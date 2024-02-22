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Новини Війна
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Україна повинна перемогти. Це означатиме повернення своїх територій та наближення до ЄС і НАТО, - посол Брінк

брінк

У Конгресі США двопартійна підтримка України. Джо Байден і його адміністрація роблять все можливе, щоб донести, чому так важливо допомагати Україні. Перемога України - це повернення територій та наближення до НАТО і Євросоюзу.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю VOA, передає Цензор.НЕТ.

"Україна повинна перемогти. Це означає повернення своїх територій, наближення до Європи, до ЄС і, зрештою, до НАТО; рух до того, чого прагнуть українці - суверенної, незалежної, процвітаючої країни, інтегрованої в євроатлантичні інституції, яка буде сильним і важливим партнером для Сполучених Штатів. І це те, що ми підтримуємо", - наголосила вона.

Вона також зауважила, що українська економіка, попри війну і значний спад, вижила.

"Це насправді, можливо, один з найбільших успіхів, яких досягла Україна поза межами військової сфери. Це феноменально", - зазначила Брінк, додавши, що значною мірою це стало можливим завдяки здатності України продовжувати експорт, зокрема, зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я впевнена в тому, що це станеться, але час мені невідомий, - посол Брінк про голосування Конгресу США за допомогу Україні

Розповідаючи про перевірки американськими інспекторами в Києві того, як використовується допомога США, Брінк сказала, що посольство уважно стежить за цим процесом.

"Близько третини моєї команди займається наглядом. У нас також є три генеральні інспектори, які також працюють у посольстві. І у них є штат з 400 осіб по всьому світу. Отже, нагляд відбувається як за українцями, так і за нами в посольстві", - пояснила посол.

За її словами, інспектори мають доступ до об'єктів, де зберігається зброя, але до місць, куди вони не можуть потрапити, наприклад, на лінії фронту, американці розробили деякі альтернативні засоби для обліку.

"Я, мабуть, не можу сказати конкретно (які це засоби – ред.), але ми знайшли способи, як дотримуватися політики й закону, не наражаючи людей на небезпеку", - додала Брінк.

Читайте також: США нестимуть відповідальність за поразку України, якщо Конгрес не ухвалить нову допомогу, - міністерка фінансів США Єллен

Автор: 

НАТО (6445) підтримка (604) Євросоюз (13408) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+7
Була підтримка, нормально так була, навіть з Херсона русню вибили.
Але сплила.
Русняві спецслужби не сиділи склавши руки.
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22.02.2024 12:10
+6
Сейчас ваши пожелания и обещания ВСУ в пушку как зарядят, да как стрельнут по врагам, те и разбегутся, за 2 года столько всякой поддержки и обещаний, но в основном - на словах.
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22.02.2024 12:04
+4
грошей не дамо, зброї не дамо, али ви перемагайте.....
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22.02.2024 12:14
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Сейчас ваши пожелания и обещания ВСУ в пушку как зарядят, да как стрельнут по врагам, те и разбегутся, за 2 года столько всякой поддержки и обещаний, но в основном - на словах.
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22.02.2024 12:04 Відповісти
Була підтримка, нормально так була, навіть з Херсона русню вибили.
Але сплила.
Русняві спецслужби не сиділи склавши руки.
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22.02.2024 12:10 Відповісти
У русні досвід імперський - вони над своїми інтресами у світі працюють. А в Україні депутати, влада, спецслужби розбірки під ковдрою усі роки роблять. І українці все прощають І ЛЮБІМ ДРУЗЯМ, І РИГАМ, І НАЙЕМАМ З ЛЕЩЕНКАМИ, і Балогам і мертветчукам , і Юлею з кучмою , і слуга
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22.02.2024 12:40 Відповісти
в першу чергу посприяла зелена мерзота, яка сцяла і сцить в очі союзникам
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22.02.2024 15:59 Відповісти
Не без заохочення з боку моськви.
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22.02.2024 16:58 Відповісти
Боже, які вони нікчемні................
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22.02.2024 12:07 Відповісти
Баиден шось роби - об"яви форс - мажор - даи зброю в обхід Конгресу - бо рашковани лізуть
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22.02.2024 12:10 Відповісти
Байден назвав путіна схибленим сучим сином і до чогось там закликав Конгрес США. Хіба це вже не потужна підтримка?
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22.02.2024 12:17 Відповісти
грошей не дамо, зброї не дамо, али ви перемагайте.....
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22.02.2024 12:14 Відповісти
Ми неодмінно переможемо. В складі совєтской арміі.
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22.02.2024 12:21 Відповісти
Да ну нах
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22.02.2024 12:33 Відповісти
Зауважте, він мені навіть не намагався заперечити, тільки мовчки лайкнув.
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22.02.2024 12:36 Відповісти
"Таков путь" мудрого наріда, ****.
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22.02.2024 14:18 Відповісти
Покришки луснуть по дорозі.
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22.02.2024 17:03 Відповісти
Слова, слова, слова ...
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22.02.2024 12:16 Відповісти
Да с такими союзничками.... Мало того что оружия пол года не дают пол года так еще запрещают по рашке им бить. Как можно победить находясь со связанными руками?
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22.02.2024 12:18 Відповісти
А навіщо було обирати кацапську буратінку в презіденти і повну раду мутних "слуг",кацапський проект ОПЖЗ та карманні алігархічні партейкі "За майбутне", "довіра","батьківщина".
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22.02.2024 12:25 Відповісти
Нікчеми і куколди.

Літаки потрібні були рік тому, як і далекобійні ракети.
По факту немає нічого.
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22.02.2024 12:19 Відповісти
"Перемога України - це повернення територій та наближення до НАТО і Євросоюзу..."
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В перемогу вірю, що вона обов'язково буде. У НАТО та ЄС теж вірю, років через 100.
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22.02.2024 12:28 Відповісти
Ну так вона говорить "наближення", а не вступ.
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22.02.2024 21:59 Відповісти
Вступити до ЕС и НАТО ш
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22.02.2024 12:35 Відповісти
При всій повазі -- Пані Посол не бажає розповісти, що робитиме її московська колєга після 17.03.2024?

х_йуло то son of a bitch, а як щодо дипломатичних стосунків?
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22.02.2024 12:44 Відповісти
❗️БЕРЕЗА: Це жах! Зеленський відверто БРЕШЕ. Нас знову РОЗВЕЛИ з ЄС. ПОСЛИ G7 надіслали ПОПЕРЕДЖЕННЯ
https://www.youtube.com/watch?v=-N0xjRu5QS0
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22.02.2024 12:47 Відповісти
Україна ні чого не повинна. США винні нам ядерну зброю або повну ,невідкладну військову допомогу без обмеження її використання. Тож робіть те що ви повинні.
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22.02.2024 13:31 Відповісти
судячи з усього, це "наближення" буде тривати вічно. Схоже що без відновлення ядерного статусу нам на цій планеті не вижити як нації
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22.02.2024 13:57 Відповісти
Та заваліться вже, ******* лицемірні.
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22.02.2024 14:16 Відповісти
 
 