Портнов подав до суду на НАЗК та ЧЕСНО і вимагає, щоб його прибрали з Реєстру зрадників
Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції та рух "Чесно".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чесно".
"Позивач вимагає визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію інформацію наступного змісту: вчинення державної зради, "Zрадник країни", "Посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів". Також визнати недостовірною інформацію — "кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)". Позивач вимагає видалити профіль Андрія Портнова з Реєстру зрадників", - йдеться в повідомленні.
Так, від руху ЧЕСНО Портнов хоче 250 тис. грн, водночас до НАЗК фінансових претензій він немає, зазначили у русі.
Наразі Портнов перебуває за межами України. Відтак суд ухвалив рішення розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін у судове засідання.
"Рух ЧЕСНО вважає цю справу суспільно-важливою та наполягає на загальному розгляді з викликом сторін", - зазначили там.
Андрій Портнов є фігурантом Реєстру зрадників, який веде Рух ЧЕСНО. Також він потрапив до санкційного списку США.
Будь ласка, зачекайте...
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у когось є сумніви ?
більше, чем ківі.
а ви про що подумали, знову про бузину ?
Тебе вже чекають
І це не тілько силові державні органи але і « небайдужи громадяни».
Квазі держава блазнів
Такого гівна ще пошукати...
Але Зеленський чи Єрмак, все ж таки, формально високопосадовці. Тут, які вони не гидотні, хоч не хоч - треба дотримуватися рамок. А цей недоносок - він же ніхто. Ні охорони, нічого.
Він має остерігатися - може випадково послизнутися, чи цеглина впаде....
І це ж не погроза. Так, спостереження за життям.
Портнов може спитати Чечетова, коли зустрінуться, як той переплутав вікно із дверима.
Свої ж приберуть...
Татаров і суддя Вовк все порішають...
(не захищаю виродка, те що він не сидить, це або недопрацювання, або саботаж)
а придурка, ну от реально маленького гвІнтіка", Ківу чомусь прибрали "на раз два".. - для чийогось рейтингу?...
мабуть, портной йаника таки цінний кадр для ОПи