Два російські Ту-22М3 в акваторії Чорного моря: Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22 (оновлено)

Російські бомбардувальники Ту-22М3 наразі перебувають в акваторії Чорного моря. Є загроза пуску ракет X-22.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!" - йдеться в повідомленні.

Наразі оголошено тривогу в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Станом на 13:10 у Повітряних силах заявили, що дальні стратегічні бомбардувальники відходять від пускових рубежів.

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