Зустріч України та Польщі щодо розв’язання питання блокади кордону відбудеться 28 лютого у Варшаві, - Туск

Уряди України та Польщі зустрінуться для розв’язання питання щодо блокади кордону польськими протестувальниками. Вона відбудеться 28 лютого у Варшаві.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio24.

Він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів.

"28 лютого у Варшаві відбудеться зустріч з українським урядом", - зазначив він.

За його словами, польський уряд "шукатиме захисні рішення для польських фермерів", при цьому, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та ЄС.

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"Тут на мене можуть розраховувати польські фермери", - наголосив глава польського уряду.

Туск зазначив, що уряд Польщі хоче встановити лінію компромісу і домовленості з фермерами, які вийшли на протест, яка б їх влаштовувала і дозволила б їм припинити протести.

"Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною, будь-яка така підтримка наративу Путіна є державною зрадою, ми цього не потерпимо", - наголосив прем'єр Польщі.

Туск також закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

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