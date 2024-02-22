Два російські Ту-22М3 в акваторії Чорного моря: Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22 (оновлено)
Російські бомбардувальники Ту-22М3 наразі перебувають в акваторії Чорного моря. Є загроза пуску ракет X-22.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!" - йдеться в повідомленні.
Наразі оголошено тривогу в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Станом на 13:10 у Повітряних силах заявили, що дальні стратегічні бомбардувальники відходять від пускових рубежів.
Топ коментарі
+3 Luk Viktor
показати весь коментар22.02.2024 13:06
+3 Alex O #513819
показати весь коментар22.02.2024 13:18
+3 Bobcat #501910
показати весь коментар22.02.2024 13:36
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Але ж там вже реально дістати цього ворожого літака нашим винищувачем.
Або ж на крайній випадок, запустити в цей очікуваний район пуску ракет із півдюжини реактивних , щоби рашистська ППО "дружнім вогнем" завалила б хоча би одну свою стратегічну ТУшку.