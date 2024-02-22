Для перемоги України потрібна підтримка партнерів не лише сьогодні, а й у майбутньому, - Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до збільшення допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив у зверненні до депутатів латвійського Сейму.
Він зазначив, що війна Росії проти України триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два. І люди у всьому світі та в Латвії починають втомлюватися від війни.
"Я закликаю вас пам'ятати, що втомлюватися від війни та допомоги – це велика розкіш. Ніхто в Україні не дав можливості втомитися. Ніхто їх не питає, чи втомилися вони отримувати новини про смерть близьких. Їх не питають, чи втомилися вони воювати на фронті. Вони не мають вибору", - сказав Рінкевичс.
Він зазначив, що партнерам та його країні необхідно ухвалити довгострокову програму військової підтримки України.
"Здається, ми нескінченно пояснювали світові, чому необхідно підтримати Україну та перемогти імперію зла. Але цього недостатньо. Латвія має продовжувати залишатися сильним плечем та союзником України у всіх міжнародних організаціях", – заявив політик.
Глава держави наголосив, що допомогу Україні слід посилити.
"Ми підтримували Україну з першого дня. Але щоб перемогти, Україні потрібна наша підтримка у майбутньому. І на ділі, і на словах", – резюмував він.
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Вона у вас навіть не починалась.
Що ж ви будете робити, коли почнеться, а ви вже всі такі втомлені від війни, яка для вас навіть не почалась?
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