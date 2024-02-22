Понад 8 тис. ракет випустила РФ по Україні від початку повномасштабного вторгнення, - Ігнат

Росіяни від початку повномасштабного вторгнення випустили по Україні понад 4 тис. ударних БПЛА, а також понад 8 тис. ракет, зокрема і балістичних.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні 4 637 БПЛА, 3 605 із них було знищено силами ППО.

"Минулого року в опалювальний сезон 2022-2023 року застосували по нас тільки крилатих понад 1100 ракет. В них була мета загнати Україну в блекаут. Цього разу вже трошки інший вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об’єкти атакуються – починаючи від портової інфраструктури аграрного сектору, далі нафто-газова галузь і оборонні підприємства. Але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема і по енергетиці", - пояснив він.

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Ігнат заявив, що РФ має певну кількість ракет, має певні спроможності для того, щоб завдавати ударів.

"З початку повномасштабного вторгнення було застосовано по Україні геть усіх типів ракет десь більше 8 тисяч. Левова частка ракет, звичайно, С-300, якими вони б’ють по наземних цілях. "Кинджалів" - 78, з них 25 – знищено. Так само "Калібрів" половина знищена - 406 із 843 знищено Силами оборони. Це з початку повномасштабного вторгнення. Це дуже потужні показники, які показують наші Сили оборони. Так само знищили ракет Х-101/Х-555, якими атакують за стратегічної авіації, - 1176 на даний момент із 1513", - додав речник.

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