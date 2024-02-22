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Новини
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В Україні представили вітчизняну машину для розмінування. Це вже третя така розробка. ФОТО

В Україні представили вже третю модель вітчизняної машини для розмінування. В Мінекономіки кажуть, що вона не поступається західним аналогам.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Машина створена на основі шасі трактора Т-156 та здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.

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Машина для розмінування

При цьому відстань між смугами, обробленими робочим механізмом машини, складе лише 2 сантиметри.

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"Наразі попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Техніка розроблялась компанією efarm pro спільно з виробниками, тож потужності для виготовлення та, в разі необхідності, ремонту машин додатково шукати не потрібно. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний розповів.

Автор: 

машинобудування (43) Мінекономрозвитку (2351) розмінування (990)


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22.02.2024 13:05 Відповісти
Супер! Молодці!!! Чекаємо в роботі.
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22.02.2024 13:14 Відповісти
а пару кацапів на ківш привязати
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22.02.2024 13:16 Відповісти
З іншою насадкою можна буде вдавлювати в землю залишки кацапів
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22.02.2024 14:15 Відповісти
згрібати їх у ями
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22.02.2024 14:29 Відповісти
Раніше по колгоспах були скотомогильники. Тепер треба робити кацапомогильники...
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22.02.2024 15:41 Відповісти
Непогана як на мене на вигляд пішли по аналогії західних розробок... плюс бюджетне і швидке рішення
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22.02.2024 14:40 Відповісти
С обыском не придут?
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22.02.2024 15:32 Відповісти
Ціна? Дивимось на ціну трактора що в основі бо вона мала і ця модернізація не повинна робити її в 10 раз більшою.

Об'єми виробництва принаймні в тисячах на місяць? Бо саме така потреба. Те що основою є цивільна техніка і цивільні товари це дуже ок так як дозволяє розгортати справді масові виробництва. Но це ж досі лиш прототип. Занадто довго. Так можна десятиліттями представляти прототипи. Треба діяти.
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22.02.2024 21:01 Відповісти
 
 