На Донеччині росіяни перегруповуються, підтягують резерви, активно задіюють авіацію. За добу ліквідовано понад 500 окупантів, - Тарнавський

На Авдіївському напрямку ЗСУ за минулу добу відбили 19 атак ворога, на Запорізькому - 8. Українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. На Авдіївському напрямку за минулу добу відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботине, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли", - йдеться в повідомленні.

Тарнавський зазначив, що за минулу добу трати ворога становлять 515 осіб, знищено й пошкоджено три російські квадроцикли. А також 46 одиниць (не враховуючи БпЛА) ворожої військової техніки:

4 танки;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

20 автомобілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки окупантів на Оріхівському напрямку були безуспішними, ворог знищується, - Тарнавський

Нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога.

"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", - зазначив Тарнавський