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Два російські Ту-22М3 в акваторії Чорного моря: Повітряні сили попередили про загрозу пусків ракет Х-22 (оновлено)

ту22

Російські бомбардувальники Ту-22М3 наразі перебувають в акваторії Чорного моря. Є загроза пуску ракет X-22.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!" - йдеться в повідомленні.

Наразі оголошено тривогу в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Станом на 13:10 у Повітряних силах заявили, що дальні стратегічні бомбардувальники відходять від пускових рубежів.

Також читайте: ППО знищила 8 "шахедів" з 10, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2642)


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Топ коментарі
+3
"2 Ту-22м3 в акваторії Чорного моря" шукають підводний крейсєр "мацква" щоб зробити кунікоффффф
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22.02.2024 13:06
+3
А багато хто, у тому числі і на цьому форумі, кажуть, що США нам нічого не винні і канікули та мексиканці замість України-то їх особиста справа.
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22.02.2024 13:18
+3
Євробачення це взагалі нафіга? Чого Україна туди їде, показати що у нас грошей вистачає не тільки на необхідне, а й на витребеньки? Представити країну, показати як ми боремось, нагадати світу про Україну? - пісня не про Україну, про якусь католицьку монашку, про яку навіть Ватикан не має єдиного позитивного бачення. Шоумени...
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22.02.2024 13:36
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Ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет Х-22 здійснювалась відповідно до Угоди між Україною та США про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (документ підписано 25 жовтня 1993 року), а також Угоди між Міністерствами оборони України та США щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї, від 5 грудня 1993 року
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22.02.2024 13:03 Відповісти
А багато хто, у тому числі і на цьому форумі, кажуть, що США нам нічого не винні і канікули та мексиканці замість України-то їх особиста справа.
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22.02.2024 13:18 Відповісти
"2 Ту-22м3 в акваторії Чорного моря" шукають підводний крейсєр "мацква" щоб зробити кунікоффффф
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22.02.2024 13:06 Відповісти
коли ми вже цих бл::дєй збивати будемо?
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22.02.2024 13:16 Відповісти
Чим?Гроші складають на євробачення,а не на ппо
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22.02.2024 13:32 Відповісти
Євробачення це взагалі нафіга? Чого Україна туди їде, показати що у нас грошей вистачає не тільки на необхідне, а й на витребеньки? Представити країну, показати як ми боремось, нагадати світу про Україну? - пісня не про Україну, про якусь католицьку монашку, про яку навіть Ватикан не має єдиного позитивного бачення. Шоумени...
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22.02.2024 13:36 Відповісти
от би ппо якесь посеред моря вивести ото б був сюрприз для рашистів
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22.02.2024 13:22 Відповісти
Підлітайте ближче суки
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22.02.2024 14:00 Відповісти
Щоби ракети Х-22 долетіли хоча б до портів Великої Одеси потрібно літаку-носію ТУ-22 здійснив пуск у районі Севастополя, не далі, оскільки прицільна дальність цієї ракети становить близько 300 км.
Але ж там вже реально дістати цього ворожого літака нашим винищувачем.
Або ж на крайній випадок, запустити в цей очікуваний район пуску ракет із півдюжини реактивних , щоби рашистська ППО "дружнім вогнем" завалила б хоча би одну свою стратегічну ТУшку.
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22.02.2024 15:35 Відповісти
f-16 прийди вже в кінці кінців та нах... втопи вже цю по@***** в чорному морі
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22.02.2024 16:32 Відповісти
 
 