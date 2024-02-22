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Комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у зброї РФ, - Reuters

сша,сенат,конгрес

Наступного вівторка комісія Сенату США проведе слухання щодо використання американських мікросхем у російських системах озброєнь.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що слухання постійного підкомітету Сенату з розслідувань будуть присвячені тому, як Росія ухиляється від експортного контролю, спрямованого перешкодити їй використовувати американські технології у війні проти України.

В офісі Блюменталя заявили, що напівпровідники американського виробництва були виявлені в різноманітному обладнанні, що використовується російськими військовими - від безпілотників і радіостанцій до ракет і бронетехніки.

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Група запросила інформацію та документи у чотирьох великих американських виробників напівпровідників - Advanced Micro Devices, Analog Devices, Intel і Texas Instruments.

Попередня інформація, отримана групою експертів, показала, що з моменту вторгнення Росії в Україну майже два роки тому ці чотири компанії "значно збільшили" експорт до країн, які потенційно можуть використовуватися Росією для обходу американського експортного контролю, йдеться в публікації.

Компанія Advanced Micro Devices заявила, що поділяє занепокоєння комісії й розробила процедури для дій у разі підтвердження того, що її продукція перенаправлялась до Росії.

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Компанія Texas Instruments заявила, що співпрацює з комісією і виступає проти використання її мікросхем у російському військовому обладнанні, заявивши, що припинила продавати свою продукцію в Росію в лютому 2022 року.

Компанія Intel також заявила, що призупинила всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі після початку війни, що вона дотримується експортного законодавства та санкцій, а її контракти вимагають від клієнтів і дистриб'юторів дотримуватися тих самих правил.

Analog Devices заявила, що співпрацює з комісією Сенату і не підтримує "незаконне перенаправлення своєї продукції до країн або організацій, на які поширюються американські або міжнародні санкції".

США та їхні союзники запровадили санкції проти Москви та експортний контроль для тих, хто підтримує російську військову та оборонну промисловість.

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Автор: 

зброя (7466) США (22840) Сенат США (600) напівпровідники (76) мікросхеми (10)


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Всі проти, всі чесні , всі все виконують, але... В кожній компанії існує відділи маркетингу, збуту, які при аналізі продажів явно бачили зростання відсотків продажу. Знаючи їх роботу не вірю,що не був поведений моніторинг збільшення продажів і ха рахунок чого!
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22.02.2024 13:11 Відповісти
в ракетах КНДР мікросхем із США не знаходили?
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22.02.2024 13:12 Відповісти
75% мікросхем в ракетах кндр виробництва США.

Наші простачки "щолкають ", могли б уже своїх наробити.
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22.02.2024 13:21 Відповісти
Комуняки о них ещё 100 лет назад сказали, что они продадут нам верёвку, на которой мы их повесим. Полотенцеголовые и ***** это давно это поняли и эффективно внедряют
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22.02.2024 13:12 Відповісти
Мабуть схаменуться коли ракети з їхніми чіпами впадуть на їх міста. Але буде вже пізно збирати якісь комісії і бла бла бла. Бізнес на крові який їм же і вернеться той же кров'ю.
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22.02.2024 13:14 Відповісти
хіба що буде новий Перл Харбор а до того будуть проявляти нейтралітет лиш зброю продавати та кредити роздавати...

причому всім... штати перед другою світовою кредитували нацистів і поставляли їм обладнання... та совок але там за золото будували заводи...

співпраця із совком в 30-х роках з його репресіями і голодомором взагалі дико виглядала але гроші не пахнуть...
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22.02.2024 14:26 Відповісти
Шановні партнери з США! А чому тільки у зброї РФ? Адже Північна Корея та Іран експортують до РФ вже сотні балістичних ракет, які терористи путіна використовують як зброю для ракетних ударів по населеним пунктам України, вбивають там людей цілими родинами! Чому тільки зброї РФ? Поплічників теж треба позбавити американських чіпів!
Джерело:
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22.02.2024 13:20 Відповісти
Вони вже тисячні слухання по Ірану і пн. Кореї робили.... але ті як роблять зброю із західних компонентів так і роблять... Політичне шоу без результату типу щось робимо...

Більше того якби не журналісти то ще б кредитували підсанкційний Іран... останній кредит було надано в 22 році, мотивували що мов ми програми для людей кредитуємо а не уряд Ірану...
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22.02.2024 14:19 Відповісти
 
 