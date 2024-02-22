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Допомога США має вирішальне значення для України. Без неї втрачаємо наших захисників, - Зеленський

байден,володимир,джо,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США не схвалять допомогу, Україні буде важко знайти "паралельні кроки", і все більше українських воїнів "будуть у лікарнях".

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, буде складно знайти щось схоже (на допомогу від США, - ред.). Звичайно, ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити й жити. Ми повинні знайти паралельні кроки, паралельні правила. Але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення", - наголосив Зеленський.

За його словами, без продовження допомоги США буде дедалі більше "героїв, які будуть у лікарнях".

"Якщо у вас немає реального щита, який захищає, і потужної артилерії, звичайно, ви втрачаєте людей", - додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) допомога (8348) США (22840)


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Топ коментарі
+6
а шо там зі справою по "Бурисмі" ?? посадив молодшого Байдена чи закрив справу і приніс вибачення ??? падла зелена
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22.02.2024 12:28
+4
Сказав ЗЄ, в черговий раз намахавши Захід з головною умовою надання допомоги.
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22.02.2024 12:27
+2
Та не псуй ти Джоносну канікулярний настрій. Подумаєш, якась там Україна. Чи мало ще країн на Землі?
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22.02.2024 12:20
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Та не псуй ти Джоносну канікулярний настрій. Подумаєш, якась там Україна. Чи мало ще країн на Землі?
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22.02.2024 12:20 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не... Ну, самі знаєте.
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22.02.2024 12:47 Відповісти
Сказав ЗЄ, в черговий раз намахавши Захід з головною умовою надання допомоги.
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22.02.2024 12:27 Відповісти
То він дупу ціловал Трампу, зараз всеж таки до Байдена.
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22.02.2024 12:28 Відповісти
а шо там зі справою по "Бурисмі" ?? посадив молодшого Байдена чи закрив справу і приніс вибачення ??? падла зелена
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22.02.2024 12:28 Відповісти
А закривати кримінальні справи в обмін на політичну прихильність - це вже корупція чи ще ні?
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22.02.2024 12:35 Відповісти
а було за шо ії відкривати ? Де покарані винні ??
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22.02.2024 12:46 Відповісти
Ну, наприклад, мені як платнику податків і власнику українських недр і природних ресурсів було б дуже цікаво дізнатись куди, кому і за що йшли гроші, які були отримані за видобутий український газ.
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22.02.2024 12:52 Відповісти
спитай у того, хто карну справу відкрив ))
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22.02.2024 12:57 Відповісти
..а ти зроби хоч щось сам, вперше, корисне для України, наприклад - посади дермака-татарова, розміновувачів "чонгарів" (себе поки шо можна не заарештовувати)... і, може ж, союзники усе зрозуміють правильно і допомагатимуть активніше
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22.02.2024 12:30 Відповісти
найважливіше- це позолочений асфальт із пюрерським бітумом, мульярд зедерев та спокій маммиримми ..білароджениці у боротьбі з Хамасом. А скумбрію замінив дЄрмак, то цур її .
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22.02.2024 12:32 Відповісти
Залужний такого не казав ? Чи ДУЖЕ заважав таке казати начальнику Ставки ? Думав вже перемога, а Сирському залишилось тільки ПУКНУТИ ? Розікрав армію з дЄрмаком та його прокладками касапськими. Тепер до Байдена з промовою. Після нахабства у Вільнюсі.
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22.02.2024 12:33 Відповісти
В Європи надія на допомогу США ,теж згасла. Вони вже зрозуміли,що тільки самі собі зможуть допомогти і не потрібно розраховувати на якісь там ,ефімерні Штати.
Шольц після приїзду після зустрічі з Байденом,зрозумів -що старий деменційник ,нічого не керує а наступник Трамп ,взагалі псих.
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22.02.2024 12:34 Відповісти
Ви забуваєте що США все ще демократична країна,там є закони(констітуція).Допомогу тормозіт конгрес(республіканська партія яка легла под трампа).Бо у вас понятія як у гупіков в Украіні-презідент(цар) решаєт все.
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22.02.2024 12:42 Відповісти
так,...ми всі бачимо оцю "демократію "в дії...Ви самі ж протирічите сам собі.. говорите про Зе президента, і в тойже час /республіканська партія лягла під Трампа/.
Тобто Трамп і керує,навіть ,ще не ставши президентом ,блокує розгляди про допомогу...страшить Європу,що не буде допомагати, хвалить рашку з )(уйлом.
То хто тут диктатор і цар ? Тим більше надпотужної держави в світі.
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22.02.2024 12:52 Відповісти
Дебіл.Кого він збирається разжалобити своїми словами про поранених воінів(вибачте мене) в респовськой газеті.Для них зараз головне-посадити Трампа в презіденти і виграти вибори в конгрес і сенат.Украіна ім по...
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22.02.2024 12:36 Відповісти
Я гадаю, що просто проводиться експеримент на практиці, скільки може протриматися Україна, скільки часу ЗСУ можуть стримувати рашистів, без надання військової (та і фінансової) допомоги від США.
Ну поки, що десь два місяці тримаємось.
Три місяці буде дуже, дуже важко.
А далі ніж три місяці майже не реально.
Бо військова допомога Європи, не йде ні в яке порівняння з американською.
І у випадку перемоги Трампа у листопаді цього року, який може відмовити в допомозі Україні, про що він заявляв... Ми протримаємося, десь до січня-лютого 2025 року.
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22.02.2024 12:37 Відповісти
Володя плюнув на пертнерів вони втерлися, тепер партнери плюють на Володю
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22.02.2024 12:43 Відповісти
Дивно , де у нього ПРАВДА?. Коли він про гроші на асфальт казав, забравши їх у ТУРБОРЕЖИМІ, від оборонного бюджету??
Чи тепер….
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22.02.2024 12:49 Відповісти
Чого ви від вави хочете, він озвучує те що йому напишуть, нє вінават бубочка
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22.02.2024 12:58 Відповісти
как оборонка с Пашинским поживает? ракеты выпускаешь? Дронов уже 120 тысяч сделал? Червинский как?
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22.02.2024 13:03 Відповісти
Зеленський, гад - де наші шахеди ! Не мути воду.
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22.02.2024 13:14 Відповісти
Тому влада маніпулює з законом про БЕБ???
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22.02.2024 14:31 Відповісти
Це слова ! Справи зовсім їнші !
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22.02.2024 15:37 Відповісти
В разі чого будемо звинувачувати США, яких підкупив рашенфашист!
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22.02.2024 15:45 Відповісти
 
 