024 12:53 Відповісти
Ціну собі наганяє. Яку орду на кордоні одним суворим поглядом тримає.
показати весь коментар
22.02.2024 12:56 Відповісти
Без карти з трох сторон ,не рахується))))))
показати весь коментар
22.02.2024 13:00 Відповісти
якійсь хріновий Хренін, схренівся, наступного давайте
показати весь коментар
22.02.2024 13:07 Відповісти
Ну добре. Не хочете визнавати рашу країною- терористом. А чому хочаби Беларусь не визнати країною спонсором тероризму? Закрити всі кордони та припинити будь яку торгівлю, вислати дипломатів .
Може тому що вони вже мають Я/З
а Україна вже не має?
показати весь коментар
22.02.2024 13:13 Відповісти
Хрень вылазит из Хренина.
Физиология, врачи ничего не сделают...
показати весь коментар
22.02.2024 13:15 Відповісти
да кому вы ***** нужны ************ вместе со своим недопрезидентом-*************** колхозником.....................................
показати весь коментар
22.02.2024 15:50 Відповісти
бульбофюрер вже виїхав на ростов?
показати весь коментар
22.02.2024 21:33 Відповісти
 
 