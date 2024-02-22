Перешкоди на польському кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні приберуть протягом кількох годин, - прем’єр Польщі Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
За його словами, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".
"Це питання наступних кількох годин", - повідомив прем'єр-міністр Польщі.
Він підкреслив, що завдання Польщі - це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.
Туск пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".
Польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".
Раніше у Держприкордонслужбі заявили, що через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною можливі проблеми з доставкою гуманітарних вантажів.
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Позоріще сране.
Але вони перейшли межу, і не реагувати на таке не можливо. Але це показово, що реагує польська влада тільки після зашквару. До речі, політичних балів це не додасть, а навпаки, бо показує слабкість та імпотентність.
жалію, що ми їх захищаємо від кацапських їбланів а не вони самі морда до морди
Виходить, союзник у нас один - туреччина