Якщо допомога від США буде меншою, то нам треба буде мобілізувати більше людей, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
Україні доведеться мобілізувати до лав Сил оборони більше осіб, якщо допомога від США зменшиться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахмія.
"Якщо буде допомога менша (від США. - Ред.), нам треба буде більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. Тоді нам треба менше людей. Тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю і вам не треба стільки людей", - зазначив він.
Арахамія припустив, що для фінансування підготовки та екіпірування цих людей буде змінено податки.
"Я вважаю, що взагалі у нас немає вибору: треба мобілізувати, не треба. Тому що у нас великий некомплект у бригадах. Є бригади, де комплект до 40%. Тобто ми можемо не робити взагалі мобілізацію, тоді може прорватися фронт і взагалі хоч мільйон людей потім пошліть, вже буде запізно", - додав парламентар.
За словами глави фракції "Слуга народу", мобілізація потрібна не тому, що "всі ці люди загинули", а тому що потрібна ротація.
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Замість того щоб за 2 рокі налагодити випуск зброї.
ЦЕ ПРОЕКТ ФСБ
можна ще згадати перемовини в Стамбулі, у Білорусі і помочі Абрамовичу