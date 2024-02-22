Закликаємо владу не дурити партнерів і виконати вимоги G7 щодо закону про БЕБ, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав владу захистити бізнес та виконати вимоги Великої сімки щодо закону про БЕБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, Порошенко з трибуни Ради оголосив пʼять ключових пунктів стратегії перемоги України: фортифікаційні споруди, зброя і виробництво зброї українськими виробниками, дрони, засоби радіоелектронної боротьби.

"На все це потрібні гроші, і гроші має фінансувати українська економіка, український бізнес, який ми маємо захистити. Підтримуємо вимоги Великої сімки по закону про БЕБ, закликаємо владу не дурити партнерів", - зазначив п'ятий президент.

За словами лідера "ЄС", через 10 років після початку російської агресії і два роки після повномасштабного вторгнення вже ні в кого немає ілюзій, що мета Путіна – знищити Україну.

"Путін прийшов не по Донбас, не по Авдіївку і Бахмут, путін прийшов для того, щоб захопити всю Україну, знищити весь український народ, нас з вами. Не має бути жодних ілюзій, Україна знаходиться в смертельній небезпеці. Але є й досягнення: ми з вами зберегли державність. Ми зберегли Україну, і в цьому початок нашої перемоги і її запорука. Заслуга в цьому всіх українців, але насамперед – заслуга ЗСУ.

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З цієї трибуни всі чотири місяці до початку широкомасштабного вторгнення я і фракція "Європейської Солідарності" закликали прийняти законопроекти, які збільшать обороноздатність нашої держави, збільшити фінансування Збройних Сил, розгорнути резерви, скомплектувати стратегічні резерви, перекрити шляхи наступу. І билися як головою об асфальт. До речі, тендери на Збройні Сили були в 10 разів менше, аніж тендери на асфальт. Але з цим будемо розбиратися після війни.

А зараз нам треба дивитися вперед, і фактором нашої перемоги є єдність і ще раз єдність. Ми маємо сконцентрувати всі дипломатичні зусилля, в тому числі і парламентську дипломатію. І висновок має зробити Голова Верховної Ради, скасувавши ганебне і незаконне розпорядження. Такі дії неприпустимі", - наголосив п'ятий президент.

Нагадаємо, раніше посли країн "Групи семи" застерегли керівництво України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки.

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