В Україні представили вітчизняну машину для розмінування. Це вже третя така розробка. ФОТО

В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування. В Мінекономіки кажуть, що вона не поступається західним аналогам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.

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При цьому відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

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"Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів.