Велика Британія запровадила проти РФ нові санкції до другої річниці вторгнення в Україну

Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на уряд Сполученого Королівства.

Санкції спрямовані проти тих, хто постачає його виснажений арсенал боєприпасами, такими як системи запуску ракет, ракети і вибухові речовини.

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Нові санкції також спрямовані на ключові джерела доходів Росії, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, і припиняючи фінансування незаконної війни Путіна з усіх боків.

"Сьогоднішні заходи позбавлять Путіна можливості оснастити свої збройні сили, що зазнають труднощів, високотехнологічним обладнанням і такою необхідною зброєю, а також не дадуть йому змоги поповнити свою військову скарбницю, поки Україна захищає себе. Цей раунд позначень слугує чітким сигналом того, що через два роки Британія разом із нашими союзниками незмінно підтримує Україну", - заявив Кемерон.

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Цей пакет заходів є частиною ширших дій Великої Британії щодо обмеження військових доходів Путіна і припинення його неодноразових спроб обійти західні санкції.

Під санкції потрапили: