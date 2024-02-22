Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні в очах своїх громадян, - розвідка Великої Британії
Звинувачуючи "колективний Захід", Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні та масштаби своїх втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
Зазначається, що 14 лютого 2024 року речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що "спеціальна військова операція" розпочалася як операція проти України, але з часом вона набрала форму війни проти колективного Заходу, який очолюють Сполучені Штати".
"Це в цілому відповідає тенденції в офіційній риториці Росії, яка намагається виправдати тривалість конфлікту та масштаби втрат, зображуючи війну як прямий конфлікт із Заходом", - припускають у розвідці.
Водночас Пєсков визнав, що "спеціальна військова операція" може тривати трохи довше, але це не може змінити хід подій".
"Це є частиною російського офіційного наративу, який, ймовірно, спрямований на те, щоб налаштувати місцеве населення на тривалий конфлікт і пов’язане з ним зниження внутрішнього рівня життя, водночас забезпечуючи впевненість в остаточній перемозі Росії", - йдеться у повідомленні.
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Британські вчені продовжують не розуміти русню.
Але своїх рейганів США зараз не мають, так що у русні є шанси.
пуцло відмовиться від капіталізму на користь комунізму?
земля крестьянам?
сечінські і мілеровськфі заводи - рабочім?
захопит чи не захопить рашка Україну
БЕЗ заходу рашці медлєнно но уверенно прийдет конец
Якби вони дізнались, що неодмінним атрибутом русского стіля управлєнія дєржавой є дерев'яний нужник...
далі сам
Федоров , шо ви там робите ?
Начебто робота в цьому напрямку вже йде.
На жаль, тільки за участі самої русні.
У Швеції кілька місяців тому 26-річний чоловік напав з ножем на колишню однокласницю і вбив її матір, бо вважав, що вони належать до російської шпигунської мережі. На місці трагедії він залишив закривавлену записку "Вона була російським агентом. Слава Україні!"
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Knq6o4/26-arig-man-atalas-for-knivdadet-i-orebro
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44402972 Вбивство Бузини скоїли колишні АТОшники.
рядовые до 45
- Это когда у меня украли бутылку водки.
А что такое добро:
- Это когда я украду бутылку водки.