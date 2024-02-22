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Новини
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РФ залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи, Путін націлений на всі демократичні суспільства, - Пісторіус

борис,пісторіус

Росія залишатиметься найбільшою безпековою загрозою для Європи в осяжному майбутньому. Вона намагається своєю пропагандою, кібератаками та дезінформаційними кампаніями дестабілізувати демократичні суспільства в усіх країнах Заходу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з трибуни Бундестагу 22 лютого під час обговорення подання трьох партій урядової коаліції з нагоди другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він навів слова українських солдатів, з якими спілкувався, про те, що вони воюють за те, щоб їх діти не змушені були потім продовжувати цю війну.

"Для України в цій війні про все… Йдеться про свободу та безпеку понад 40 млн українців, про суверенітет держави", - констатував міністр і нагадав, що російські солдати вчиняють насильство в Україні вже 10 років. Війна точиться лише тому, що так захотів один "імперець у Москві", - наголосив міністр оборони Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина і партнери будуть міцно стояти на боці України, як би довго Путін не продовжував війну, - Пісторіус

"Путінська Росія залишатиметься в осяжному майбутньому найбільшою безпековою загрозою для Європи", - наголосив міністр.

За його словами, плани Путіна полягають не лише в тому, щоб стерти Україну з мапи Європи, російський диктатор націлений на всі демократичні суспільства.

У Німеччині та інших країнах Заходу Росія намагається дестабілізувати демократичні суспільства своєю пропагандою, кібератаками та дезінформаційними кампаніями, зазначив Пісторіус.

 "Для Путіна йдеться більше, ніж лише про Україну. Він боїться не загрози з боку НАТО або боєздатності України, він боїться того, що вільний демократичний світ загрожуватиме його владі", - наголосив глава Міноборони Німеччини.

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Він наголошує, що те, як вільний світ відповість на війну Росії проти України, вплине на наступні покоління, в тому числі й в Німеччині, тому необхідно зробити все можливе, щоб протистояти цій загрозі.

Пісторіус зауважив, що Німеччина передає Україні велику кількість озброєнь, але за два останніх роки зробила також для власної безпеки більше, ніж за попередні 50.

"Йдеться не лише про підтримку України, але й про нашу безпеку. Це коштує грошей", - резюмував глава Міноборони Німеччини.

Також читайте: Німеччину очікують десятиліття протистояння з РФ, Берлін має швидко відновлювати армію, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7361) Європа (1812) росія (65223) Пісторіус Борис (255)


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Топ коментарі
+7
Ти це своїм депутатам Бундестагу розповідай!
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22.02.2024 15:30
+2
Und?
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22.02.2024 15:33
+1
Не бойтесь рашистов. Русские любят кричать что их 140 миллионов но забывают уточнять что - 40 миллионов женщин, 40 миллионов детей, 20 миллионов пенсионеров, около 30 миллионов против Путина и его ОПГ в числе которых те кто себя и русскими не считают и в любой момент могут устроить резню во благо независимости своих республик.

Воинственных запутинцев не более 10-ти миллионов большая половина из которых силовики которые защищают Путина от народа. Вот и вся сущность РФ
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22.02.2024 15:34
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Ти це своїм депутатам Бундестагу розповідай!
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22.02.2024 15:30 Відповісти
Und?
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22.02.2024 15:33 Відповісти
Und -- Taurus ДЕ???, а пистіти вибачьте, можно що завгодно і кому завгодно,!,(
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22.02.2024 15:36 Відповісти
Не бойтесь рашистов. Русские любят кричать что их 140 миллионов но забывают уточнять что - 40 миллионов женщин, 40 миллионов детей, 20 миллионов пенсионеров, около 30 миллионов против Путина и его ОПГ в числе которых те кто себя и русскими не считают и в любой момент могут устроить резню во благо независимости своих республик.

Воинственных запутинцев не более 10-ти миллионов большая половина из которых силовики которые защищают Путина от народа. Вот и вся сущность РФ
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22.02.2024 15:34 Відповісти
а у нас не так само?
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22.02.2024 15:36 Відповісти
коли таке запитуєте, то вважайте що Це, сказали вам кацапе,
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22.02.2024 15:38 Відповісти
Пісторіус один із цих багатьох 3,14здунів,котрий проти надання Україні ракет,але "гаслами" стріляє по рашисту
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22.02.2024 15:36 Відповісти
Судячи з його ріторіки, він як кацапський опозиціонер. Десь у хмарах літає. І війна у нього виключно тому що так захотілося *****, а не тому що це суть росії як країни та як суспільства.
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22.02.2024 17:26 Відповісти
Провидець, від баби Ванги "лайк"
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22.02.2024 15:38 Відповісти
Полет продлится до 40 минут. Маршрут полета главы РФ на Ту-160М - военная тайна, сообщил Песков.
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22.02.2024 15:39 Відповісти
писториус пистит...
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22.02.2024 15:40 Відповісти
Те, що німці прозріли, не є підставою жертвувати українцями заради ляхів чи словаків
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22.02.2024 15:40 Відповісти
Це що .Черговий акт безсилия? Так там вже черга на місяць...
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22.02.2024 16:01 Відповісти
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22.02.2024 16:22 Відповісти
Війна точиться лише тому, що так захотів один "імперець у Москві"

****** маяня! Війна буде доки європейці нарешті не зрозуміють, що війна почалась не через одну людину, бо росія це країна з'їхавших з глузду імперіалістів, а ***** лише фасад цього (російського) суспільства мразотних наволочей.
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22.02.2024 17:23 Відповісти
Їх ще не зає***ало кожен день киздіти,одне і теж ?
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22.02.2024 19:54 Відповісти
 
 