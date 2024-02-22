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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Закрита доповідь щодо всього, що стосується F-16. Ситуація на Авдіївському та Південному напрямках

ставка,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова", - зазначив президент.

За словами Зеленського, також на Ставці детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках.

"Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.

Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - підсумував глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захоплення Авдіївки - єдине досягнення для армії РФ за 9 місяців війни, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Ставка (135)


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Топ коментарі
+10
Закрита для всіх крім ГУ ГШ РФ
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22.02.2024 14:04
+9
а секретарка від Гогілашвілі була?
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22.02.2024 14:07
+5
Краще б він сказав "я йду бо я нездара яку найняли ограбити Україну а до війни я не готовий". Але ж ні - далі буде всіх мучити
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22.02.2024 14:04
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Закрита для всіх крім ГУ ГШ РФ
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22.02.2024 14:04 Відповісти
Їм пряма трансляція
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22.02.2024 14:24 Відповісти
Так-так, всю інформацію вже передали, 100500 літаків F-16 знищені ще минулого року.
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22.02.2024 15:33 Відповісти
Краще б він сказав "я йду бо я нездара яку найняли ограбити Україну а до війни я не готовий". Але ж ні - далі буде всіх мучити
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22.02.2024 14:04 Відповісти
а секретарка від Гогілашвілі була?
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22.02.2024 14:07 Відповісти
пАтужно мовчав, а тому дЄрмак проводив роз'яснювальну роботу як заповідав його покійний брат та батько, що геть не кацап?
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22.02.2024 14:13 Відповісти
Чим частіше найвеличніший проводить ставку тим більше погіршується ситуація. Напевне беруть приклад з кацапів літа 2022 року, вони тоді через день"совещалісь".
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22.02.2024 14:15 Відповісти
Сирський зараз відправляє на передову спеціалістів ртв ,це як операторів дронів, хто після цього буде закривати повітряний простір?
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22.02.2024 14:16 Відповісти
Закрита доповідь щодо всього, що стосується F-16
Воно що розуміється на F-16?
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22.02.2024 14:20 Відповісти
Розуміеться. Йому фотку показували.
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22.02.2024 14:56 Відповісти
дуже закритий евент.
ото як з журнашлюхами, після залужного.
а тепер, про ф16 говорили?
але, це дуже секретно, про це не можна казати, взагалі!
ввечері, буде секретний відосік?
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22.02.2024 14:20 Відповісти
Яке може бути "закрите" засідання, коли там йєрмак присутній?!
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22.02.2024 14:22 Відповісти
Шо, зовсім не потужно провів? Шо це таке це потужно провів? Дивись, поц неголений, Ставка може і образиться. До речі, а Ленка знає шо ти якусь Ставку провів с'дні, вчора та ше багато разів?
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22.02.2024 14:30 Відповісти
"Закрита доповідь" - не смішить. Навіт кіт цю доповідь не чув завгосп, то йому роскажуть.
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22.02.2024 14:55 Відповісти
Патужный мыслитель.
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22.02.2024 16:06 Відповісти
при живій дєрьмачні, "закрита" - це оксюморон.
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22.02.2024 16:07 Відповісти
наш великий! ставку провів... що воно може планувати, якщо мізків майже немає? коли ж воно зникне
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22.02.2024 16:22 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1760621156963426671 3 ч

Ворог окупував https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D1%83?src=hashtag_click #Побєду , просунувся біля Георгіївки та посилив тиск на https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83?src=hashtag_click #Орлівку , - DeepState... https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #Сипется https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82?src=hashtag_click #фронт без https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Залужного
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22.02.2024 16:33 Відповісти
Як можна командувати військовими, не прослуживши ні дня ?
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22.02.2024 17:02 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst

·

https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1760625257923391712 5 ч

https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hashtag_click #луценко "Все що сьогодні відбувається в ЗСУ - це прямі наслідки неконституційного втручання Єрмака не в своє собаче діло.."
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22.02.2024 18:45 Відповісти
А секретарша кофе приносила?
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22.02.2024 21:18 Відповісти
 
 