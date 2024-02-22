Росія погрожувала збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем, - міністр оборони Лекорню

Російські сили минулого місяця погрожували збивати літаки Франції, які патрулюють міжнародний авіапростір над Чорним морем.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АР.

Він не надав деталей цих погроз. Але сказав, що Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку колишнього СРСР під час Холодної війни.

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"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав Лекорню.

"Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, очевидно, до агресії в Україні", - зазначив він.

Міністр вважає, це можна пояснити тим, що Росія перебуває у скрутному становищі на полі бою в Україні.

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Французькі літаки регулярно патрулюють східний фланг НАТО. Ці польоти включають дальнє патрулювання літаками спостереження AWACS. Під час польотів над Чорним морем вони використовують засоби спостереження, щоб зазирнути на окупований Росією Кримський півострів. Ці польоти можуть зафіксувати запуски ракет, повітряні бомбардування та іншу військову активність в Україні.