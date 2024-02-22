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Новини
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Росія погрожувала збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем, - міністр оборони Лекорню

лекорню

Російські сили минулого місяця погрожували збивати літаки Франції, які патрулюють міжнародний авіапростір над Чорним морем.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

Він не надав деталей цих погроз. Але сказав, що Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку колишнього СРСР під час Холодної війни.

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"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав Лекорню.

"Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, очевидно, до агресії в Україні", - зазначив він.

Міністр вважає, це можна пояснити тим, що Росія перебуває у скрутному становищі на полі бою в Україні.

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Французькі літаки регулярно патрулюють східний фланг НАТО. Ці польоти включають дальнє патрулювання літаками спостереження AWACS. Під час польотів над Чорним морем вони використовують засоби спостереження, щоб зазирнути на окупований Росією Кримський півострів. Ці польоти можуть зафіксувати запуски ракет, повітряні бомбардування та іншу військову активність в Україні.

Автор: 

росія (65191) Франція (3067) Чорне море (1669) Лекорню Себастьєн (79)


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Топ коментарі
+7
Навіть якщо зіб'ють, то окрім занепокоєння нічого не буде.
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22.02.2024 13:17
+6
То хаи збиває а збиваите іхні - турки ж збили і ***** -- шо ви всі по вуглах жметися
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22.02.2024 13:18
+3
Коли вони вже зрозуміють, що параша розуміє тільки силу. Якщо не хочете воювати самі, то треба надавати Україні всю необхідну зброю і допомогу і не слухати кац@пські погрози.
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22.02.2024 14:25
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Навіть якщо зіб'ють, то окрім занепокоєння нічого не буде.
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22.02.2024 13:17 Відповісти
Чим ? Треба Франції сказати чесно. Літаки не збивають як горобців з рогатки.
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22.02.2024 13:17 Відповісти
То хаи збиває а збиваите іхні - турки ж збили і ***** -- шо ви всі по вуглах жметися
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22.02.2024 13:18 Відповісти
Туркам це згодом коштувало спроби військового заколоту.
Після якого Ердоган якось дуже різко, попри помідори, розвернувся в бік росії.
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22.02.2024 13:28 Відповісти
Тобто ти зараз на голбому глазу заявив, що та армійська турецька еліта керувалася крємлядями? А ти ще глупіше ніж здаєсся! ***** якраз завадило тоді скинути Пєрдогана, після чього цей урюк повністю узурпував владу в Туреччині!
І військовий "переворот" в них конституції прописаний, поцікався!
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22.02.2024 13:33 Відповісти
Отже слова "коштувало спроби військового заколоту" можна розуміти як "русня допомогла Ердогану утриматись у владі, тому жертви заколоту виявились безглуздими".
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22.02.2024 13:37 Відповісти
Деніс, а це той перерозвинутий поліграф, що тут колись був чи обмежена копія:" на голбому глазу та ще глупіше ніж здаєсся?"
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22.02.2024 13:48 Відповісти
То вони літати тепер не будеть. Французи - ще ті воюваки, здаються моментально.
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22.02.2024 13:22 Відповісти
Шкода що не збили!
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22.02.2024 13:24 Відповісти
Et?

Quelles mesures ont été prises?
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22.02.2024 13:25 Відповісти
А вони можуть. Вже гібридно збивали американські "Ріпери".
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22.02.2024 13:27 Відповісти
Як неочікувано. А ви що?..
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22.02.2024 13:28 Відповісти
Що ви сците тих орків,Ердоган он збивав,і що?На хер солі насипали?
Аби взялися дружненько,давно б уже раші песець був.
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22.02.2024 13:28 Відповісти
я би хотів, щоби збили, от чесно. хоча б один, але краще - більше.
щоби вже остаточно розставилися нарешті всі крапки над всіма "і".
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22.02.2024 13:36 Відповісти
Коли вони вже зрозуміють, що параша розуміє тільки силу. Якщо не хочете воювати самі, то треба надавати Україні всю необхідну зброю і допомогу і не слухати кац@пські погрози.
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22.02.2024 14:25 Відповісти
І шо Франція обісралась?
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22.02.2024 15:06 Відповісти
Кацапи бажають розпочати третю світову
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22.02.2024 15:42 Відповісти
і шо? куди побіжишь плактись? мікрону? чи маню?
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22.02.2024 16:27 Відповісти
 
 