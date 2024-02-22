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Новини Війна
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Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні в очах своїх громадян, - розвідка Великої Британії

москва,кремль

Звинувачуючи "колективний Захід", Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні та масштаби своїх втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, що 14 лютого 2024 року речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що "спеціальна військова операція" розпочалася як операція проти України, але з часом вона набрала форму війни проти колективного Заходу, який очолюють Сполучені Штати".

"Це в цілому відповідає тенденції в офіційній риториці Росії, яка намагається виправдати тривалість конфлікту та масштаби втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом", - припускають у розвідці.

Водночас Пєсков визнав, що "спеціальна військова операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити хід подій".

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"Це є частиною російського офіційного наративу, який, ймовірно, спрямований на те, щоб налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов’язане з ним зниження внутрішнього рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Велика Британія (5590) розвідка (3862) росія (65191)


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Топ коментарі
+2
налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження внутрішнього рівня життя
Британські вчені продовжують не розуміти русню.
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22.02.2024 12:47
+2
Треба так зробити, щоб вони самі собі перекрили Ютуб. Наглухо.
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
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22.02.2024 12:54
+2
Пока рубль не превратится в фантики лапотной быдломассе ничего не дойдет.Но с такими гнилыми санкциями придется этого еще долго ждать.
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22.02.2024 12:57
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налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов'язане з ним зниження внутрішнього рівня життя
Британські вчені продовжують не розуміти русню.
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22.02.2024 12:47 Відповісти
Мовою оригіналу: "Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян".
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22.02.2024 12:59 Відповісти
Мовою оригіналу: "Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!".
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22.02.2024 13:00 Відповісти
Вмєсто обєщаного ранєє камунізма в 1980 г. в Маскве састаялісь алімпійскіє ігри.
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22.02.2024 13:05 Відповісти
І совєтскіє люді схавали. Через одинадцять років, правда, виблювали назад.
Але своїх рейганів США зараз не мають, так що у русні є шанси.
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22.02.2024 13:09 Відповісти
є шанси на що?
пуцло відмовиться від капіталізму на користь комунізму?
земля крестьянам?
сечінські і мілеровськфі заводи - рабочім?
захопит чи не захопить рашка Україну
БЕЗ заходу рашці медлєнно но уверенно прийдет конец
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22.02.2024 13:41 Відповісти
Русня повільно і впевнено переконує населення демократій, що йому треба переходити до автократичної моделі керування: ефективніша у захисті від зовнішніх загроз.
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22.02.2024 13:44 Відповісти
Деніс, а коли на росії була інша система чим автократична?
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22.02.2024 14:50 Відповісти
Ніколи. Але світу, здається, стало нудно жити за демократичними принципами, при цьому блага цивілізації сприймаються як щось за замовчанням.
Якби вони дізнались, що неодмінним атрибутом русского стіля управлєнія дєржавой є дерев'яний нужник...
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22.02.2024 17:02 Відповісти
людина - пішла від тварин мавп а не від агелоподібних херувимів
далі сам
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22.02.2024 18:46 Відповісти
подсудимый--поясните причину и мотив вашего преступления.. понимаете гражданин судья уж больно мне захотелось секса давно не было и подружки у меня не т а тут идет красава в юбчонке.... а я и подумал девушка тоже хочет интима... а когда она напала на меня не уважив мою просьбу пройти с ней в кустики рядом аллеей парка.. я ее и изнасиловал взял силой.. а потом со злости и обиды что она мне расцарапала зараза такая лицо своими ногтями... задушил ее же капроновыми чулками... больше не буду гражданин судья и прокурор.. она сама спровоцировала меня... это НЕ АНЕКДОТ ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАННЫЕ ПРЕСТУПНИКОМ В СУДЕ ПОД ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ я присутствовал в зале суда как зритель.. ждал очереди на свое уголовное дело... суд первой инстанции впаял ему ВЫШАК И ПОДЕЛОМ.. приговор ему отменили на 20 лет крытой тюрьмы ..но бедняга не дожил до смягчения меры наказания лопнуло сердечко от страху...и поделом... аналогично делает сегодня Россия с Украиной.. совершает злочин -- а обвиняет в этом все как провокации Украину..
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22.02.2024 13:22 Відповісти
На ютубі повно россійських блогерів- садівників , лікарів, психологів і т п . Невже ніззя перекрити цих поганців ?

Федоров , шо ви там робите ?
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22.02.2024 12:50 Відповісти
Треба так зробити, щоб вони самі собі перекрили Ютуб. Наглухо.
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
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22.02.2024 12:54 Відповісти
Через ********* кацапів люди вже подекуди втрачають глузд.
У Швеції кілька місяців тому 26-річний чоловік напав з ножем на колишню однокласницю і вбив її матір, бо вважав, що вони належать до російської шпигунської мережі. На місці трагедії він залишив закривавлену записку "Вона була російським агентом. Слава Україні!"

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knq6o4/26-arig-man-atalas-for-knivdadet-i-orebro

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22.02.2024 12:56 Відповісти
І таке русня вміє робити.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44402972 Вбивство Бузини скоїли колишні АТОшники.
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22.02.2024 13:04 Відповісти
Пока рубль не превратится в фантики лапотной быдломассе ничего не дойдет.Но с такими гнилыми санкциями придется этого еще долго ждать.
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22.02.2024 12:57 Відповісти
більшості фіолетово, вона на них ніяк не вплинула
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22.02.2024 12:58 Відповісти
кремлядь будь-як намагається дистанціювати "сво" від цивільного життя. вербуючи зеків, іноземців, закріпачили контрактників, забороновши розривати контракт, увівши автопродовження до кінця війни, нещодавно там була лазівка законно звалити за віком, але й те прикрили подовживши службу до 65-70 років.
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22.02.2024 12:59 Відповісти
65-70 старшие офицеры...
рядовые до 45
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22.02.2024 13:11 Відповісти
Понимание добра и зла в русскихОднажды русского спросили что такое зло:
- Это когда у меня украли бутылку водки.
А что такое добро:
- Это когда я украду бутылку водки.

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22.02.2024 13:24 Відповісти
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЧИТАЛА БЫ ЛУЧШЕ СКОЛЬКО РОССИЯН, АРАБОВ, КИТАЙЦЕВ, АФРОАМЕРИКАНЦЕВ... И ИХ ДРУЗЕЙ В ИХ СТРАНЕ И ЧТО ОНИ МОГУТ УСТРОИТЬ В ЛОНДОНЕ КАК МИНИМУМ !!! ЧТО ЛУЧШЕ СВОЕВРЕМЕННО ЗАГАСИТЬ ЭТО ПОЖАР ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И РФ ЧЕМ ГАСИТЬ ЕГО В ЛОНДОНЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ !!!
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22.02.2024 23:26 Відповісти
 
 