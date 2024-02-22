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Україна та Італія можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки найближчим часом, - глава МЗС Таяні

таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим близький до підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Agenzia Nova.

"Перемога над Україною призведе до російського домінування, а не до миру", - заявив Таяні, коментуючи угоду про співпрацю у сфері безпеки між Італією та Україною.

За його словами, італійський уряд рухається в тому ж напрямку, в якому вже рухаються Франція та Німеччина, і "угода, яку ми обговорюємо, підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", а також її шляху європейської інтеграції.

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Проєкт угоди також підтверджує "беззастережне засудження російської агресії".

"Як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, також передбачена економічна допомога, прихильність до відновлення Одеси, гуманітарна підтримка та захист критичної інфраструктури". "Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва – в Європейському Союзі", - наголосив італійський міністр.

Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації, але ми маємо намір забезпечити повне залучення парламенту", пояснив глава МЗС Італії.

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Угода, яка буде підписана між Італією та Україною, є "політичним і символічним" і посилає "чіткий сигнал: ми захищаємо міжнародне право", наголосив Таяні.

"Україна – це країна, яка зазнала вторгнення всупереч міжнародному праву, і якщо залишити це без уваги, у світі завжди діятиме право найсильнішого. Ми захищаємо принцип і цінність", - зауважив він.

Таяні додав, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очолить віртуальну зустріч лідерів G7 24 лютого, в якій також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України залишатиметься пріоритетом G7, вона може розраховувати на нас, - глава МЗС Італії Таяні

Автор: 

безпека (935) Італія (1573) Таяні Антоніо (70)


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Топ коментарі
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нічого ті гарантії не варті!
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22.02.2024 13:36
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Який п******л знову втулив у новину слово "гарантії"?

У жодній вже підписаній "угоді" такого слова немає. Це політична декларація, а не гарантії.
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22.02.2024 13:27 Відповісти
Незрозуміло хто кому гарант.
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22.02.2024 13:28 Відповісти
Головне, щоб гроші берлусконі від ГазПрьому, цьому не заважали
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22.02.2024 13:29 Відповісти
Як ніяк не зрозумію що нам дають ці гарантії безпеки? Шо вони нам літаки F-35 дадуть чи крилаті Тамогавки, або новітні Патріоти, може ******* Стелс-фрєгати для ВМС? А може вони і воювати замість нас будуть? При словах нашого гаранта про гарантії (вибачаюсь за тавтологію) я відразу пригадую Будапештський меморандум бо там ціх гарантій було до гада! І шо???????
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22.02.2024 13:32 Відповісти
Це не гарантії. Зєля і його жОПа почали вживати це слово з самого початку, щоб дурити українців. Всім пох.
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22.02.2024 13:36 Відповісти
нічого ті гарантії не варті!
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22.02.2024 13:36 Відповісти
Чергова обіцянка... до повної колекції. А толку.)))
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22.02.2024 13:46 Відповісти
"Угода "не буде юридично зобов'язуючою" і "не потребуватиме процедури ратифікації..." Джерело:

Просто папірець, на якому дві людини ставлять підписи про те, що вони зустрічались і казали написані на папірці слова. Ніяких дій, зобов'язань... Просто констатація факту зустрічі.
Такі самі папірці вже є з Німеччиною, Об'єднаним Королівством та Францією.
Може найвеличніша янетряпка винайшла такий новий спосіб колекціонування автографів відомих людей? 🤔
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22.02.2024 13:47 Відповісти
- жодної гарантії утих папірцях не прописано
-а якби і згалувалось про гарантії,то без ратифікації парламентами -папірець для лушпиння
-зелене кодло замилює очі українцям тою макулатурою
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22.02.2024 15:03 Відповісти
Це все для того ,щоб відмовитись від НАТО і запудрити усім мізки.А потім здати Україну ху*лу!
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22.02.2024 16:17 Відповісти
 
 