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Новини
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Зустріч України та Польщі щодо розв’язання питання блокади кордону відбудеться 28 лютого у Варшаві, - Туск

туск

Уряди України та Польщі зустрінуться для розв’язання питання щодо блокади кордону польськими протестувальниками. Вона відбудеться 28 лютого у Варшаві.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polskieradio24.

Він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для розв'язання ситуації, що склалася через протести польських фермерів.

"28 лютого у Варшаві відбудеться зустріч з українським урядом", - зазначив він.

За його словами, польський уряд "шукатиме захисні рішення для польських фермерів", при цьому, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда підтримує ідею зустрічі урядів України та Польщі для проведення перемовин на кордоні, - держсекретар канцелярії Дера

"Тут на мене можуть розраховувати польські фермери", - наголосив глава польського уряду.

Туск зазначив, що уряд Польщі хоче встановити лінію компромісу і домовленості з  фермерами, які вийшли на протест, яка б їх влаштовувала і дозволила б їм припинити протести.

"Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною, будь-яка така підтримка наративу Путіна є державною зрадою, ми цього не потерпимо", - наголосив прем'єр Польщі.

Туск також закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

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Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) Туск Дональд (514) блокування (650)


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Топ коментарі
+4
А чого не на кордоні! Не бажає побачити яку вакханалію роблять його громадяни?! І чому так тягти? Треба вигадати чим виправдовувати своїх злочинців?!
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22.02.2024 13:59
+3
Ця проблема штучно зроблена ху&лом.

Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
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22.02.2024 14:17
+2
Ех! Не дав найвеличнішому пропіаритись (з нульовим результатом)!
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
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22.02.2024 14:06
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так березня или лютого?
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22.02.2024 13:59 Відповісти
Туск буде намагатися викручувати руки Україні.

Україна нічого не порушувала. Ніяких вимог ЕС.

Тому ЕС мае приборкати Польский уряд. Не Україна повинна йдти на поступки Польщі.
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22.02.2024 14:15 Відповісти
Все ЗЕкина на границе не будет ! Пан Дональд на бую вертел дешевые спектакли нашего клована

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22.02.2024 16:38 Відповісти
А чого не на кордоні! Не бажає побачити яку вакханалію роблять його громадяни?! І чому так тягти? Треба вигадати чим виправдовувати своїх злочинців?!
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22.02.2024 13:59 Відповісти
Треба нашому уряду їхати до Варшави у фурі.
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22.02.2024 15:28 Відповісти
Ну хоч зустріч а шось порішати ім не вдасця бо вибори
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22.02.2024 14:02 Відповісти
Очкует Туск. Треба було ехать в Львів. Пострілів боітся, ні годітся в прикордонники.
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22.02.2024 14:05 Відповісти
вам дела делать или шашечки на границе расставлять ?
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22.02.2024 16:39 Відповісти
Ех! Не дав найвеличнішому пропіаритись (з нульовим результатом)!
Логічно: спочатку треба узгодити технічні питання на рівні міністрів та Прем'єрів, можливі політичні питання між міністрами закордонних справ чи радниками Президентів, а вже потім зустрічатися особисто і затверджувати домовленності. Тоді може бути хоч якийсь результат, а без цього - такі ж папірці без зобов'язань, які ОПа розганяє під назвою "гарантії безпеки" чи "безпекові гарантії"...
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22.02.2024 14:06 Відповісти
На кордоні в будці не вирішуються серйозні питання,вони вирішуються в високих кабінетах,то була *зельопропоганда*.
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22.02.2024 14:06 Відповісти
Ця проблема штучно зроблена ху&лом.

Вирішувать її мае виключно укпяд Польщі, а не уряд України.
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22.02.2024 14:17 Відповісти
Давным-давно надо было собраться и всё решить. Зачем было так долго тянуть?
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22.02.2024 14:08 Відповісти
Упс , а могут и вообще не принять.
Пиар не работает в вопросах дипломатии, сначала нужно отправить было собаковода Кулебу и обсудить детали, а уже потом делать видосик.
Учитывая что встреча пройдёт в Варшаве-поляки естественно проснут .
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22.02.2024 14:18 Відповісти
молодці поляки, хоч ви давіть цей режим зеленського/ермака, бо в Україні тільки безвольні кріпаки залишилися.
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22.02.2024 14:27 Відповісти
> Він відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні

"стадіон так стадіон" не прокатив, вова не пропіариться .

Проблеми вирішують серйозні дяді у кабінетах, а не на кордонах, залізницях, стадіонах, тамбурах. Але раз зеля досі юзає старий трюк "на стадіон", то шанси на продуктивну зустріч 28 лютого прямують до нуля.
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22.02.2024 14:29 Відповісти
Так казали ж шо на кордоні? Шо вже все пАрішалі? Шукайте кацапсячі лапті. Там без них не обійшлось.
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22.02.2024 15:33 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Туск відмовився зустрічатись з Зеленським на кордоні по питанню проходження вантажів. Зеленський заявив, що приїде в Варшаву. Туск заявив, що поїде в Берлін до фон дер Ляйен. Цікаво, куди Туск з фон дер Ляйен поїдуть, якщо Вова рушить на Берлін ?
Пропонуємо їхати на батьківщину Байдена - в Делавер. Вова туди точно не поїде
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22.02.2024 16:57 Відповісти
це шо світло у кінці тунеля? ну хоч би домовились вже, скількі можна то
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22.02.2024 17:30 Відповісти
 
 