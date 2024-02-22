Закликаємо владу не дурити партнерів і виконати вимоги G7 щодо закону про БЕБ, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п’ятий президент Петро Порошенко закликав владу захистити бізнес та виконати вимоги Великої сімки щодо закону про БЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Так, Порошенко з трибуни Ради оголосив пʼять ключових пунктів стратегії перемоги України: фортифікаційні споруди, зброя і виробництво зброї українськими виробниками, дрони, засоби радіоелектронної боротьби.
"На все це потрібні гроші, і гроші має фінансувати українська економіка, український бізнес, який ми маємо захистити. Підтримуємо вимоги Великої сімки по закону про БЕБ, закликаємо владу не дурити партнерів", - зазначив п'ятий президент.
За словами лідера "ЄС", через 10 років після початку російської агресії і два роки після повномасштабного вторгнення вже ні в кого немає ілюзій, що мета Путіна – знищити Україну.
"Путін прийшов не по Донбас, не по Авдіївку і Бахмут, путін прийшов для того, щоб захопити всю Україну, знищити весь український народ, нас з вами. Не має бути жодних ілюзій, Україна знаходиться в смертельній небезпеці. Але є й досягнення: ми з вами зберегли державність. Ми зберегли Україну, і в цьому початок нашої перемоги і її запорука. Заслуга в цьому всіх українців, але насамперед – заслуга ЗСУ.
З цієї трибуни всі чотири місяці до початку широкомасштабного вторгнення я і фракція "Європейської Солідарності" закликали прийняти законопроекти, які збільшать обороноздатність нашої держави, збільшити фінансування Збройних Сил, розгорнути резерви, скомплектувати стратегічні резерви, перекрити шляхи наступу. І билися як головою об асфальт. До речі, тендери на Збройні Сили були в 10 разів менше, аніж тендери на асфальт. Але з цим будемо розбиратися після війни.
А зараз нам треба дивитися вперед, і фактором нашої перемоги є єдність і ще раз єдність. Ми маємо сконцентрувати всі дипломатичні зусилля, в тому числі і парламентську дипломатію. І висновок має зробити Голова Верховної Ради, скасувавши ганебне і незаконне розпорядження. Такі дії неприпустимі", - наголосив п'ятий президент.
Нагадаємо, раніше посли країн "Групи семи" застерегли керівництво України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки.
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Послухав сьогодні розповідь одної своєї знайомої яка працює в Червоному Хресті , вона каже - недавно в міськраді була якась відеонарада з підприємцями ( знайома на ній була присутньою від ЧХ ) на якій виступала по відеозв'язку горезвісна Верещук . Так от , знайома каже - Верещук на нараді верещала ледве не про - всьопрапало ,, про те що нас чекають важку-ущі часи , бо і того мовляв - нема , і того нема , і ліки закінчуються , і згадувала про блокаду польського кордону , і про те що треба затягувати ремені і тд і тп .
Потім слово по відеозв'язку взяв один підприємець , харків'янин який почав говорити що - та ніт - не всьопрапало , і що наприклад - його фірма може виробляти якісь там ( не пам'ятаю ) дефіцитні медпрепарати і забезпечувати ними значну частину України навіть зараз , в умовах коли його місто постійно обстрілюється . Дайте мовляв тільки можливість спокійно працювати , вгамуйте податкову та ін. . Не договорив , - вимкнули . Потім це одна підприємиця , теж почала казати що - не всьопрапало ,, але і її вимкнули на півслові . !! Після того вже ніхто не виступав , бо всі зрозуміли що це шоу одної людини - Верещучки , і нікого вона тут слухати не збирається .
ЗЄлєнь , бачу ти вже зовсім оборзєла ?
Чому ви затикаєте рота людям які кажуть що знають як знайти вихід з скрутного становища ?? Ви на кого працюєте , гниди . Чому розводите паніку , замість того щоб вислухати людей і зробити так як вони пропонують ??
Бо влада при Порошенкові - так, теж "не палала вогнем" впроваджувати антикорупційні закони та структури. На жаль, сотні років перебування в московитській імперії і в українцях насадили толерантність до корупції.
Але попередня влада (на відміну від сьогоднішньої зеленої) знала міру, яку не можна було переходити. Так, тягнула час, так, вигадувала відмовки, але коли західні партнери ставили питання ребром: "або ви робите так, як маєте, або припиняємо співпрацю" - то попередня влада йшла і робила так, як вимагав Захід. І лише завдяки цьому Порошенкові вдалося вступити в СОТ, підписати асоціацію з ЄС, отримати безвіз та Томос.
А зеленський просто тупо бреше західним партнерам. Обіцяє зробити, як треба , - раз, два, три, десять - і робить прямо протилежне. Нахабно. З викликом: "я вам нічьо нє должєн. А чьо ви мнє зробите?"
Так було нещодавно з головою рахункової палати, куди замість переможця чесного і прозорого конкурсу (як вимагала сімка) зеленський просто призначив подругу дружини.
Те саме відбувається зараз з беб.
То чому ви про ЦЕ мовчите???
Знову оте саме ботоферменне "А от ваш Порошенко"?
До речі: а з ким ви збираєтеся "бити окупантів гуртом"?
З агентами кремля, тобто з 5-6 "дефективними менеджерами" з офісу єрмака?
І скільки століть ви збираєтеся це робити?
П.С. А потім хтось ще дивується, чому Захід перестав давати зе-владі гроші та зброю.
