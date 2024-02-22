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Новини Війна
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У російській зброї майже всі компоненти - іноземні, - директор НДІ судових експертиз Рувін

ракета,зброя,путін,ядерна

Майже вся компонентна база в усій російській зброї на сьогодні - іноземна.

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже вся компонентна база в усій російській зброї на сьогодні - іноземна. Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Йдеться про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо", - розповів він.

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За словами Рувіна, серед виробників таких деталей - компанії зі США, Німеччини, Австрії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Тайваню, Китаю тощо.

"Власних високих технологій у контексті оборонно-промислового комплексу Росія не має. Дотепер вся мікроелектроніка, більш важливі деталі - це все реалізовано на базі компонентів іноземного виробництва", - пояснив експерт.

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Він наголосив, що зброя росіян безпосередньо залежить від іноземних компонентів.

"Без них вони б не змогли продовжувати свого терору. По суті, російський оборонно-промисловий комплекс нині існує на базі іноземних складників", - зазначив він.

Він додав, що більшість електронних компонентів не мають виключно воєнного призначення, тобто фактично росіяни у своїй військовій техніці можуть використовувати навіть чипи із сучасної побутової техніки.

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За його словами, наразі цілеспрямованого відкритого постачання компонентів до Росії немає.

"Усе, що надходить, - це нелегальні методи, посередництво третіх країн, використання товарів подвійного призначення тощо. Власне, за комплектацією самих ракет ми бачимо, що одного заводського типу немає. У низці однакових об'єктів досліджень, у ракетах одного типу немає однакового набору компонентів у конкретних системах. Щоразу вони виходять із наявного. На певних критичних елементах ми тепер бачимо, що відбувається затирання маркування різними способами. Імовірно, для того, щоб зберегти виробників у таємниці та завадити перекриттю наявних шляхів постачань", - розповів Рувін.

Він також зазначив, що з 24 лютого 2022 року і до сьогодні експерти КНДІСЕ досліджували майже всі типи російських ракет ("Іскандер", "Кинджал", "Калібр", Х-101, Х-55, Х-59 тощо), які Росія запускає по Україні. Крім того, об’єктами дослідження є ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed-136", "Shahed-121", а також розвідувальні безпілотники - "Картограф", "Орлан-10", "Supercam".

Автор: 

армія рф (17399) зброя (7466) Рувін (22)


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Топ коментарі
+3
тут важливо не тільки що іноземні, а скільки китайських

тоді "от этой печки можно будет плясать" по посиленню санкцій
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22.02.2024 15:28
+2
санкціїї в дії,а з другого боку ми бачимо ціну світових та європейських демократичних цінностей які у військовий час прибавляють у прибутках більшу кількість нулів
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22.02.2024 15:37
+1
А хіба на нас накладені санкції, що ми не можемо напряму закупляти комплектуючі? Наш уряд дуже легко міг би повернути в Україну гроші з офшорів, добре знає чиї то гроші і скільки їх, але він цього не зробить ніколи, бо сам своїми "законами" забезпечив легальне і безперешкодне виведення в офшори баблосиків, зароблених баригами і бандосами на пограбуванні України.
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22.02.2024 16:04
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тут важливо не тільки що іноземні, а скільки китайських

тоді "от этой печки можно будет плясать" по посиленню санкцій
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22.02.2024 15:28 Відповісти
та могут кацапи делать електронику - могут
тут дело в другом
путин он же КВН-щик - одержимый насмехаться над западом
микросхемы запада в ракетах только с одной целью - насмехаться над импотентными санкциями запада
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22.02.2024 19:07 Відповісти
санкціїї в дії,а з другого боку ми бачимо ціну світових та європейських демократичних цінностей які у військовий час прибавляють у прибутках більшу кількість нулів
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22.02.2024 15:37 Відповісти
Совсем иначе должен ставится вопрос в этой теме. Кто нам мешает покупать в третьих странах все что нужно? Ответ. Бюджет пуст. Все в офшорах с 1992 г начиная.
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22.02.2024 15:45 Відповісти
А хіба на нас накладені санкції, що ми не можемо напряму закупляти комплектуючі? Наш уряд дуже легко міг би повернути в Україну гроші з офшорів, добре знає чиї то гроші і скільки їх, але він цього не зробить ніколи, бо сам своїми "законами" забезпечив легальне і безперешкодне виведення в офшори баблосиків, зароблених баригами і бандосами на пограбуванні України.
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22.02.2024 16:04 Відповісти
Просто цікаво, чого кацапня може робити ракетки з ніби нелегальних іноземних комплектуючих, а Україна не може їх робити, маючи можливість легально отримувати комлектуючі і маючи власні профільні підприємства?
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22.02.2024 15:58 Відповісти
Я от собі думаю... Зараз кожний чіп має свій індивідуальний електронний ідентифікатор, який неможливо підробити. За допомоги цього електроного коду можна відсдідкувати щлях кожного елементу, дата випуску , фірму виробника, покупця, набувача прав.... То хто шиє з людей дурнів??? Якби виробник захотів, він з легкістю встановив би всю історію мандрів будь-якої мікросхеми.... То для кого це шоу? На пкрикладі верстата, який придбали в США. На підприємстві перевезли його в інше приміщення і він перестав робити, все. Оновлення не приходять. Крапка. З умовами договору він мав бути не там....
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22.02.2024 16:31 Відповісти
Імпоротозамєщєніє? Нєт, нє слишалі.
Так тримати, русня.
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22.02.2024 16:48 Відповісти
врете , кт315Б росийские
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22.02.2024 16:55 Відповісти
🇬🇧 Велика Британія відправить 200 ракет Brimstone.

🇪🇪 Естонія надасть пакет допомоги на €113 млн, який складається із десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм D-30, тисячі 155-мм артилерійських *********** та сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf M2.

🇱🇻 Латвія надасть десятки зенітно-ракетних комплексів Stinger, два вертольоти М-17, кулемети з ************, кілька десятків БПЛА та запчастини для гаубиці М109.

🇱🇹 Литва відправить зенітні установки L-70, два вертольоти Мі-8 та **********.

🇵🇱 Польща передасть зенітні установки С-60 і 70 тисяч ***********.

🇸🇪 Швеція надасть понад 50 БМП CV90, протитанкові гранатомети NLAW та колісні 155-мм гаубиці Archer.

🇩🇰 Данія обіцяє 19 французьких гаубиць "CAESAR".
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22.02.2024 17:02 Відповісти
Дырмения реэкспортирует.
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22.02.2024 19:10 Відповісти
 
 