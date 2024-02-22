Допомога США має вирішальне значення для України. Без неї втрачаємо наших захисників, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США не схвалять допомогу, Україні буде важко знайти "паралельні кроки", і все більше українських воїнів "будуть у лікарнях".
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайно, буде складно знайти щось схоже (на допомогу від США, - ред.). Звичайно, ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити й жити. Ми повинні знайти паралельні кроки, паралельні правила. Але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення", - наголосив Зеленський.
За його словами, без продовження допомоги США буде дедалі більше "героїв, які будуть у лікарнях".
"Якщо у вас немає реального щита, який захищає, і потужної артилерії, звичайно, ви втрачаєте людей", - додав глава держави.
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Шольц після приїзду після зустрічі з Байденом,зрозумів -що старий деменційник ,нічого не керує а наступник Трамп ,взагалі псих.
Тобто Трамп і керує,навіть ,ще не ставши президентом ,блокує розгляди про допомогу...страшить Європу,що не буде допомагати, хвалить рашку з )(уйлом.
То хто тут диктатор і цар ? Тим більше надпотужної держави в світі.
Ну поки, що десь два місяці тримаємось.
Три місяці буде дуже, дуже важко.
А далі ніж три місяці майже не реально.
Бо військова допомога Європи, не йде ні в яке порівняння з американською.
І у випадку перемоги Трампа у листопаді цього року, який може відмовити в допомозі Україні, про що він заявляв... Ми протримаємося, десь до січня-лютого 2025 року.
Чи тепер….