Мушу зазначити про те, що я з Вами згоден в тому, що Зеленський дійсно тупо бреше західним партнерам, користуючись моментом, а можливо, і, скоріш за все, недолуго шантажуючи партнерів в якихось питаннях. Але, водночас, чому риторика порошенка (з маленької, беру з Вас приклад) повинна когось гіпнотизувати, окрім ботоферм? Вважаю, що не мій коментар дискредитує пана Порошенка. Він сам себе дискредитував...
На останнє зауважу, що не впевнений, як би розгорнулась оборона Києва при Петру Олексійовичу. Щось мені підказує, що він з кінця лютого прямо з Лондона керував би обороною України... Там же створив би і Уряд у вигнанні. (як, до речі, і пропонували західні партнери Зеленському). А українців звідти вчив би, як треба чинити спротив загарбникам... А уж яка б риторика виступів була б запальна і переконлива. Західні партнери, мабудь, слухали б стоячі, і плакали... Прикладіііів...
Не буду повертатися до першого посту - з ним всім все зрозуміло.
Зупинюся на вашому останньому опусі.
По-перше, екскурс в історію.
Що відомо про Порошенка. Учасник помаранчевої революції в команді Ющенка. Учасник Євромайдану. Звільнив в 2014-15 роках більше половини окупованого Донбасу. З 2022 його фонд поставив до ЗСУ більшу кількість зброї, техніки, медичних автівок, форми, дронів, приладів нічного бачення, броників, касок, лазень, пралень ... ніж всі олігархи України, разом узяті. Особисто передає все зібране у військові частини на передову.
Що відомо про зеленського. У жодній революції участі не брав, проте активно їх висміював. У 2014 давав концерти рашистським найманцям в окупованих Луганську та Горлівці. Закликав своїх прибічників "хитати владу" (тобто майданівську владу!). Дружина Олена у соцмережах в 2014 писала пости із закликом "здавати рф позиції ЗСУ". Після отримання першої повістки до військомату зеленський втік з України і переховувався в столиці ... держави-агресора, яка анексувала Крим та окупувала Донбас. Одну з повісток демонстративно розірвав на камеру. Ще 3 проігнорував.
Але під час виборів в 2019 році він вже п%здів, що "якби ж він в 2014 році був президентом, то вони би там всі померли, але Крим би не віддали". Натомість у 2022 віддав увесь Південь і всю Північ (яку ЗСУ під керівництвом Залужного вдалося швидко повернути Україні), але НЕ помер. Тобто: обіцяв померти за Крим, віддав в 6 разів більше, ніж Крим - і не помер. А відсидівся в "новому надійному бункері".
"Запитується питання": на підставі яких знань про вчинки Порошенка та зеленського хтось при здоровому глузді і не маючи на меті маніпулювання може собі нафантазувати, що на місці зеленського Порошенко "обов,язково втік би до Лондону"?
Порошенко НА СВОЄМУ місці не втік ані в 2014 (а зеленський ВТІК!), ані в 2022. Але маніпулятори, подібні до вас, натхненні ботофермою Банкової, нахабно брешуть, що Порошенко "обов,язково втік БИ"...
Це як стверджувати, що якби в романі Достоєвського дати сокиру не лише Раскольнікову, а ще й якомусь Карамазову, то вбив би стару не Раскольніков, а саме Карамазов. З якого переляку? А пох7й...
Це типовий прийом кремлівських пропагандонів - кидатися звинуваченнями без жодних підстав.
А чому? "А тому, що ми, пропагандони, так вважаємо."
П.С. Якби у 2019 "мудрий наріт" обрав президентом Порошенка, то в 2022 йому тікати не довелося би хоча би тому, що він би НЕ зупиняв ракетні програми (як зеленський), НЕ відбирав гроші в оборонки (як зеленський), НЕ скорочував армію (як зеленський), не виводив з ладу ППО (як зеленський), не розміновував Чонгар та порт Маріуполя (як зеленський), не ліквідував 3 млн. мін на складах (як зеленський), не засипав укриття навколо Маріуполя (як зеленський), не відводив бригаду нацгвардії з Гостомеля (як зеленський), ..., і великої війни ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО Б!
Більше не відповідай. Бо відправлю *****.
Все почалося з того, що Зеленський-Голобородько надурив всю країну і вліз у владу.
Замість веселого простого хлопця країна побачила закомплексованого, мстивого, самозакоханого недоумка, який постійно дурив, дурить і буде дурити країну.
Обіцяв прийти на один термін - надурив.
Обіцяв піти, якщо не закінчить війну - надурив і привів ще страхітливішу війну
Обіцяв, що не буде війни, готуйтесь до шашличків - надурив.
Обіцяв не призначати родичів-друзів - нахабно надурив.
Простіше сказати в чому Зеленський не надурив. Ні в чому.
Порушив
десяткисотні разів - і не хоче йти, хоч ти трісни.
А ще обіцяв: зарплати вчителям по 4 тис. баксів, чемпіонство у боротьбі з ковід, кожній є-бабусі є-смартфон, президентський університет, мільярд дерев, мільйон дронів, "лінію суровікіна" по всьому фронту...
От тільки піти з посади за власною волею вже не обіцяє...
А чого добився зеленський? Навіть тієї допомоги, яку мала Україна в 2022 завдяки героїзму ЗСУ та волонтерів, вже нема. Бо шобла зе-крадіїв та зе-зрадників просто дістала увесь Захід своїм нахабством та брехнями.