Зустріч України та Польщі щодо розв’язання питання блокади кордону відбудеться 28 лютого у Варшаві, - Туск
Уряди України та Польщі зустрінуться для розв’язання питання щодо блокади кордону польськими протестувальниками. Вона відбудеться 28 лютого у Варшаві.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio24.
Він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів.
"28 лютого у Варшаві відбудеться зустріч з українським урядом", - зазначив він.
За його словами, польський уряд "шукатиме захисні рішення для польських фермерів", при цьому, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та ЄС.
"Тут на мене можуть розраховувати польські фермери", - наголосив глава польського уряду.
Туск зазначив, що уряд Польщі хоче встановити лінію компромісу і домовленості з фермерами, які вийшли на протест, яка б їх влаштовувала і дозволила б їм припинити протести.
"Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною, будь-яка така підтримка наративу Путіна є державною зрадою, ми цього не потерпимо", - наголосив прем'єр Польщі.
Туск також закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.
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Україна нічого не порушувала. Ніяких вимог ЕС.
Тому ЕС мае приборкати Польский уряд. Не Україна повинна йдти на поступки Польщі.
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
Пиар не работает в вопросах дипломатии, сначала нужно отправить было собаковода Кулебу и обсудить детали, а уже потом делать видосик.
Учитывая что встреча пройдёт в Варшаве-поляки естественно проснут .
"стадіон так стадіон" не прокатив, вова не пропіариться .
Проблеми вирішують серйозні дяді у кабінетах, а не на кордонах, залізницях, стадіонах, тамбурах. Але раз зеля досі юзає старий трюк "на стадіон", то шанси на продуктивну зустріч 28 лютого прямують до нуля.
@tZEinform
Туск відмовився зустрічатись з Зеленським на кордоні по питанню проходження вантажів. Зеленський заявив, що приїде в Варшаву. Туск заявив, що поїде в Берлін до фон дер Ляйен. Цікаво, куди Туск з фон дер Ляйен поїдуть, якщо Вова рушить на Берлін ?
Пропонуємо їхати на батьківщину Байдена - в Делавер. Вова туди точно не поїде