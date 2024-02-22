Зеленський провів засідання Ставки: Закрита доповідь щодо всього, що стосується F-16. Ситуація на Авдіївському та Південному напрямках

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - зазначив президент.

За словами Зеленського, також на Ставці детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

"Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.



Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - підсумував глава держави.

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