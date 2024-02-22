На Донеччині росіяни перегруповуються, підтягують резерви, активно задіюють авіацію. За добу ліквідовано понад 500 окупантів, - Тарнавський
На Авдіївському напрямку ЗСУ за минулу добу відбили 19 атак ворога, на Запорізькому - 8. Українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. На Авдіївському напрямку за минулу добу відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районі Роботине, де росіяни намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, знову залучаючи квадроцикли", - йдеться в повідомленні.
Тарнавський зазначив, що за минулу добу трати ворога становлять 515 осіб, знищено й пошкоджено три російські квадроцикли. А також 46 одиниць (не враховуючи БпЛА) ворожої військової техніки:
- 4 танки;
- 14 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 РСЗВ;
- 1 ПТРК;
- 20 автомобілів.
Нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога.
"Ворог перегруповується, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягує резерви, знову активно задіює авіацію. Але й наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції", - зазначив Тарнавський
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А там, і адміністрації з ВРУ, ВС, РНБОУ, ЦВК, КМУ та ЦОВВ і інших державних установ та суддів, теж свої батальйони зформують та відправлять на фронт, часу впродовж 2 років було вдосталь для керівників, щоб зрозуміти де власні потреби та резерви на посадах можливо замінити жінками! Дві три бригади, лишніми не будуть на фронті, як каже Абрахамія !! Жінки, ці звільнені посади, заповнять без проблем!! Це ж не послиці… з мінєту!
Вчергове, впродовж 2 років, очікуємо на дієві рішення від Стефанчука+Зеленського+Шмигаля!
Слава Україні !!