Портнов подав до суду на НАЗК та ЧЕСНО і вимагає, щоб його прибрали з Реєстру зрадників

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції та рух "Чесно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно".

"Позивач вимагає визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію наступного змісту: вчинення державної зради, "Zрадник країни", "Посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів". Також визнати недостовірною інформацію — "кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)". Позивач вимагає видалити профіль Андрія Портнова з Реєстру зрадників", - йдеться в повідомленні.

Так, від руху ЧЕСНО Портнов хоче 250 тис. грн, водночас до НАЗК фінансових претензій він немає, зазначили у русі.

Наразі Портнов перебуває за межами України. Відтак суд ухвалив рішення розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у судове засідання.

"Рух ЧЕСНО вважає цю справу суспільно-важливою та наполягає на загальному розгляді з викликом сторін", - зазначили там.

Андрій Портнов є фігурантом Реєстру зрадників, який веде Рух ЧЕСНО. Також він потрапив до санкційного списку США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму, - ЗМІ. ВIДЕО