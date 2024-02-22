Допомога США має вирішальне значення для України. Без неї втрачаємо наших захисників, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США не схвалять допомогу, Україні буде важко знайти "паралельні кроки", і все більше українських воїнів "будуть у лікарнях".

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно, буде складно знайти щось схоже (на допомогу від США, - ред.). Звичайно, ми не залишимося на одному місці. Ми повинні вижити й жити. Ми повинні знайти паралельні кроки, паралельні правила. Але ви розумієте, що ця допомога має вирішальне значення", - наголосив Зеленський.

За його словами, без продовження допомоги США буде дедалі більше "героїв, які будуть у лікарнях".

"Якщо у вас немає реального щита, який захищає, і потужної артилерії, звичайно, ви втрачаєте людей", - додав глава держави.

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