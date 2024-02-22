Є реальний ризик нападу РФ на країни НАТО, - міністр оборони Іспанії Роблес
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила, що існує "реальний ризик" того, що російський диктатор Володимир Путін нападе на одну з країн НАТО в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У зв’язку з цим закликає не послаблювати пильність.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Роблес запевнила, що те, що відбувається в Україні, може здаватися дуже далеким для іспанців, але громадяни Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії перебувають "у стані постійної напруги" через російську загрозу.
Міністр підкреслила, що ситуація "справді дуже тривожна", на додачу до можливості повернення в Білий дім колишнього президента США Дональда Трампа, що Європа вважає "великою проблемою".
"Що зрозуміло для всіх нас (у Європі. - Ред.), так це те, що ми продовжуватимемо працювати в єдності, щоб допомогти Україні, і чекатимемо на розвиток подій", - заявила вона.
Роблес запевнила, що це питання обговорювалося на останньому засіданні НАТО, що відбулося минулого тижня.
"Дійсно, ми всі усвідомлюємо, що цей ризик існує, що це реальний ризик, і що тому завдання всіх нас - забезпечити, щоб Європа продовжувала зміцнювати свій потенціал оборонної промисловості", - підкреслила міністр.
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https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe Опубликовано 06.12.2023
россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур в страны Европейского Союза в два раза за первые пять месяцев 2023/24 маркетингового года (июль-ноябрь).
Основные объемы российского зерна были поставлены в пять стран Евросоюза. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузка в эту страну выросла в 8,8 раза и составила 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот период прошлого сезона.
Сруськай мір, це доказав в Україні смертями Українців, впродовж 10 років!!
Якщо нападуть кацапи НАТО не зможе їх вигнати ?
Виходить що НАТО не вірить у свої сили в разі війни проти Росії
Бо НАТО взагалі немає хвилюватися за вторгнення від Росії
Особливо коли щахід настільки кволо бореться з агресією росії проти України.