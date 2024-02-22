Україна та Італія можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки найближчим часом, - глава МЗС Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим близький до підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Agenzia Nova.

"Перемога над Україною призведе до російського домінування, а не до миру", - заявив Таяні, коментуючи угоду про співпрацю у сфері безпеки між Італією та Україною.

За його словами, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і "угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", а також її шляху європейської інтеграції.

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Проєкт угоди також підтверджує "беззастережне засудження російської агресії".

"Як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури". "Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва – в Європейському Союзі", - наголосив італійський міністр.

Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту", пояснив глава МЗС Італії.

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Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні.

"Україна – це країна, яка зазнала вторгнення всупереч міжнародному праву, і якщо залишити це без уваги, у світі завжди діятиме право найсильнішого. Ми захищаємо принцип і цінність", - зауважив він.

Таяні додав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очолить віртуальну зустріч лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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