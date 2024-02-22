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Новини Війна
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Є реальний ризик нападу РФ на країни НАТО, - міністр оборони Іспанії Роблес

роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила, що існує "реальний ризик" того, що російський диктатор Володимир Путін нападе на одну з країн НАТО в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У зв’язку з цим закликає не послаблювати пильність.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Роблес запевнила, що те, що відбувається в Україні, може здаватися дуже далеким для іспанців, але громадяни Латвії, Литви, Польщі та Фінляндії перебувають "у стані постійної напруги" через російську загрозу.

Міністр підкреслила, що ситуація "справді дуже тривожна", на додачу до можливості повернення в Білий дім колишнього президента США Дональда Трампа, що Європа вважає "великою проблемою".

Читайте: Росія погрожувала збивати французькі патрульні літаки над Чорним морем, - міністр оборони Лекорню

"Що зрозуміло для всіх нас (у Європі. - Ред.), так це те, що ми продовжуватимемо працювати в єдності, щоб допомогти Україні, і чекатимемо на розвиток подій", - заявила вона.

Роблес запевнила, що це питання обговорювалося на останньому засіданні НАТО, що відбулося минулого тижня.

"Дійсно, ми всі усвідомлюємо, що цей ризик існує, що це реальний ризик, і що тому завдання всіх нас - забезпечити, щоб Європа продовжувала зміцнювати свій потенціал оборонної промисловості", - підкреслила міністр.

Також читайте: Росія намагається виправдати довготривалу війну в Україні в очах своїх громадян, - розвідка Великої Британії

Автор: 

НАТО (6445) росія (65191) Роблес Маргарита (17)


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Топ коментарі
+2
Це уже реальність, а не ризик!
Сруськай мір, це доказав в Україні смертями Українців, впродовж 10 років!!
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22.02.2024 13:27
+2
Про це казали ще з середини 2022-го, коли були перші масштабні поразки рашистів котрі продовжились до кінця 2022-го року визволенням майже усієї Харькивщіни та правобережної частини Херсонщіни, бо вказували на бажання Москви якщо і програти, то не Україні, а усім країнам НАТО, аби було не так соромно )(уйлу (він же путін) програти!!!
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22.02.2024 13:28
+2
https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe российский экспорт зерновых в ЕС вырос вдвое

https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe Опубликовано 06.12.2023

россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур в страны Европейского Союза в два раза за первые пять месяцев 2023/24 маркетингового года (июль-ноябрь).
Основные объемы российского зерна были поставлены в пять стран Евросоюза. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузка в эту страну выросла в 8,8 раза и составила 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот период прошлого сезона.
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22.02.2024 13:37
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Пильнуите - ну з Іспаніі він не почне потрошити Захід -- помогаите зброєю
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22.02.2024 13:25 Відповісти
https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe российский экспорт зерновых в ЕС вырос вдвое

https://tripoli.land/news/rossiyskiy-eksport-zernovyh-v-es-vyros-vdvoe Опубликовано 06.12.2023

россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур в страны Европейского Союза в два раза за первые пять месяцев 2023/24 маркетингового года (июль-ноябрь).
Основные объемы российского зерна были поставлены в пять стран Евросоюза. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузка в эту страну выросла в 8,8 раза и составила 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот период прошлого сезона.
показати весь коментар
22.02.2024 13:37 Відповісти
Це уже реальність, а не ризик!
Сруськай мір, це доказав в Україні смертями Українців, впродовж 10 років!!
показати весь коментар
22.02.2024 13:27 Відповісти
Про це казали ще з середини 2022-го, коли були перші масштабні поразки рашистів котрі продовжились до кінця 2022-го року визволенням майже усієї Харькивщіни та правобережної частини Херсонщіни, бо вказували на бажання Москви якщо і програти, то не Україні, а усім країнам НАТО, аби було не так соромно )(уйлу (він же путін) програти!!!
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22.02.2024 13:28 Відповісти
Тобто зрозуміло що НАТО показує що боїться Росії
Якщо нападуть кацапи НАТО не зможе їх вигнати ?
Виходить що НАТО не вірить у свої сили в разі війни проти Росії
Бо НАТО взагалі немає хвилюватися за вторгнення від Росії
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22.02.2024 13:29 Відповісти
Немає такого ризику. Не пи₴діть. Є ризик розкачки кацапами внутрішньополітичної ситуації в конкретній країні. Наприклад для Іспанії це Каталонія.
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22.02.2024 13:36 Відповісти
Звісно є. Це ж очевидно.
Особливо коли щахід настільки кволо бореться з агресією росії проти України.
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22.02.2024 13:38 Відповісти
Хомячки могут так себя налякать, что вовсе перестанут давать оружие.
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22.02.2024 13:58 Відповісти
Якщо оберуть Трампа - то Європа одразу почне стрімко озброюватись, бо Трамп срать хотів на НАТО разом Європою.
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29.02.2024 01:08 Відповісти
 
 