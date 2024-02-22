Україна повинна перемогти. Це означатиме повернення своїх територій та наближення до ЄС і НАТО, - посол Брінк

У Конгресі США двопартійна підтримка України. Джо Байден і його адміністрація роблять все можливе, щоб донести, чому так важливо допомагати Україні. Перемога України - це повернення територій та наближення до НАТО і Євросоюзу.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю VOA, передає Цензор.НЕТ.

"Україна повинна перемогти. Це означає повернення своїх територій, наближення до Європи, до ЄС і, зрештою, до НАТО; рух до того, чого прагнуть українці - суверенної, незалежної, процвітаючої країни, інтегрованої в євроатлантичні інституції, яка буде сильним і важливим партнером для Сполучених Штатів. І це те, що ми підтримуємо", - наголосила вона.

Вона також зауважила, що українська економіка, попри війну і значний спад, вижила.

"Це насправді, можливо, один з найбільших успіхів, яких досягла Україна поза межами військової сфери. Це феноменально", - зазначила Брінк, додавши, що значною мірою це стало можливим завдяки здатності України продовжувати експорт, зокрема, зерна.

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Розповідаючи про перевірки американськими інспекторами в Києві того, як використовується допомога США, Брінк сказала, що посольство уважно стежить за цим процесом.

"Близько третини моєї команди займається наглядом. У нас також є три генеральні інспектори, які також працюють у посольстві. І у них є штат з 400 осіб по всьому світу. Отже, нагляд відбувається як за українцями, так і за нами в посольстві", - пояснила посол.

За її словами, інспектори мають доступ до об'єктів, де зберігається зброя, але до місць, куди вони не можуть потрапити, наприклад, на лінії фронту, американці розробили деякі альтернативні засоби для обліку.

"Я, мабуть, не можу сказати конкретно (які це засоби – ред.), але ми знайшли способи, як дотримуватися політики й закону, не наражаючи людей на небезпеку", - додала Брінк.

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