Перешкоди на польському кордоні для військової та гуманітарної допомоги Україні приберуть протягом кількох годин, - прем’єр Польщі Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, це рішення має забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

"Це питання наступних кількох годин", - повідомив прем'єр-міністр Польщі.

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Він підкреслив, що завдання Польщі - це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

Туск пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".

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Польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".

Раніше у Держприкордонслужбі заявили, що через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною можливі проблеми з доставкою гуманітарних вантажів.