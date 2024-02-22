На Львівщині двоє експрацівників ТЦК незаконно утримували 4 чоловіків і намагалися їх змусити пройти ВЛК. Їх судитимуть, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо двох колишніх військовослужбовців Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони намагалися змусити 4 військовозобов’язаних чоловіків пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що обвинувачені у вересні 2023 року упродовж кількох днів незаконно утримували чотирьох військовозобов’язаних, яких намагались змусити пройти військово-лікарську комісію та мобілізуватись до Збройних Сил України. Вони зачинили чоловіків у кімнаті, погрожували, залякували й били.

"Цих чоловіків напередодні затримали прикордонники за спробу нелегально перетнути кордон із Польщею. Їх доставили до приміщення військкомату для взяття на військовий облік. Факт потенційної втечі з України у час війни викликав агресію у військових", - йдеться у повідомленні.

Одному з них інкримінують незаконне позбавлення волі людини і катування (ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 КК України), а іншому – бездіяльність військової влади (4 ст. 426 КК України). Наразі обвинувачені перебувають під нічним домашнім арештом.

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