В Україні представили вітчизняну машину для розмінування. Це вже третя така розробка. ФОТО
В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування. В Мінекономіки кажуть, що вона не поступається західним аналогам.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
Машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.
При цьому відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.
"Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів.
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Об'єми виробництва принаймні в тисячах на місяць? Бо саме така потреба. Те що основою є цивільна техніка і цивільні товари це дуже ок так як дозволяє розгортати справді масові виробництва. Но це ж досі лиш прототип. Занадто довго. Так можна десятиліттями представляти прототипи. Треба діяти.