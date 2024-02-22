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Новини Мобілізація
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Якщо допомога від США буде меншою, то нам треба буде мобілізувати більше людей, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Україні доведеться мобілізувати до лав Сил оборони більше осіб, якщо допомога від США зменшиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахмія.

"Якщо буде допомога менша (від США. - Ред.), нам треба буде більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. Тоді нам треба менше людей. Тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю і вам не треба стільки людей", - зазначив він.

Арахамія припустив, що для фінансування підготовки та екіпірування цих людей буде змінено податки.

"Я вважаю, що взагалі у нас немає вибору: треба мобілізувати, не треба. Тому що у нас великий некомплект у бригадах. Є бригади, де комплект до 40%. Тобто ми можемо не робити взагалі мобілізацію, тоді може прорватися фронт і взагалі хоч мільйон людей потім пошліть, вже буде запізно", - додав парламентар.

За словами глави фракції "Слуга народу", мобілізація потрібна не тому, що "всі ці люди загинули", а тому що потрібна ротація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія впевнений, що питання з допомогою США вирішиться за два місяці: На цей час ресурси є

Автор: 

США (22840) мобілізація (3057) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+72
Тобто зробити з народу гарматне м'ясо....
Замість того щоб за 2 рокі налагодити випуск зброї.
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22.02.2024 13:32
+66
Взагалі це позорище - біженець з Абхазії керує головною фракцією в воюючій Україні
ЦЕ ПРОЕКТ ФСБ

можна ще згадати перемовини в Стамбулі, у Білорусі і помочі Абрамовичу
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22.02.2024 13:34
+52
Сильная логика. Если нам нечем будет стрелять - будем стрелять людьми. Снарядов мало - но люди то у нас бесконечные.
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22.02.2024 13:30
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Або він під 'допінгом', або його зеленський навчив говорити в ніс...
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22.02.2024 22:42 Відповісти
Може своїх друзів китайців привезеш? Їх багато.
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22.02.2024 23:52 Відповісти
Вони ж пiдписали якийсь "закон' , що нi за що не мають нести вiдповiдальнiсть.💩 Це тому, що УКРАiНА ( написано капслогом паспортi ) це не держава , а корпорацiя , а ви не громадяне , а фiзичнi особи👈
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23.02.2024 00:27 Відповісти
І коли воно отой хач все встигає і біткоїни майнити, і в медичній маріхуані шарити і в військовій стратегії тямити?
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23.02.2024 00:48 Відповісти
А давайте мобілізуємо мавпу...
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23.02.2024 04:23 Відповісти
А чого ти , говнюк , не сказав : як що Допомога від США буде меншою , то 80 відсотків депутатів вр , чиновників тощо прийдеться мобілізувати. Чого *** простий народ повинен вас , сук та козлів , захищати ?
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23.02.2024 07:06 Відповісти
Чому від "слуг народу" - велика армія зрадників, а "потужно воюють" лише Юзік і Зеленський?
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23.02.2024 08:00 Відповісти
Себе спочатку мобілІзуй' а ротацію роби з тих що стоять на західній Україні ,З ТЦКашників та інших,які гроші отримують ,а досі на передку не побували
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24.02.2024 09:21 Відповісти
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