РФ залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи, Путін націлений на всі демократичні суспільства, - Пісторіус

Росія залишатиметься найбільшою безпековою загрозою для Європи в осяжному майбутньому. Вона намагається своєю пропагандою, кібератаками та дезінформаційними кампаніями дестабілізувати демократичні суспільства в усіх країнах Заходу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з трибуни Бундестагу 22 лютого під час обговорення подання трьох партій урядової коаліції з нагоди другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він навів слова українських солдатів, з якими спілкувався, про те, що вони воюють за те, щоб їх діти не змушені були потім продовжувати цю війну.

"Для України в цій війні про все… Йдеться про свободу та безпеку понад 40 млн українців, про суверенітет держави", - констатував міністр і нагадав, що російські солдати вчиняють насильство в Україні вже 10 років. Війна точиться лише тому, що так захотів один "імперець у Москві", - наголосив міністр оборони Німеччини.

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"Путінська Росія залишатиметься в осяжному майбутньому найбільшою безпековою загрозою для Європи", - наголосив міністр.

За його словами, плани Путіна полягають не лише в тому, щоб стерти Україну з мапи Європи, російський диктатор націлений на всі демократичні суспільства.

У Німеччині та інших країнах Заходу Росія намагається дестабілізувати демократичні суспільства своєю пропагандою, кібератаками та дезінформаційними кампаніями, зазначив Пісторіус.

"Для Путіна йдеться більше, ніж лише про Україну. Він боїться не загрози з боку НАТО або боєздатності України, він боїться того, що вільний демократичний світ загрожуватиме його владі", - наголосив глава Міноборони Німеччини.

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Він наголошує, що те, як вільний світ відповість на війну Росії проти України, вплине на наступні покоління, в тому числі й в Німеччині, тому необхідно зробити все можливе, щоб протистояти цій загрозі.

Пісторіус зауважив, що Німеччина передає Україні велику кількість озброєнь, але за два останніх роки зробила також для власної безпеки більше, ніж за попередні 50.

"Йдеться не лише про підтримку України, але й про нашу безпеку. Це коштує грошей", - резюмував глава Міноборони Німеччини.

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