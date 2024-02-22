У російській зброї майже всі компоненти - іноземні, - директор НДІ судових експертиз Рувін
Майже вся компонентна база в усій російській зброї на сьогодні - іноземна.
Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Майже вся компонентна база в усій російській зброї на сьогодні - іноземна. Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Йдеться про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо", - розповів він.
За словами Рувіна, серед виробників таких деталей - компанії зі США, Німеччини, Австрії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Тайваню, Китаю тощо.
"Власних високих технологій у контексті оборонно-промислового комплексу Росія не має. Дотепер вся мікроелектроніка, більш важливі деталі - це все реалізовано на базі компонентів іноземного виробництва", - пояснив експерт.
Він наголосив, що зброя росіян безпосередньо залежить від іноземних компонентів.
"Без них вони б не змогли продовжувати свого терору. По суті, російський оборонно-промисловий комплекс нині існує на базі іноземних складників", - зазначив він.
Він додав, що більшість електронних компонентів не мають виключно воєнного призначення, тобто фактично росіяни у своїй військовій техніці можуть використовувати навіть чипи із сучасної побутової техніки.
За його словами, наразі цілеспрямованого відкритого постачання компонентів до Росії немає.
"Усе, що надходить, - це нелегальні методи, посередництво третіх країн, використання товарів подвійного призначення тощо. Власне, за комплектацією самих ракет ми бачимо, що одного заводського типу немає. У низці однакових об'єктів досліджень, у ракетах одного типу немає однакового набору компонентів у конкретних системах. Щоразу вони виходять із наявного. На певних критичних елементах ми тепер бачимо, що відбувається затирання маркування різними способами. Імовірно, для того, щоб зберегти виробників у таємниці та завадити перекриттю наявних шляхів постачань", - розповів Рувін.
Він також зазначив, що з 24 лютого 2022 року і до сьогодні експерти КНДІСЕ досліджували майже всі типи російських ракет ("Іскандер", "Кинджал", "Калібр", Х-101, Х-55, Х-59 тощо), які Росія запускає по Україні. Крім того, об’єктами дослідження є ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed-136", "Shahed-121", а також розвідувальні безпілотники - "Картограф", "Орлан-10", "Supercam".
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тоді "от этой печки можно будет плясать" по посиленню санкцій
тут дело в другом
путин он же КВН-щик - одержимый насмехаться над западом
микросхемы запада в ракетах только с одной целью - насмехаться над импотентными санкциями запада
Так тримати, русня.
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