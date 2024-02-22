Є реальний ризик нападу РФ на країни НАТО, - міністр оборони Іспанії Роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила, що існує "реальний ризик" того, що російський диктатор Володимир Путін нападе на одну з країн НАТО в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У зв’язку з цим закликає не послаблювати пильність.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Роблес запевнила, що те, що відбувається в Україні, може здаватися дуже далеким для іспанців, але громадяни Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії перебувають "у стані постійної напруги" через російську загрозу.

Міністр підкреслила, що ситуація "справді дуже тривожна", на додачу до можливості повернення в Білий дім колишнього президента США Дональда Трампа, що Європа вважає "великою проблемою".

Читайте: Росія погрожувала збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем, - міністр оборони Лекорню

"Що зрозуміло для всіх нас (у Європі. - Ред.), так це те, що ми продовжуватимемо працювати в єдності, щоб допомогти Україні, і чекатимемо на розвиток подій", - заявила вона.

Роблес запевнила, що це питання обговорювалося на останньому засіданні НАТО, що відбулося минулого тижня.

"Дійсно, ми всі усвідомлюємо, що цей ризик існує, що це реальний ризик, і що тому завдання всіх нас - забезпечити, щоб Європа продовжувала зміцнювати свій потенціал оборонної промисловості", - підкреслила міністр.

Також читайте: Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні в очах своїх громадян, - розвідка Великої Британії