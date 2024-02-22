Комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у зброї РФ, - Reuters

Наступного вівторка комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у російських системах озброєнь.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що слухання постійного підкомітету Сенату з розслідувань будуть присвячені тому, як Росія ухиляється від експортного контролю, спрямованого перешкодити їй використовувати американські технології у війні проти України.

В офісі Блюменталя заявили, що напівпровідники американського виробництва були виявлені в різноманітному обладнанні, що використовується російськими військовими - від безпілотників і радіостанцій до ракет і бронетехніки.

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Група запросила інформацію та документи у чотирьох великих американських виробників напівпровідників - Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Попередня інформація, отримана групою експертів, показала, що з моменту вторгнення Росії в Україну майже два роки тому ці чотири компанії "значно збільшили" експорт до країн, які потенційно можуть використовуватися Росією для обходу американського експортного контролю, йдеться в публікації.

Компанія Advanced Micro Devices заявила, що поділяє занепокоєння комісії й розробила процедури для дій у разі підтвердження того, що її продукція перенаправлялась до Росії.

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Компанія Texas Instruments заявила, що співпрацює з комісією і виступає проти використання її мікросхем у російському військовому обладнанні, заявивши, що припинила продавати свою продукцію в Росію в лютому 2022 року.

Компанія Intel також заявила, що призупинила всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі після початку війни, що вона дотримується експортного законодавства та санкцій, а її контракти вимагають від клієнтів і дистриб'юторів дотримуватися тих самих правил.

Analog Devices заявила, що співпрацює з комісією Сенату і не підтримує "незаконне перенаправлення своєї продукції до країн або організацій, на які поширюються американські або міжнародні санкції".

США та їхні союзники запровадили санкції проти Москви та експортний контроль для тих, хто підтримує російську військову та оборонну промисловість.

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