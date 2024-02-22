Бундестаг відхилив пропозицію про надання Україні крилатих ракет Taurus
У Бундестазі після дебатів 22 лютого відхилили пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.
Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися.
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Топ коментарі
+30 Олег Квиташ
показати весь коментар22.02.2024 15:08
+23 Vlad Hof
показати весь коментар22.02.2024 15:06
+23 Taras #575423
показати весь коментар22.02.2024 15:10
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Це схоже і є стратегією нашого головного партнера: нехай армія путіна завʼязне у війні з Україною якомога надовше. Послаблення РФ силами і за рахунок України при дозованій допомозі США в межах обраної стратегії затягування війни.
Звідсі і "крапельно-конденсатне" надання допомоги США, аж до повного її припинення.
Не надавати допомогу Україні зовсім ,з початку вторгнення рашистів в Україну, було б недоцільним для обраної командою Байдена стратегії, бо тоді рашисти швидко захопили б владу в Україні і зайнялися впритул країнами НАТО з відповідними наслідками для США.
Поразка, вІдступ військ путіна з території України, також не в інтересах стратегії США.
Продовження війни рашистів в Україні якомога довше, - схоже саме цього і прагнуть наші партнери з вашингтонського обкому демпартії. Це краще помітно по їх діям, які протирічать словам про підримку.
Деякі наївні політичні лідери країн НАТО сподіваються, мабуть, що "зголоднілий удав" Кремля, заковтнувши Україну, буде "перетравлювати" її десяток років, втратить інтерес до мирної Західної Європи зовсім поруч...
Дарма сподіваються, вони не уявляють з яким монстром мають справу.
Німетчина окупувала Польщу.
Аналогія не дуже складна.
Попереду була ціла війна…
... і то не факт!
Може ще деякий час по інерції казати "А чи не порушено тут права LGBTQ++??"
"Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - заявив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.
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усе просто =А то Путлер нападе.
А ми боемося…. та не хочемо, як останні 16 років панування муттер Меркель…
Ми собі намірилися ще 5 років до нападу. Ми захищени кордонами України та Польщи…
А там або ішак, або падішах…
Підвійті стандарти Меркель / Шольцяпрацюють.
Але що стільки запроданців в Бундестазі, то не очікував.
P.S. Кацапня ( буцім біженці ) в Німеччині відчуває лояльність влади і борзіє де тільки можливо - Совпаденіє-не думаю.
Німеччина - договір про сприяння гарантіям запевнення підтримки.
поки ці жують соплі, Іран продає рашці 400 ракет...
поки що диктатура виграє у демократії
Де протести?
Дайте нам гроші і ми будемо купувати ракети у підсанкційних Ірану та Північної Кореї.
сребррубленников
777ua
@777AFU
·
https://twitter.com/777AFU/status/1760644313120194789 2 ч
Иран передал оркам ракеты на 700км, их может сбивать только Патриот и Израильский ПВО Хец, Иран будет проверять свои ракеты в боевых условиях, что бы потом бить по Израилю, Израиль нам свое ПВО не передаёт, что бы проверить его в боевых условиях. А Запад не дает нам длиные ракеты
Але німці і так добре допомагають, тож і на том дяка.