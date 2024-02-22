Бундестаг відхилив пропозицію про надання Україні крилатих ракет Taurus

У Бундестазі після дебатів 22 лютого відхилили пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба негайно надати Україні ракети Taurus, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман