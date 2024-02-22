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Бундестаг відхилив пропозицію про надання Україні крилатих ракет Taurus

taurus

У Бундестазі після дебатів 22 лютого відхилили пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

Пропозиція, внесена парламентською групою ХДС/ХСС, у якій прямо згадувалася німецька система озброєння, не отримала більшості голосів.

Лише 182 депутати проголосували "за", 480 - "проти" і 5 утрималися.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Бундестазі розглянуть дві пропозиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Треба негайно надати Україні ракети Taurus, - глава оборонного комітету Бундестагу Штрак-Циммерман

Автор: 

Німеччина (7361) ракети (4026) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+30
Зате гарантії підписали, можна тепер цей папірець скрутити і пускати замість "таурусів".
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22.02.2024 15:08
+23
Немецкий цирк не хуже нашего
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22.02.2024 15:06
+23
Це напевно є той сюрприз від союзників,що нам обіцяли нещодавно.
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22.02.2024 15:10
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Эх б.
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22.02.2024 15:05 Відповісти
Вже проголосували "За", справа за Шольцем
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22.02.2024 16:33 Відповісти
Немецкий цирк не хуже нашего
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22.02.2024 15:06 Відповісти
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22.02.2024 15:20 Відповісти
Ну Шольц конечно надежный союзник, Германия нам много чего дает. Но вот в вопросе ракет какая то аномалия у него Может это как то ментально связано с восполминаниями про ФАУ-1
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22.02.2024 15:23 Відповісти
Може ці ракети і не такі вже якісні тому і зволікають. Наши вже мали змогу протестувати немецьки артсістеми, в яких не витримують стволи в бойових умовах. Тож не хочуть ще з ракетами в калюжу сісти.
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22.02.2024 15:36 Відповісти
А может ждут когда начнут F-16 у нас летать, потому что таурус ракета воздух-земля
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22.02.2024 16:00 Відповісти
Теж можливо.
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22.02.2024 16:43 Відповісти
Можливо, вашингтонський обком демпартії Обами-Байдена забороняє Шольцу передати Тауруси Україні.
Це схоже і є стратегією нашого головного партнера: нехай армія путіна завʼязне у війні з Україною якомога надовше. Послаблення РФ силами і за рахунок України при дозованій допомозі США в межах обраної стратегії затягування війни.
Звідсі і "крапельно-конденсатне" надання допомоги США, аж до повного її припинення.
Не надавати допомогу Україні зовсім ,з початку вторгнення рашистів в Україну, було б недоцільним для обраної командою Байдена стратегії, бо тоді рашисти швидко захопили б владу в Україні і зайнялися впритул країнами НАТО з відповідними наслідками для США.
Поразка, вІдступ військ путіна з території України, також не в інтересах стратегії США.
Продовження війни рашистів в Україні якомога довше, - схоже саме цього і прагнуть наші партнери з вашингтонського обкому демпартії. Це краще помітно по їх діям, які протирічать словам про підримку.
Деякі наївні політичні лідери країн НАТО сподіваються, мабуть, що "зголоднілий удав" Кремля, заковтнувши Україну, буде "перетравлювати" її десяток років, втратить інтерес до мирної Західної Європи зовсім поруч...
Дарма сподіваються, вони не уявляють з яким монстром мають справу.
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22.02.2024 16:54 Відповісти
Демократи перед WW2 теж гралися в політичні ігри, зволікали з допомогою Британії, - до тих пір, поки японці з носака не дали попід сраку в Перл-Харборі. Аж тоді заворушилися...

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22.02.2024 17:37 Відповісти
Я тихо перднул, нах...
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22.02.2024 15:21 Відповісти
Нічого , вода камінь точить , кацап ще буде гинути від таурусів просто пізніше
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22.02.2024 15:06 Відповісти
Коли Зелі піде !
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22.02.2024 15:49 Відповісти
азохенвей... випускайте Мєльніка!
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22.02.2024 15:06 Відповісти
Европі наступив 1939 рік.
Німетчина окупувала Польщу.

Аналогія не дуже складна.

Попереду була ціла війна…
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22.02.2024 15:21 Відповісти
Ну трохи не така ситуація,Польща,чи то пак,Україна,не окупована повністю,вісь зла не сформована як в ті часи,трохи все інакше.Але контури якісь проглядаються
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22.02.2024 15:19 Відповісти
Ось зла сформирована давно. Действовать стала недавно и успешно. Иран, С. Корея. РФ, и мудрый Китай. Они союзники. У нас союзников не оказалось. Литва и Эстония --- Друзья! Но их потенциал слаб. И главная наша историческая беда--- 5 колона! Немеряно таких.
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22.02.2024 15:37 Відповісти
Ну,як мінімум їхніх солдатів на фронті ще нема.Вялікіє поки що різних найманців набирають де можуть.Поставки зброї є,і то,невелика номенклатура.Але,все може різко змінитись...
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22.02.2024 16:48 Відповісти
то таке, язІком пистіти то мешкі ворочать!,(
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22.02.2024 15:07 Відповісти
Зате гарантії підписали, можна тепер цей папірець скрутити і пускати замість "таурусів".
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22.02.2024 15:08 Відповісти
П.С. І так чинить уряд який надав ці гарантії, а уявіть що буде коли зміниться кілька разів влада.
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22.02.2024 15:13 Відповісти
Гансик до тями прийде лише тоді,коли бурят вася після гвалтування його Гертруди,насере йому на голову.
... і то не факт!
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22.02.2024 15:09 Відповісти
Скорiше тiльки пiсля того як насере в рот.
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22.02.2024 15:30 Відповісти
Не факт.

Може ще деякий час по інерції казати "А чи не порушено тут права LGBTQ++??"
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22.02.2024 15:31 Відповісти
Це напевно є той сюрприз від союзників,що нам обіцяли нещодавно.
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22.02.2024 15:10 Відповісти
Там не тільки Шольц шольцить. Там таких основна масса населення.
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22.02.2024 15:10 Відповісти
це була пропозиція опозиції, тому і провал. треба дивитися, що буде з пропозицією від коаліції, де мова йде про постачання далекобійної зброї, без прямого згадування "таурусів"
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22.02.2024 15:14 Відповісти
❗️Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні ракети Taurus

"Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", - заявив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

https://t.me/+SDx89SkAkAc2ZTRi https://t.me/SlavniyUkraine_bot
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22.02.2024 16:38 Відповісти
А чому не дали?

усе просто =А то Путлер нападе.

А ми боемося…. та не хочемо, як останні 16 років панування муттер Меркель…

Ми собі намірилися ще 5 років до нападу. Ми захищени кордонами України та Польщи…

А там або ішак, або падішах…

Підвійті стандарти Меркель / Шольцяпрацюють.
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22.02.2024 15:15 Відповісти
Російське бабло рулить! Що наші ЗЕ-депутати готові продатись кому завгодно, то відомо всім.
Але що стільки запроданців в Бундестазі, то не очікував.
P.S. Кацапня ( буцім біженці ) в Німеччині відчуває лояльність влади і борзіє де тільки можливо - Совпаденіє-не думаю.
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22.02.2024 15:16 Відповісти
Іран - 400 балістичних ракет.
Німеччина - договір про сприяння гарантіям запевнення підтримки.
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22.02.2024 15:16 Відповісти
Так тремтять за ті свої ракети - що аж дивно. Навіть реклама не потрібна..може вони не тей во?!! Соромно показати бо вскриється афера у оборонці?
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22.02.2024 15:17 Відповісти
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22.02.2024 15:18 Відповісти
Госдумстаг плескає ї волає "данкє щон камераде"
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22.02.2024 15:17 Відповісти
вагенкнехти наступають.
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22.02.2024 15:18 Відповісти
ех бляха...
поки ці жують соплі, Іран продає рашці 400 ракет...

поки що диктатура виграє у демократії
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22.02.2024 15:18 Відповісти
Парадокс истории .Демократии всегда или почти всегда проигрывают в войнах диктатурам .Но диктатуры всегда или почти всегда пасуют перед внутренними,почти что безоружнимыми демократическими протестами и выступлениями и сдаются Пример тому почти безкровный развал совка или революция достоинства против Януковича
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22.02.2024 15:28 Відповісти
Совок делили между собой руководители КПСС, а не "безоружный" народ.
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22.02.2024 16:50 Відповісти
все ,що потрібно знати українському народові, про німецьких американських, натівських друзів куйла, котрі "закидають" український народ патріотичним , брехливим , лицемірним лайном(обіцянками), про допомогу Україні, про майбутнє в ЄС І В НАТО ,не даючи потрібного ЗСУ,щоб прогнати рашиста .Нехай Вас рашист винищить до останнього УКРАЇНЦЯ , але маєте вірити НАМ , що ми з ВАМИ в той самий час ,коли ВАС РАШИСТ ВБИВАЄ ,МИ втішаємося, єхидно Вашими жертвами,не надаючи Вам нашої зброї,щоб Ви могли захиститися від скаженого рашистського кровопивці .Іжте українці наші обіцянки, що Ваші могили,можливо колись будуть на територіїї окупованій рашистом, а ми не даючи Вам допомоги.голосуємо і вітаємо в такий спосіб рашистського вбивцю...
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22.02.2024 15:18 Відповісти
Де б був кардон України ( якщо був?) без західної допомоги Україні ?
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22.02.2024 15:28 Відповісти
не правильне запитання...Не надаючи війскової допомоги Україні , де буде кордон рашистської України,або де вони його бачуть західні лицемірні брехуни ???
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22.02.2024 15:33 Відповісти
Десь під Парижем - така відповідь влаштовує? Чи Ви вважаєте що путін неодмінно зупинеться в Україні, але як показує історія агресор сам ніколи не зупиняється.
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22.02.2024 16:11 Відповісти
Якби захiд вже багато рокiв не був би таким слабким та сскливим, ***** б взагалi не полiзло навiть у Крим.
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22.02.2024 16:24 Відповісти
Вы рассмотрели только одну сторону. Рассмотрите и вторую: как можно давать натовское оружие людям, которые 30 лет с умным видом рассуждали о многовекторности? которые 30 лет строили комунизм в ущерб эффективности госслужб?
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22.02.2024 17:59 Відповісти
РІВНО ТАК САМО ДАВАТИ ЗБРОЮ,ЯК В РОКИ ВІТЧИЗНЯННОЇ ВІЙНИ ДАВАЛИ ЛЕНД-ЛІЗ СОВКУ, КОТРИЙ БУДУВАВ СОЦІЯЛІЗМ...
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22.02.2024 20:48 Відповісти
А по второму предложению от коалиции зелёных ,демократов и сдпн что.Есть какая-нибудь инфа по голосованию
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22.02.2024 15:22 Відповісти
щойно прийняли))
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22.02.2024 16:15 Відповісти
А який хайп стояв у ЗМІ. Ой, можуть надати.... Ой, опозиція вимагає... Ой, депутат висловився... Ой, вже голосуватимуть.... Проголосували.
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22.02.2024 15:24 Відповісти
Там вроде было два предложения от оппозиционных партий ,предложивших передать таурусы и от коалиционных ,предложивших передать другие ракеты дальнего радиуса поражения .отклонили как тут написано пока предложение по таурусам от оппозиции по второму видимо ещё не голосовали
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22.02.2024 15:31 Відповісти
Я не про пропозиції. Я про формування необґрунтовано завищених очікувань.
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22.02.2024 15:52 Відповісти
Ракеты конечно хорошо. Но чем несколько десятков ракет, лучше бы несколько сот тысяч снарядов.
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22.02.2024 15:28 Відповісти
Як ця новина такої "підтримки" виглядає на фоні з новинами про те що 😡:


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22.02.2024 15:34 Відповісти
А чому наші біженці не діють активно?

Де протести?
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22.02.2024 15:40 Відповісти
Пфф, вони там сидять, як миші під віником та будують плани на майбутнє у Німеччині.
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22.02.2024 16:01 Відповісти
От коли ви мобілізовуватися краще будете тоді і Тауруси. А так чого це німці вигрібати за вас повинні?
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22.02.2024 15:43 Відповісти
Зате Іран та корея не відхилили. Ми постійно на другому місці. За касапами. Закрийте небо ! Дайте ракети малої дальності ! СЬОГОДНІ - дайте снаряди і дайте ракети середньої дальності ! Дайте літаки ! Все що ми просимо є у касапів, і багато. А наші партнери просто знущаються !
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22.02.2024 15:46 Відповісти
Жмоти!

Дайте нам гроші і ми будемо купувати ракети у підсанкційних Ірану та Північної Кореї.
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22.02.2024 16:04 Відповісти
жлобы уроды !
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22.02.2024 16:19 Відповісти
❗️Бундестаг тільки що проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Єгор Чернев )
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22.02.2024 16:18 Відповісти
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22.02.2024 16:20 Відповісти
Идите, получите свои 30 сребррубленников
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22.02.2024 16:20 Відповісти
Для себе зоставили для самогубства.
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22.02.2024 16:28 Відповісти
$yкu ĭ6y4i.
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22.02.2024 16:40 Відповісти
то проголосував чи ні? а як проголосував то коли ми отримаемо ракети?
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22.02.2024 16:42 Відповісти
Головне ******* про "вічну" підтримку...
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22.02.2024 16:49 Відповісти


777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1760644313120194789 2 ч

Иран передал оркам ракеты на 700км, их может сбивать только Патриот и Израильский ПВО Хец, Иран будет проверять свои ракеты в боевых условиях, что бы потом бить по Израилю, Израиль нам свое ПВО не передаёт, что бы проверить его в боевых условиях. А Запад не дает нам длиные ракеты
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22.02.2024 17:00 Відповісти
це вам не Іран та його 400 балістичних ракет

Але німці і так добре допомагають, тож і на том дяка.
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22.02.2024 17:32 Відповісти
Уже давно ясно, что не дадут немцы ракет.
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22.02.2024 18:05 Відповісти
 
 