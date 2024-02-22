"Україна зосередила ударне угруповання військ біля кордону з Білоруссю", - міністр оборони Хренін
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Україна нібито розмістила біля кордону ударне угруповання чисельністю "112-114 тисяч осіб". Також у Міноборони Білорусі пообіцяли збивати літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряний простір країни.
Про це Хренін повідомив в ефірі російського пропагандистського каналу "Росія 24", передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні − близько 112-114 тисяч (осіб − ред.) це угруповання", - заявив білоруський міністр.
За його словами, безпосередньо для охорони кордону ЗСУ використовують лише близько 17 тисяч.
Міністр оборони Білорусі Хренін зазначив, що станом на зараз нарощування сил на кордоні з Україною з білоруського боку "не потрібне".
Наразі нібито найбільшу загрозу становлять "диверсійні групи, які йдуть з боку України".
Крім того, за його словами, Захід нібито готується до військових дій і веде розвідку об'єктів на території Білорусії.
"Ми розуміємо, проти кого ці військові дії спрямовані. Постійно ведеться розвідка проти Білорусії усіх видів. І радіотехнічна, і літаки пілотовані, і безпілотна авіація. Щодоби від п'яти до дев'яти вильотів. Космічна розвідка. Захід проявляє активний інтерес до наших військових містечок, баз", - сказав він.
Білорусь збиватиме літаки НАТО, якщо вони нібито продовжать порушувати повітряні кордони країни, наголосив Хренін, і додав, що "церемонитися не будуть".
"Якщо втрачені гальма з їхнього боку − звичайно, ми будемо збивати", - резюмував міністр оборони Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
58-ма бригада їх бачила, яка відступала з Сумської на Чернігів.
Потім, коли "Кієв за трі дня" не склався, білокацапи відповзли тишком.
Їх ще за той випадок виіпати треба...
Це ж ученія мацковскія, впродовж 10 років в Україні! Не лякайте інвесторів з Оману… Аброхамії з Даниловим, мають скоро, ї відповісти, як у 2022 році….
ГУР нічого не хоче уточнити?
О! Перевірте поля з соняшниками - то стопудово укроДРГ маскується!
Кремлівський сказ прогресує. Чекаю, коли усі оці бульбофюрери і хрєніни почнуть лазити з валізками для збереження власного лайна
все наочно
Лукашенко заявил, что война с Украиной продлилась бы "максимум 3-4 дня"
СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 2022, 20:58https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/5/7322977/
Може тому що вони вже мають Я/З
а Україна вже не має?
Физиология, врачи ничего не сделают...